منتخب الكراتيه يبدأ رحلة البحث عن الميداليات ببطولة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-_- يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه اليوم رحلة البحث عن ميداليات ملونة في منافسات بطولة آسيا للكبار للرجال والسيدات التي تنطلق منافساتها في مدينة هانغزو الصينية، بمشاركة 367 لاعبا ولاعبة من 31 دولة آسيوية.
وتعتبر بطولة آسيا إحدى أكبر وأعرق الأحداث للكراتيه في آسيا، وسيتم فيها تحديد الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للكراتيه، المقرر إقامتها في مدينة بامبلونا في إسبانيا العام الحالي. وتؤشر البطولة لمواجهات شديدة في جميع الفئات، حيث إنها تشكل الفرصة الأخيرة للفرق لتأمين أماكنها في كأس العالم للكراتيه. وتأهلت حتى الآن 6 منتخبات لكأس العالم منها 4 دول آسيوية. وفي بطولة آسيا، ستحصل 12 دولة أخرى على مقاعدها للوصول لكأس العالم. وتنتظر المنتخب الوطني، منافسة شديدة من قبل أبطال آسيا للوصول لمنصات التتويج.
ويبدأ المنتخب الوطني للكراتيه، رحلة البحث عن الميداليات اليوم من خلال ظهور اللاعبين: عمر شقرة في وزن تحت 55 كغم، عبد الله حماد ضمن وزن تحت 60 كغم، عبد الرحمن مصاطفة في وزن تحت 67 كغم، لين حقروص في وزن تحت 55 كغم، يارا بشارة في وزن تحت 61 كغم، وجود الضروس وزن تحت 67 كغم.
في حين يخوض لاعبو المنتخب الوطني يوم غد منافسات البطولة وهم: سيف الدين بني فارس ضمن منافسات وزن تحت 75 كغم، محمد الجعفري في وزن تحت 84 كغم، وزكي أبو قاعود في وزن فوق 84 كغم.
ويمثل المنتخب الوطني للقتال الجماعي للرجال في البطولة كل من: زكي أبو قاعود، محمد الجعفري، عبد الرحمن المصاطفة، سيف بني فارس، عبد الله حماد وعمر شقرة.
ويشرف على تدريب المنتخب الوطني للكراتيه المدير الفني محمد فتيان، والمدرب محمود السجان، ويشارك في إدارة نزالات البطولة الحكم إبراهيم الدقس.
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