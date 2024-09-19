الأهلي يقلب تأخره إلى فوز على شباب الأردن ويتمسك بالصدارة

الأهلي يقلب تأخره إلى فوز على شباب الأردن ويتمسك بالصدارة
التاريخ
9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- حافظ فريق الأهلي على سجله خاليا من الخسائر بدوري المحترفين لكرة القدم، بعد قلبه الطاولة على نظيره شباب الأردن، وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، بافتتاح منافسات الجولة الخامسة من البطولة.
وواصل الأهلي صدارة الترتيب وبرصيده 13 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لشباب الأردن عند 4 نقاط وفي المركز العاشر.
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