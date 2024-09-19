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بطولة ريد بل كار بارك درفت 2024 تنطلق في البحر الميت اليوم

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- تنطلق في البحر الميت اليوم، فعاليات بطولة "ريد بل كار بارك درفت" بنسختها الرابعة عشرة بمشاركة واسعة.
وتنطلق فعاليات البطولة في ساحة رالي الأردن في البحر الميت، بمشاركة نخبة من سائقي الدرفت الأردنيين مع جمهور من محبي رياضة السيارات، وسط أجواء حماسية لتقديم عروض مميزة من مهارات القيادة والتحكم بالسيارات للتنافس على الفوز بلقب البطولة، التي ستشهد مشاركة عدد كبير من المحترفين والهواة الذين يسعون للفوز بلقب البطولة للعام الحالي، والتأهل لتمثيل المملكة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بين أكثر من 30 متسابق من المنطقة ودول أخرى في النهائيات العالمية التي ستقام في نزوى بسلطنة عُمان، والتي ستضم الفائز في بطولة العام الماضي مؤيد يوسف، إضافة إلى الفائز في البطولة العام الحالي.
وأعرب المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، عن اعتزاز شركة زين بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمعها مع ريد بل منذ أعوام عدة، والتي تقدم من خلالها رعايتها للفعاليات والبطولات كافة، التي تنظمها ريد بل في المملكة، وأشار إلى أن هذه البطولة تعد جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز رياضة الدرفت في الأردن ودعم المواهب المحلية، وتعزيز شغف الشباب برياضة السيارات.
وجدد البيطار خلال مؤتمر صحفي عقد أول من أمس، تأكيد اهتمام شركة زين ودعمها المتواصل للفعاليات التي تساهم في رفد القطاع السياحي في المملكة والترويج للأردن كبلد حاضن للرياضة، إضافة إلى حرص الشركة على تشجيع الرياضة بمختلف أشكالها بين أوساط الشباب، وذلك في إطار مسؤوليتها تجاه الشباب وإسهاماتها المستمرة في الحركة الرياضية والشبابية في المملكة.
من جانبه، قال بطل الدرفت والراليات المتسابق اللبناني عبدو فغالي - الذي قام بعرض مميز بسيارته على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي- :" وجودي في الأردن ومشاركتي في هذه البطولة يشعرني بالفخر لأنه لطالما كان الأردن ولبنان من السباقين في هذه الرياضة، ورؤية التحديثات والتعديلات التي يقوم بها المشاركون خصيصا لهذه البطولة باهرة، إضافة إلى فن المهارة في القيادة والتحكم بالسيارة في التحديات والعوائق المختلفة كل سنة، ودائماً أكررها أن المتسابقين الأردنيين يحظون بسمعة مرموقة في هذه الرياضة بين المتسابقين من باقي الدول". وقال المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات زيد بلقز: "نثمن الدور الكبير الذي تلعبه ريد بل من خلال بطولة ريد بل كار بارك درفت، التي تقام في الأردن، والذي يساهم في رفد مواهب شابة واعدة وأبطال جدد في سباقات الدرفت".
ويتوقع أن تأتي فعاليات اليوم، قوية وسط ترتيبات أنيقة تليق بهذا الحدث الرياضي.

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