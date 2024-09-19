رغم الفوز بتسعة أهداف.. هاري كين ينتقد دفاع بايرن ميونخ

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يسجل فريق بايرن ميونخ الألماني، ومهاجمه هاري كين العديد من الأهداف تحت قيادة المدير الفني الجديد فينسنت كومباني، لكن المهاجم الإنجليزي يرى أن الفريق مازال معرضا للخطر.
ورغم تسجيل أربعة أهداف لفريق بايرن ميونخ، في المباراة التي فاز بها بايرن 9/2 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ليصبح بايرن أول فريق يسجل 9 أهداف في مباراة
واحدة بالبطولة، بدا أن كين أكثر قلقا بشأن الهدفين الذين تلقاهما الفريق بطريقة سهلة بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.
وقال كين لشبكة "دازن": يجب أن نتعلم، قمنا خلال هذا الموسم بالفعل بالتحدث عن الاستمرار في تقديم نفس أداء الشوط الأول. كل شوط أول لعبناه كان جيدا للغاية هذا الموسم. وفي الشوط الثاني يهبط أداؤنا نوعا ما.
وأضاف: خرجنا بالفوز أمام دينامو زغرب لأننا كنا قادرين على رفع مستوى أدائنا أكثر، ولكن أمام المنافسين الكبار من الممكن أن نعاقب على ذلك.
وسجل بايرن 24 هدفا في خمس مباريات فقط في كل المسابقات تحت قيادة كومباني- من بينهم تسعة أهداف لكين، ولكن الفريق لم يواجه منافسين كبارا بعد.
MENAFN19092024000072011014ID1108693969
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.