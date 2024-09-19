Thursday, 19 September 2024 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يقلب تأخره إلى فوز على شباب الأردن ويتمسك بالصدارة

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- حافظ فريق الأهلي على سجله خاليا من الخسائر بدوري المحترفين لكرة القدم، بعد قلبه الطاولة على نظيره شباب الأردن، وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، بافتتاح منافسات الجولة الخامسة من البطولة.
وواصل الأهلي صدارة الترتيب وبرصيده 13 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لشباب الأردن عند 4 نقاط وفي المركز العاشر.

MENAFN19092024000072011014ID1108693968

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث