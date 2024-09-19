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ريال مدريد ينتظر هدية فياريال لـفرملة انطلاقة برشلونة

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن – يتطلع فريق برشلونة إلى مواصلة انتصاراته في الدوري الإسباني عندما يصطدم بمضيفه فياريال، يوم بعد غد، ضمن منافسات الجولة السادسة.
ويتواجد البارسا على قمة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة في المباريات الخمس التي خاضها الفريق حتى الآن، فيما يتواجد فياريال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة حصدها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين.
ويدخل البلوجرانا اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية على جيرونا 4-1، واستمراره في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.
ويسعى الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، للاستفادة من النتائج الجيدة التي حققها الفريق في الدوري، في تحقيق الفوز على فياريال، وإضافة 3 نقاط جديدة من شأنها أن تحافظ للفريق على صدارة الترتيب.
في المقابل، يدخل فياريال المباراة منتشيا هو الآخر بفوزه على ريال مايوركا 2-1 في الجولة الماضية، حيث يشهد هذا اللقاء منافسة من نوع خاص بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الذي سجل 4 أهداف حتى الآن، والإسباني أيوزي بيريز، لاعب فياريال، الذي سجل 3 أهداف.
ويهدف الثنائي لتسجيل الأهداف في هذه المباراة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب هداف الدوري هذا الموسم. وستكون الفرصة متاحة للثنائي لتسجيل الأهداف خصوصا أن برشلونة وفياريال من أكثر الأندية التي سجلت أهدافا حتى الآن بالدوري، حيث سجل برشلونة 17 هدفا، وهو أكثر فريق سجل أهدافا حتى الآن، فيما سجل فياريال 11 هدفا، ليصبح ثالث أكثر فريق تسجيلا للأهداف خلف سلتا فيجو الذي سجل 13 هدفا.
في المقابل، يهدف ريال مدريد (حامل اللقب)، لمواصلة انتصاراته ومطاردة برشلونة على صدارة جدول الترتيب حينما يستضيف فريق إسبانيول، الصاعد حديثا يوم غد.
ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف خلف أتلتيكو مدريد وأمام فياريال، ويسعى كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي، لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الاستمرار في الصراع على قمة جدول الترتيب، وانتظار هدية فياريال بإيقاف انتصارات برشلونة بالدوري.
ويعول أنشيلوتي على المعنويات المرتفعة للاعبيه، خصوصا بعد الفوز على شتوتجارت الألماني 3-1 في أولى مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا، بشكلها الجديد، وتألق أكثر من لاعب بالفريق في تلك المباراة على رأسهم تيبو كورتوا، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب. كما يعول أنشيلوتي أيضا على تألق الفرنسي كيليان مبابي، الذي استعاد الكثير من مستواه، والذي سجل أربعة أهداف في آخر 3 مباريات بالمسابقات كافة، مع الريال، والذي ينافس حاليا على صدارة ترتيب هدافي الدوري، حيث يملك ثلاثة أهداف حتى الآن. كما يعتمد أيضا أنشيلوتي على البرازيلي فينيسيوس جونيور، والذي بدأ هو الآخر باستعادة مستواه رويدا رويدا.
في المقابل، يعلم فريق إسبانيول صعوبة المباراة، ولكنه سيسعى بكل قوته من أجل إحراج ريال مدريد والخروج بأفضل نتيجة ممكنة، خصوصا أن الفريق يهدف لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثاني عشر برصيد سبع نقاط.
وبعد بداية مهتزة شهدت الخسارة في أول مباراتين والتعادل في مباراة تمكن إسبانيول من تحقيق الفوز في آخر مباراتين، ويهدف الفريق لاستغلال حالة النشوة الأخيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الريال. -(وكالات)

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