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رغم الفوز بتسعة أهداف.. هاري كين ينتقد دفاع بايرن ميونخ

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يسجل فريق بايرن ميونخ الألماني، ومهاجمه هاري كين العديد من الأهداف تحت قيادة المدير الفني الجديد فينسنت كومباني، لكن المهاجم الإنجليزي يرى أن الفريق مازال معرضا للخطر.

ورغم تسجيل أربعة أهداف لفريق بايرن ميونخ، في المباراة التي فاز بها بايرن 9/2 على دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ليصبح بايرن أول فريق يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، بدا أن كين أكثر قلقا بشأن الهدفين الذين تلقاهما الفريق بطريقة سهلة بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

وقال كين لشبكة "دازن": يجب أن نتعلم، قمنا خلال هذا الموسم بالفعل بالتحدث عن الاستمرار في تقديم نفس أداء الشوط الأول. كل شوط أول لعبناه كان جيدا للغاية هذا الموسم. وفي الشوط الثاني يهبط أداؤنا نوعا ما.

وأضاف: خرجنا بالفوز أمام دينامو زغرب لأننا كنا قادرين على رفع مستوى أدائنا أكثر، ولكن أمام المنافسين الكبار من الممكن أن نعاقب على ذلك.

وسجل بايرن 24 هدفا في خمس مباريات فقط في كل المسابقات تحت قيادة كومباني- من بينهم تسعة أهداف لكين، ولكن الفريق لم يواجه منافسين كبارا بعد.

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