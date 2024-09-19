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مستويات فنية متواضعه في انطلاقة منافسات دوري الأولى

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- اختتمت منافسات الأسبوع الأول من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وسط مستويات فنية متذبذبة، جاءت نتاجا لضعف فترة تحضيرات الفرق المشاركة في البطولة.
ولم تظهر أغلب الفرق المشاركة بالدوري بالمستوى المطلوب في الجولة الأولى من البطولة، بسبب قصر فترة التحضير، وتوقف الأندية عن التدريبات والاستعدادات لفترة طويلة، نتيجة قرارها السابق بعدم المشاركة في الدوري احتجاجا على التفاصيل المالية، قبل أن تعود عن القرار وتشارك، رغم غياب التحضير المناسب.
وفي الجولة الأولى من الدوري، حقق كفرسوم فوزا على عمان FC بهدفين لهدف، وتغلب البقعة على الحسين (ب) 1-0، وبالنتيجة ذاتها، فاز العربي على الهاشمية، والجليل على سحاب.
وتعادل أم القطين مع الوحدات (ب) بهدف لمثله وبالنتيجة ذاتها انتهت مواجهة اليرموك مع السرحان، فيما فاز صما على الكرمل 2-1، وجرش على اتحاد الرمثا 2-0.
وبحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة ت 23 (الحسين والوحدات)، على ألا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة ت 23 لأندية المحترفين الموسم المقبل، مع تفعيل نظام الصعود والهبوط لهذه الفئة مع دوري الدرجة الأولى. ويأتي إشراك فريقين من دوري المحترفين لفئة ت 23 بدوري الدرجة الأولى، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير البطولات وتعزيز المواهب الشابة لدى الأندية وصقل خبراتهم ومنحهم فرصا أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

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