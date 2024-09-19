بطولة ريد بل كار بارك درفت 2024 تنطلق في البحر الميت اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان-الغد- تنطلق في البحر الميت اليوم، فعاليات بطولة "ريد بل كار بارك درفت" بنسختها الرابعة عشرة بمشاركة واسعة.
وتنطلق فعاليات البطولة في ساحة رالي
الأردن في البحر الميت، بمشاركة نخبة من سائقي الدرفت الأردنيين مع جمهور من محبي رياضة
السيارات، وسط أجواء حماسية لتقديم عروض مميزة من مهارات القيادة والتحكم بالسيارات للتنافس على الفوز بلقب البطولة، التي ستشهد مشاركة عدد كبير من المحترفين والهواة الذين يسعون للفوز بلقب البطولة للعام الحالي، والتأهل لتمثيل المملكة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بين أكثر من 30 متسابق من المنطقة ودول أخرى في النهائيات العالمية التي ستقام في نزوى بسلطنة عُمان، والتي ستضم الفائز في بطولة العام الماضي مؤيد يوسف، إضافة إلى الفائز في البطولة العام الحالي.
وأعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، عن اعتزاز شركة زين بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع ريد بل منذ أعوام عدة، والتي تقدم من خلالها رعايتها للفعاليات والبطولات كافة، التي تنظمها ريد بل في المملكة، وأشار إلى أن هذه البطولة تعد جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز رياضة الدرفت في الأردن ودعم المواهب المحلية، وتعزيز شغف الشباب برياضة السيارات.
وجدد البيطار خلال مؤتمر صحفي عقد أول من أمس، تأكيد اهتمام شركة زين ودعمها المتواصل للفعاليات التي تساهم في رفد القطاع السياحي في المملكة والترويج للأردن كبلد حاضن للرياضة، إضافة إلى حرص الشركة على تشجيع الرياضة بمختلف أشكالها بين أوساط الشباب، وذلك في إطار مسؤوليتها تجاه الشباب وإسهاماتها المستمرة في الحركة الرياضية والشبابية في المملكة.
من جانبه، قال بطل الدرفت والراليات المتسابق اللبناني عبدو فغالي - الذي قام بعرض مميز بسيارته على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي- :" وجودي في الأردن ومشاركتي في هذه البطولة يشعرني بالفخر لأنه لطالما كان الأردن ولبنان من السباقين في هذه الرياضة، ورؤية التحديثات والتعديلات التي يقوم بها المشاركون خصيصا لهذه البطولة باهرة، إضافة إلى فن المهارة في القيادة والتحكم بالسيارة في التحديات والعوائق المختلفة كل سنة، ودائماً أكررها أن المتسابقين الأردنيين يحظون بسمعة مرموقة في هذه الرياضة بين المتسابقين من باقي الدول". وقال المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز: "نثمن الدور الكبير الذي تلعبه ريد بل من خلال بطولة ريد بل كار بارك درفت، التي تقام في الأردن، والذي يساهم في رفد مواهب شابة واعدة وأبطال جدد في سباقات الدرفت".
ويتوقع أن تأتي فعاليات اليوم، قوية وسط ترتيبات أنيقة تليق بهذا الحدث الرياضي.
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