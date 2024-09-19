مواجهة كلاسيكية منتظرة بين مارسيليا وليون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
باريس- تبرز المواجهة الكلاسيكية بين أولمبيك ليون وضيفه أولمبيك مارسيليا، مساء يوم بعد غد، كأبرز مباريات
الجولة الخامسة من بطولة الدوري
الفرنسي لكرة القدم.
ويخوض الفريقان العريقان هذه المواجهة بمعنويات مختلفة، حيث يأمل ليون في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما جمع أربع نقاط في آخر جولتين ليتجاوز كبوة الخسارة أمام رين وموناكو في أول جولتين.
ويتطلع أولمبيك ليون أيضا لتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل حاليا المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط، والحصول على دفعة معنوية قوية أيضا قبل انطلاق مشواره القاري، حيث سيلاقي أولمبياكوس اليوناني مساء الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من بطولة "يوروبا ليغ".
أما مارسيليا، فلا يعاني الضغط البدني نفسه لعدم مشاركته في البطولات القارية هذا الموسم، ويأمل مدربه الإيطالي روبرتو دي تشيربي في مواصلة النتائج القوية، حيث يحتل الفريق وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط متساويا مع موناكو، ولا تفصله سوى نقطتين فقط عن الصدارة التي يحتلها باريس سان جيرمان حامل اللقب.
وقبل أيام قليلة من مواجهة أولمبيك ليون دعم مارسيليا صفوفه بصفقة ثقيلة بالتعاقد مع لاعب وسط منتخب فرنسا أدريان رابيو بصفقة انتقال حر، بعدما انتهى تعاقده مع ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي في 30 حزيران (يونيو) الماضي.
لكن تبقى فرصة مشاركة رابيو أمام ليون ضعيفة للغاية في ظل عدم جاهزيته البدنية لابتعاده عن التدريبات والمباريات، منذ انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا في يورو 2024 أوائل تموز (يوليو) الماضي.
وتفتتح منافسات الجولة الخامسة بالدوري الفرنسي، بلقاء يجمع بين نيس ضد ضيفه سانت إيتيان اليوم.
ويريد فرانك إيز مدرب نيس تجاوز كبوة الخسارة في الجولة الماضية أمام أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد، ليستعد الفريق بأعصاب هادئة لمواجهة أكثر صعوبة أمام ريال سوسيداد يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
ولكن مهمة نيس الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط لن تكون سهلة أمام سانت إيتيان المنتشي بفوزه على ليل في الجولة الماضية، والذي كسر به سلسلة ثلاث هزائم متتالية في مشواره ببطولة الدوري "الليغ1".
وتقام يوم غد ثلاث مباريات، حيث يحل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ضيفا على ريمس، ويدخل مدربه لويس إنريكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوز صعب للغاية على جيرونا بهدف نظيف أول من أمس في دوري أبطال أوروبا.
أما ريمس، فيحاول بدوره مواصلة النتائج القوية التي حققها مؤخرا، حيث جمع سبع نقاط في آخر ثلاث جولات ليضع نفسه بين الكبار محتلا المركز السادس في جدول الترتيب. وفي اليوم نفسه، يحاول ليل ثامن الترتيب برصيد 6 نقاط مصالحة جماهيره وإيقاف نزيف النقاط بعد ثلاث هزائم متتالية أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وقبلهما السقوط أمام أنجيه وسانت إيتيان في الدوري، وذلك عندما يستضيف ستراسبورج الذي جمع خمس نقاط يحتل بهم المركز العاشر.
وفي مواجهة متكافئة يلعب رين سابع الترتيب برصيد ست نقاط أمام ضيفه لانس صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط، والذي لم يخسر منذ بداية الموسم المحلي.
وبخلاف المواجهة الكلاسيكية بين ليون ومارسيليا، تقام أربع مواجهات أخرى يوم بعد غد، حيث يلعب أنجيه ضد نانت، وبريست ضد تولوز، ومونبيليه ضد أوكسير، بينما يستضيف موناكو فريق لوهافر، بعد ثلاثة أيام فقط من اختبار ثقيل لفريق الإمارة أمام برشلونة الإسباني مساء الخميس في دوري أبطال أوروبا. -(وكالات)
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