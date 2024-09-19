(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان-
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
اتساع رقعة المطالبين برحيل مدرب الحسين.. وأصوات تطالب بالهدوء
ارتفعت رقعة مشجعي نادي الحسين إربد المطالبين برحيل المدير الفني لفريق الكرة البرتغالي مورينهو، بعد الخسارة الكبيرة للفريق أمام شباب أهلي دبي، أول من أمس، في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.
الجمهور الذي بدأ يناشد الإدارة لإبعاد مورينهو، لم يبنِ مطالبه على النتيجة فقط، بل على أداء الفريق الذي ظهر مهزوزا، وكاد أن يتكبد خسارة كارثية لولا تألق حارس المرمى يزيد أبو ليلى الذي كان النجم الوحيد في صفوف فريقه في المباراة.
واعتبر الجمهور أن المدرب البرتغالي لم يكشف عن فكر كروي خلال المباراة، وبالتالي ضرورة إبعاده فورا.
مجموعة أقل من جماهير الحسين إربد، طالبت بالتريث، وضرورة رفع معنويات اللاعبين لتجاوز آثار الخسارة، والعودة للانطلاق بقوة من مباريات الدوري، قبل الانتقال للمباراة الثانية بدوري أبطال آسيا.
الفيصلي والوحدات يحفزان اللاعبين استعدادا لقمة السبت
حرصت إدارة ناديي الفيصلي والوحدات، على تحفيز اللاعبين، استعدادا لقمة الدوري الأردني للمحترفين التي تجمع الفريقين غدا، على ستاد عمان الدولي.
وحرصت إدارة النادي الفيصلي على لقاء اللاعبين في الملعب، وتجديد الثقة بقدراتهم الفنية، والقدرة على تصحيح المسار من خلال مباراة يوم السبت، قبل أن تحرص على رصد المكافآت وتأمين معسكر مغلق وغيرها من المحفزات.
كما دخل الوحدات في معسكر مغلق في الفندق، وسط معنويات عالية استمدها من الفوز الأخير على أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.
مرحلة استثنائية وجهد كبير لمذيعي "الرياضية"
يمر الزملاء المذيعون في القناة الرياضية في التلفزيون الأردني، بمرحلة استثنائية تتطلب جهدا استثنائيا، في ظل كثافة الأنشطة والبطولات التي تقوم القناة ببثها، وتحتاج لجهد كبير من المذيعين والمخرجين والمصورين وجميع أعضاء المنظومة.
وتصدت القناة الرياضية، في الأيام القليلة الماضية، لبث عدد كبير من المباريات في الكثير من الألعاب الرياضية، مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والمصارعة؛ حيث واكبت القناة زخم البطولات العربية والآسيوية والعالمية التي استضافها الأردن خلال الفترة القصيرة الماضية.
وقامت القناة الرياضية، خلال الأيام الماضية، بنقل مباشر لفعاليات بطولة العالم للمصارعة، وبطولة آسيا لكرة اليد للناشئين، وبطولة كأس آسيا لكرة السلة للشباب التي شهدت تأهل منتخبنا لنهائيات كأس العالم، وبطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، وبطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم، ومباريات فريق الاتحاد للسيدات في بطولة دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات الخارجية، إضافة إلى بث المباريات المحلية، خاصة في كرة القدم، وتحديدا دوري المحترفين.
كما سبق أن بثت القناة الرياضية مباريات منتخب السلة في كأس العالم (أمام الولايات المتحدة الأميركية)، ومباريات الدور الثاني لمنتخب القدم في التصفيات المؤهلة للمونديال، والمباريات الودية لمنتخب النشامى.
وكانت القناة الرياضية مصدرا للقنوات الرياضية العربية والآسيوية التي كانت تأخذ صور القناة، لنقل أخبار البطولات القارية والعربية التي استضافتها عمان، وهو أمر إيجابي.
وتفرض الأجندة الرياضية، خلال الأيام المقبلة، استمرارا في العمل الاستثنائي لمذيعي الرياضية وكوادرها، حيث كثافة مباريات المحترفين، وكأس السوبر لكرة اليد وكأس السوبر لكرة اليد للسيدات وغيرها من الأنشطة التي تفرض على كوادر القناة البقاء في الفورمة على مدار الساعة.
ونجحت القناة الرياضية، خلال الشهرين الماضي والحالي، في بث 13 إلى 15 مباراة يوميا، في جهد خارق، حيث تم بث هذه المباريات على مختلف القنوات المتاحة مثل الشاشة أو "فيسبوك" وغيرها من منصات التلفزيون الأردني، ما استدعى جهدا متواصلا لكوادر القناة على مدار الساعة.
وأشاد المتابعون بالجهد الاستثنائي للقناة الرياضية، موجهين الشكر لإدارة التلفزيون الأردني والقائمين على القناة الرياضية وللعاملين كافة فيها، متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار.
يشار إلى أن عمان شهدت في الفترة الأخيرة ازدحاما غير مسبوق في استضافة البطولات المتنوعة، ما انعكس إيجابا على القطاعين السياحي والاقتصادي.
النعيمات يصل إلى عمان ومنكو في طاجكستان
وصل اللاعب يزن نعيمات المحترف في العربي القطري أمس إلى عمان، لمباشرة العلاج مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، تمهيدا لتحديد مصير مشاركته مع النشامى في المباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية.
إلى ذلك، غادر المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم محمد منكو إلى طاجكستان، في مهمة آسيوية تتمثل في تكليفه من قبل الاتحاد الآسيوي للقيام بمراقبة المجموعة الخامسة بتصفيات كأس آسيا تحت سن 20.
المنتخب العماني يقيل مدربه التشيكي
أعلن اتحاد الكرة العماني، إقالة المدرب التشيكي يورسلاف تشيلافي من منصبه، بسبب عدم الرضا عن نتائج الفريق في تصفيات الدور الحاسم.
وأشار الاتحاد إلى الاتفاق بالتراضي على رحيل المدرب التشيكي، بانتظار تعيين مدرب جديد، حيث يبرز من المرشحين العماني رشيد جابر الذي سبق وأن أشرف على تدريب فريق الوحدات.
يشار إلى أن المنتخب الوطني سيلتقي نظيره العماني الشهر المقبل، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.
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