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مواجهة كلاسيكية منتظرة بين مارسيليا وليون

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) باريس- تبرز المواجهة الكلاسيكية بين أولمبيك ليون وضيفه أولمبيك مارسيليا، مساء يوم بعد غد، كأبرز مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويخوض الفريقان العريقان هذه المواجهة بمعنويات مختلفة، حيث يأمل ليون في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما جمع أربع نقاط في آخر جولتين ليتجاوز كبوة الخسارة أمام رين وموناكو في أول جولتين.
ويتطلع أولمبيك ليون أيضا لتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل حاليا المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط، والحصول على دفعة معنوية قوية أيضا قبل انطلاق مشواره القاري، حيث سيلاقي أولمبياكوس اليوناني مساء الخميس المقبل في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من بطولة "يوروبا ليغ".
أما مارسيليا، فلا يعاني الضغط البدني نفسه لعدم مشاركته في البطولات القارية هذا الموسم، ويأمل مدربه الإيطالي روبرتو دي تشيربي في مواصلة النتائج القوية، حيث يحتل الفريق وصافة الترتيب برصيد 10 نقاط متساويا مع موناكو، ولا تفصله سوى نقطتين فقط عن الصدارة التي يحتلها باريس سان جيرمان حامل اللقب.
وقبل أيام قليلة من مواجهة أولمبيك ليون دعم مارسيليا صفوفه بصفقة ثقيلة بالتعاقد مع لاعب وسط منتخب فرنسا أدريان رابيو بصفقة انتقال حر، بعدما انتهى تعاقده مع ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي في 30 حزيران (يونيو) الماضي.
لكن تبقى فرصة مشاركة رابيو أمام ليون ضعيفة للغاية في ظل عدم جاهزيته البدنية لابتعاده عن التدريبات والمباريات، منذ انتهاء مشاركته مع منتخب فرنسا في يورو 2024 أوائل تموز (يوليو) الماضي.
وتفتتح منافسات الجولة الخامسة بالدوري الفرنسي، بلقاء يجمع بين نيس ضد ضيفه سانت إيتيان اليوم.
ويريد فرانك إيز مدرب نيس تجاوز كبوة الخسارة في الجولة الماضية أمام أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد، ليستعد الفريق بأعصاب هادئة لمواجهة أكثر صعوبة أمام ريال سوسيداد يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".
ولكن مهمة نيس الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد أربع نقاط لن تكون سهلة أمام سانت إيتيان المنتشي بفوزه على ليل في الجولة الماضية، والذي كسر به سلسلة ثلاث هزائم متتالية في مشواره ببطولة الدوري "الليغ1".
وتقام يوم غد ثلاث مباريات، حيث يحل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، ضيفا على ريمس، ويدخل مدربه لويس إنريكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوز صعب للغاية على جيرونا بهدف نظيف أول من أمس في دوري أبطال أوروبا.
أما ريمس، فيحاول بدوره مواصلة النتائج القوية التي حققها مؤخرا، حيث جمع سبع نقاط في آخر ثلاث جولات ليضع نفسه بين الكبار محتلا المركز السادس في جدول الترتيب. وفي اليوم نفسه، يحاول ليل ثامن الترتيب برصيد 6 نقاط مصالحة جماهيره وإيقاف نزيف النقاط بعد ثلاث هزائم متتالية أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، وقبلهما السقوط أمام أنجيه وسانت إيتيان في الدوري، وذلك عندما يستضيف ستراسبورج الذي جمع خمس نقاط يحتل بهم المركز العاشر.
وفي مواجهة متكافئة يلعب رين سابع الترتيب برصيد ست نقاط أمام ضيفه لانس صاحب المركز الرابع برصيد 8 نقاط، والذي لم يخسر منذ بداية الموسم المحلي.
وبخلاف المواجهة الكلاسيكية بين ليون ومارسيليا، تقام أربع مواجهات أخرى يوم بعد غد، حيث يلعب أنجيه ضد نانت، وبريست ضد تولوز، ومونبيليه ضد أوكسير، بينما يستضيف موناكو فريق لوهافر، بعد ثلاثة أيام فقط من اختبار ثقيل لفريق الإمارة أمام برشلونة الإسباني مساء الخميس في دوري أبطال أوروبا. -(وكالات)

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