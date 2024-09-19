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منتخب الكراتيه يبدأ رحلة البحث عن الميداليات ببطولة آسيا

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-_- يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه اليوم رحلة البحث عن ميداليات ملونة في منافسات بطولة آسيا للكبار للرجال والسيدات التي تنطلق منافساتها في مدينة هانغزو الصينية، بمشاركة 367 لاعبا ولاعبة من 31 دولة آسيوية.
وتعتبر بطولة آسيا إحدى أكبر وأعرق الأحداث للكراتيه في آسيا، وسيتم فيها تحديد الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للكراتيه، المقرر إقامتها في مدينة بامبلونا في إسبانيا العام الحالي. وتؤشر البطولة لمواجهات شديدة في جميع الفئات، حيث إنها تشكل الفرصة الأخيرة للفرق لتأمين أماكنها في كأس العالم للكراتيه. وتأهلت حتى الآن 6 منتخبات لكأس العالم منها 4 دول آسيوية. وفي بطولة آسيا، ستحصل 12 دولة أخرى على مقاعدها للوصول لكأس العالم. وتنتظر المنتخب الوطني، منافسة شديدة من قبل أبطال آسيا للوصول لمنصات التتويج.
ويبدأ المنتخب الوطني للكراتيه، رحلة البحث عن الميداليات اليوم من خلال ظهور اللاعبين: عمر شقرة في وزن تحت 55 كغم، عبد الله حماد ضمن وزن تحت 60 كغم، عبد الرحمن مصاطفة في وزن تحت 67 كغم، لين حقروص في وزن تحت 55 كغم، يارا بشارة في وزن تحت 61 كغم، وجود الضروس وزن تحت 67 كغم.
في حين يخوض لاعبو المنتخب الوطني يوم غد منافسات البطولة وهم: سيف الدين بني فارس ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم، محمد الجعفري في وزن تحت 84 كغم، وزكي أبو قاعود في وزن فوق 84 كغم.
ويمثل المنتخب الوطني للقتال الجماعي للرجال في البطولة كل من: زكي أبو قاعود، محمد الجعفري، عبد الرحمن المصاطفة، سيف بني فارس، عبد الله حماد وعمر شقرة.
ويشرف على تدريب المنتخب الوطني للكراتيه المدير الفني محمد فتيان، والمدرب محمود السجان، ويشارك في إدارة نزالات البطولة الحكم إبراهيم الدقس.

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