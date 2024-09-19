مستويات فنية متواضعه في انطلاقة منافسات دوري الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- اختتمت منافسات الأسبوع الأول من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، وسط مستويات فنية متذبذبة، جاءت نتاجا لضعف فترة تحضيرات الفرق المشاركة في البطولة.
ولم تظهر أغلب الفرق المشاركة بالدوري بالمستوى المطلوب في الجولة الأولى من البطولة، بسبب قصر فترة التحضير، وتوقف الأندية عن التدريبات والاستعدادات لفترة طويلة، نتيجة قرارها السابق بعدم المشاركة في الدوري
احتجاجا على التفاصيل المالية، قبل أن تعود عن القرار وتشارك، رغم غياب التحضير المناسب.
وفي الجولة الأولى من الدوري، حقق كفرسوم فوزا على عمان FC بهدفين لهدف، وتغلب البقعة على الحسين (ب) 1-0، وبالنتيجة ذاتها، فاز العربي على الهاشمية، والجليل على سحاب.
وتعادل أم القطين مع الوحدات (ب) بهدف لمثله وبالنتيجة ذاتها انتهت مواجهة اليرموك مع السرحان، فيما فاز صما على الكرمل 2-1، وجرش على اتحاد الرمثا 2-0.
وبحسب نظام البطولة، تلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، بينما يهبط آخر أربعة فرق إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
ويشهد دوري الدرجة الأولى هذا الموسم مشاركة فريقين من أندية المحترفين لفئة ت 23 (الحسين والوحدات)، على ألا يتم احتساب نتائج مباريات أندية الأولى مع هذه الفرق لغايات تحديد مراكز الفرق النهائي والصعود والهبوط، فيما يتم اعتماد نتائج الفرق لتحديد مراكز الفرق لغايات منح المكافآت المالية للمراكز الثلاثة الأولى بعد انتهاء البطولة.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة ت 23 لأندية المحترفين الموسم المقبل، مع تفعيل نظام الصعود والهبوط لهذه الفئة مع دوري الدرجة الأولى. ويأتي إشراك فريقين من دوري المحترفين لفئة ت 23 بدوري الدرجة الأولى، ضمن استراتيجية الاتحاد لتطوير البطولات وتعزيز المواهب الشابة لدى الأندية وصقل خبراتهم ومنحهم فرصا أكبر بالمشاركة في المباريات الرسمية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.
MENAFN19092024000072011014ID1108693963
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.