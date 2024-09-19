غوارديولا سعيد بالأداء أمام الإنتر.. وإنريكي يبرر الفوز الصعب على جيرونا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن- أعرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رضاه بشأن أداء فريقه خلال مواجهة إنتر ميلان، التي حسمها التعادل السلبي، ضمن الجولة الأولى من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: "كانت مباراة
صعبة، وكنا نعلم ذلك، إنتر فريق رائع، دافعوا بشكل جيد وكانوا يشكلون خطورة في الهجمات المرتدة".
وأضاف: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، حصلنا على 5 فرص على الأقل، وهم حصلوا على واحدة مع لاوتارو، لكننا فريق رائع، سعيد جدا بتدريب هذه المجموعة وبقدرتنا على الهجوم ضد فريق يدافع بهذا الشكل الجيد، إننا نواجه بطل إيطاليا".
وتابع: "لم يكن هناك شيء لا يعجبني، لقد أحببت كل شيء، سعيد بالهجوم بـ11 لاعبا يعرفون كيفية التغطية والضغط، وعندما يملكون الكرة يركضون، وبالطبع دافعنا أيضا، يجب أن تمنح إنتر بضع فرص، عندما تلعب في هذا المستوى لا يمكنك الحصول على 20 فرصة للتسجيل، لكننا حصلنا على 5 فرص ولعبنا أفضل من النهائي الذي خضناه قبل عامين لكننا لم نفز".
وفشل مانشستر سيتي في الفوز بأولى مبارياته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع ضيفه إنتر، لكن التعادل لم يعرقل طريق "السكاي بلوز" نحو تحقيق رقم قياسي في تاريخ البطولة بمختلف مسمياتها.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن مانشستر سيتي وصل إلى 24 مباراة متتالية بلا هزيمة في دوري الأبطال، ليصبح أمام كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا خطوة واحدة لمعادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة لهزيمة في تاريخ الكأس الأوروبية أو دوري الأبطال.
ويملك مانشستر يونايتد الرقم القياسي، وذلك بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 25 مباراة متتالية بين العامين 2007 و2009.
يذكر أن مانشستر سيتي بدأ هذه السلسلة منذ انطلاقة موسم 2022-2023، إذ تعود آخر خسارة له إلى أيار (مايو) 2022 على يد ريال مدريد (1-3) في إياب نصف النهائي.
من جانبه، أكد نيكولو باريلا نجم وسط إنتر، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام مانشستر سيتي، مشددا على أن "النيراتزوري" بإمكانه منافسة أي فريق.
وقال باريلا في تصريحات صحفية: "نريد الفوز، عندما تلعب للإنتر يجب أن تلعب للفوز، لقد أظهرنا اليوم أنه حتى ضد فريق عظيم يمكننا المنافسة، فريق سيطر على الدوري بالموسم الماضي، وترك شيئا في دوري أبطال أوروبا، ويود هذا العام أن يفعل شيئا أكثر بالمسابقات".
وأضاف: "لقد وصلنا للنهائي قبل عامين، نحن ننمو ومباريات مثل هذه تساعدنا، كنا قادمين من مواجهة غير لطيفة للغاية في مونزا، بينما كنا جميعا في حالة مثالية خلال مباراة الأمس".
وعن رسالته إلى ميلان، مع اقتراب مباراة الديربي، قال: "كنا نفكر فقط في هذه المباراة، سنفكر الآن في الديربي، وسنستعد له بأفضل طريقة ممكنة".
في المقابل، اعترف هاكان تشالهانوجلو نجم وسط إنتر ميلان، بأن فريقه كان بإمكانه الخروج فائزا من مباراته أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بالتعادل السلبي في ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
وقال هاكان خلال تصريحات صحفية: "كان الجميع سعيدا، استمتعنا باللعب ضد فريق قوي للغاية، كان بإمكاننا الفوز، لقد أظهرنا أننا قادرون على التنافس مع أي فريق، ويمكننا أن نكون سعداء بالنقطة".
وأضاف: "نريد أن نستمر على هذا النحو، ونظهر أننا جيدون ضد الفرق الكبيرة، اللعب هنا خارج أرضنا ليس بالأمر السهل، نلعب جيدا في البناء من الخلف واستمتعنا بأنفسنا، الفريقان سعيدان بالنقطة، أردنا الفوز لكن النقطة جيدة أيضا".
بدوره، أشاد ميتشل سانشيز مدرب جيرونا الإسباني، بنظيره لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، لحساب الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال ميتشل عبر شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية: "آخر نصف ساعة من المباراة كانت طويلة للغاية بالنسبة لنا، سان جيرمان كان الأفضل خاصة في الشوط الثاني".
وأشار: "لقد سجلوا هدفهم في الدقيقة الأخيرة، ولكن كان بإمكانهم أن يسجلوا في وقت سابق، ففي آخر نصف ساعة لم ننجح في استعادة الكرة أو تشتيتها وسط الضغط الشديد من سان جيرمان بفضل أسلوب لويس إنريكي الذي خنقنا كثيرا".
وأوضح: "أجبرنا على التراجع للوراء ولم نتسم بالهدوء اللازم، الهدف جاء في توقيت مؤلم، ولكن أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا وأظهرنا أننا نستحق التواجد هنا تقديرا لما حققناه في الموسم الماضي".
وأتم حديثه بالقول: "حتى لو لم تكن لدينا العديد من الفرص للفوز بهذه المباراة، أرى أن الفريق يعمل منذ ثلاث سنوات، بالتأكيد نشعر بالحزن ولكنه سوف يزول سريعا بعد منتصف الليل، ولن نفكر مجددا في مباراة باريس".
وانتزع باريس سان جيرمان الفوز بهدف متأخر سجله نونو مينديس في الدقيقة 90 بعد خطأ فادح من حارس المرمى جازانيجا.
إلى ذلك، أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن فريقه استحق الفوز الصعب على جيرونا، لافتا: "جيرونا تأهل إلى دوري الأبطال بعد أداء مميز في الموسم الماضي، وتصدر الدوري الإسباني لفترة طويلة، إنه فريق صعب للغاية، ودافع بشكل جيد، واجهنا صعوبة في خلق فرص واضحة، واستحققنا الفوز".
وتابع "لقد أدى لاعبو باريس بروح عالية، وهو ما يفعلونه لأشهر عدة، ولا يستسلم أحد حتى النهاية، لقد سجلنا هدفا في الدقائق الأخيرة، وكان فرصة لالتقاط الأنفاس، بالتأكيد هدفنا هو التقدم في البطولة، وأعتقد أننا استحققنا الفوز".-(وكالات)
MENAFN19092024000072011014ID1108693965