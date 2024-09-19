ريال مدريد ينتظر هدية فياريال لـفرملة انطلاقة برشلونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن – يتطلع فريق برشلونة إلى مواصلة انتصاراته في الدوري
الإسباني عندما يصطدم بمضيفه فياريال، يوم بعد غد، ضمن منافسات الجولة السادسة.
ويتواجد البارسا على قمة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في المباريات الخمس التي خاضها الفريق حتى الآن، فيما يتواجد فياريال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة حصدها من الفوز في 3 مباريات
والتعادل في مباراتين.
ويدخل البلوجرانا اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على جيرونا 4-1، واستمراره في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.
ويسعى الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، للاستفادة من النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الدوري، في تحقيق الفوز على فياريال، وإضافة 3 نقاط جديدة من شأنها أن تحافظ للفريق على صدارة الترتيب.
في المقابل، يدخل فياريال المباراة منتشيا هو الآخر بفوزه على ريال مايوركا 2-1 في الجولة الماضية، حيث يشهد هذا اللقاء منافسة من نوع خاص بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الذي سجل 4 أهداف حتى الآن، والإسباني أيوزي بيريز، لاعب فياريال، الذي سجل 3 أهداف.
ويهدف الثنائي لتسجيل الأهداف في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب هداف الدوري هذا الموسم. وستكون الفرصة متاحة للثنائي لتسجيل الأهداف خصوصا أن برشلونة وفياريال من أكثر الأندية التي سجلت أهدافا حتى الآن بالدوري، حيث سجل برشلونة 17 هدفا، وهو أكثر فريق سجل أهدافا حتى الآن، فيما سجل فياريال 11 هدفا، ليصبح ثالث أكثر فريق تسجيلا للأهداف خلف سلتا فيجو الذي سجل 13 هدفا.
في المقابل، يهدف ريال مدريد (حامل اللقب)، لمواصلة انتصاراته ومطاردة برشلونة على صدارة جدول الترتيب حينما يستضيف فريق إسبانيول، الصاعد حديثا يوم غد.
ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد وأمام فياريال، ويسعى كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في الصراع على قمة جدول الترتيب، وانتظار هدية فياريال بإيقاف انتصارات برشلونة بالدوري.
ويعول أنشيلوتي على المعنويات المرتفعة للاعبيه، خصوصا بعد الفوز على شتوتجارت الألماني 3-1 في أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بشكلها الجديد، وتألق أكثر من لاعب بالفريق في تلك المباراة على رأسهم تيبو كورتوا، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب. كما يعول أنشيلوتي أيضا على تألق الفرنسي كيليان مبابي، الذي استعاد الكثير من مستواه، والذي سجل أربعة أهداف في آخر 3 مباريات بالمسابقات كافة، مع الريال، والذي ينافس حاليا على صدارة ترتيب هدافي الدوري، حيث يملك ثلاثة أهداف حتى الآن. كما يعتمد أيضا أنشيلوتي على البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي بدأ هو الآخر باستعادة مستواه رويدا رويدا.
في المقابل، يعلم فريق إسبانيول صعوبة المباراة، ولكنه سيسعى بكل قوته من أجل إحراج ريال مدريد والخروج بأفضل نتيجة ممكنة، خصوصا أن الفريق يهدف لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط.
وبعد بداية مهتزة شهدت الخسارة في أول مباراتين والتعادل في مباراة تمكن إسبانيول من تحقيق الفوز في آخر مباراتين، ويهدف الفريق لاستغلال حالة النشوة الأخيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال. -(وكالات)
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