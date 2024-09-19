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غوارديولا سعيد بالأداء أمام الإنتر.. وإنريكي يبرر الفوز الصعب على جيرونا

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن- أعرب الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رضاه بشأن أداء فريقه خلال مواجهة إنتر ميلان، التي حسمها التعادل السلبي، ضمن الجولة الأولى من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
وقال غوارديولا في تصريحات صحفية: "كانت مباراة صعبة، وكنا نعلم ذلك، إنتر فريق رائع، دافعوا بشكل جيد وكانوا يشكلون خطورة في الهجمات المرتدة".
وأضاف: "لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، حصلنا على 5 فرص على الأقل، وهم حصلوا على واحدة مع لاوتارو، لكننا فريق رائع، سعيد جدا بتدريب هذه المجموعة وبقدرتنا على الهجوم ضد فريق يدافع بهذا الشكل الجيد، إننا نواجه بطل إيطاليا".
وتابع: "لم يكن هناك شيء لا يعجبني، لقد أحببت كل شيء، سعيد بالهجوم بـ11 لاعبا يعرفون كيفية التغطية والضغط، وعندما يملكون الكرة يركضون، وبالطبع دافعنا أيضا، يجب أن تمنح إنتر بضع فرص، عندما تلعب في هذا المستوى لا يمكنك الحصول على 20 فرصة للتسجيل، لكننا حصلنا على 5 فرص ولعبنا أفضل من النهائي الذي خضناه قبل عامين لكننا لم نفز".
وفشل مانشستر سيتي في الفوز بأولى مبارياته هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع ضيفه إنتر، لكن التعادل لم يعرقل طريق "السكاي بلوز" نحو تحقيق رقم قياسي في تاريخ البطولة بمختلف مسمياتها.
وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن مانشستر سيتي وصل إلى 24 مباراة متتالية بلا هزيمة في دوري الأبطال، ليصبح أمام كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا خطوة واحدة لمعادلة الرقم القياسي لأطول سلسلة لهزيمة في تاريخ الكأس الأوروبية أو دوري الأبطال.
ويملك مانشستر يونايتد الرقم القياسي، وذلك بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 25 مباراة متتالية بين العامين 2007 و2009.
يذكر أن مانشستر سيتي بدأ هذه السلسلة منذ انطلاقة موسم 2022-2023، إذ تعود آخر خسارة له إلى أيار (مايو) 2022 على يد ريال مدريد (1-3) في إياب نصف النهائي.
من جانبه، أكد نيكولو باريلا نجم وسط إنتر، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام مانشستر سيتي، مشددا على أن "النيراتزوري" بإمكانه منافسة أي فريق.
وقال باريلا في تصريحات صحفية: "نريد الفوز، عندما تلعب للإنتر يجب أن تلعب للفوز، لقد أظهرنا اليوم أنه حتى ضد فريق عظيم يمكننا المنافسة، فريق سيطر على الدوري بالموسم الماضي، وترك شيئا في دوري أبطال أوروبا، ويود هذا العام أن يفعل شيئا أكثر بالمسابقات".
وأضاف: "لقد وصلنا للنهائي قبل عامين، نحن ننمو ومباريات مثل هذه تساعدنا، كنا قادمين من مواجهة غير لطيفة للغاية في مونزا، بينما كنا جميعا في حالة مثالية خلال مباراة الأمس".
وعن رسالته إلى ميلان، مع اقتراب مباراة الديربي، قال: "كنا نفكر فقط في هذه المباراة، سنفكر الآن في الديربي، وسنستعد له بأفضل طريقة ممكنة".
في المقابل، اعترف هاكان تشالهانوجلو نجم وسط إنتر ميلان، بأن فريقه كان بإمكانه الخروج فائزا من مباراته أمام مانشستر سيتي، والتي انتهت بالتعادل السلبي في ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الأولى بدوري أبطال أوروبا.
وقال هاكان خلال تصريحات صحفية: "كان الجميع سعيدا، استمتعنا باللعب ضد فريق قوي للغاية، كان بإمكاننا الفوز، لقد أظهرنا أننا قادرون على التنافس مع أي فريق، ويمكننا أن نكون سعداء بالنقطة".
وأضاف: "نريد أن نستمر على هذا النحو، ونظهر أننا جيدون ضد الفرق الكبيرة، اللعب هنا خارج أرضنا ليس بالأمر السهل، نلعب جيدا في البناء من الخلف واستمتعنا بأنفسنا، الفريقان سعيدان بالنقطة، أردنا الفوز لكن النقطة جيدة أيضا".
بدوره، أشاد ميتشل سانشيز مدرب جيرونا الإسباني، بنظيره لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، لحساب الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وقال ميتشل عبر شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية: "آخر نصف ساعة من المباراة كانت طويلة للغاية بالنسبة لنا، سان جيرمان كان الأفضل خاصة في الشوط الثاني".
وأشار: "لقد سجلوا هدفهم في الدقيقة الأخيرة، ولكن كان بإمكانهم أن يسجلوا في وقت سابق، ففي آخر نصف ساعة لم ننجح في استعادة الكرة أو تشتيتها وسط الضغط الشديد من سان جيرمان بفضل أسلوب لويس إنريكي الذي خنقنا كثيرا".
وأوضح: "أجبرنا على التراجع للوراء ولم نتسم بالهدوء اللازم، الهدف جاء في توقيت مؤلم، ولكن أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا وأظهرنا أننا نستحق التواجد هنا تقديرا لما حققناه في الموسم الماضي".
وأتم حديثه بالقول: "حتى لو لم تكن لدينا العديد من الفرص للفوز بهذه المباراة، أرى أن الفريق يعمل منذ ثلاث سنوات، بالتأكيد نشعر بالحزن ولكنه سوف يزول سريعا بعد منتصف الليل، ولن نفكر مجددا في مباراة باريس".
وانتزع باريس سان جيرمان الفوز بهدف متأخر سجله نونو مينديس في الدقيقة 90 بعد خطأ فادح من حارس المرمى جازانيجا.
إلى ذلك، أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، أن فريقه استحق الفوز الصعب على جيرونا، لافتا: "جيرونا تأهل إلى دوري الأبطال بعد أداء مميز في الموسم الماضي، وتصدر الدوري الإسباني لفترة طويلة، إنه فريق صعب للغاية، ودافع بشكل جيد، واجهنا صعوبة في خلق فرص واضحة، واستحققنا الفوز".
وتابع "لقد أدى لاعبو باريس بروح عالية، وهو ما يفعلونه لأشهر عدة، ولا يستسلم أحد حتى النهاية، لقد سجلنا هدفا في الدقائق الأخيرة، وكان فرصة لالتقاط الأنفاس، بالتأكيد هدفنا هو التقدم في البطولة، وأعتقد أننا استحققنا الفوز".-(وكالات)

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