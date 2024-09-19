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اتساع رقعة المطالبين برحيل مدرب الحسين

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
اتساع رقعة المطالبين برحيل مدرب الحسين.. وأصوات تطالب بالهدوء
ارتفعت رقعة مشجعي نادي الحسين إربد المطالبين برحيل المدير الفني لفريق الكرة البرتغالي مورينهو، بعد الخسارة الكبيرة للفريق أمام شباب أهلي دبي، أول من أمس، في مستهل مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.
الجمهور الذي بدأ يناشد الإدارة لإبعاد مورينهو، لم يبنِ مطالبه على النتيجة فقط، بل على أداء الفريق الذي ظهر مهزوزا، وكاد أن يتكبد خسارة كارثية لولا تألق حارس المرمى يزيد أبو ليلى الذي كان النجم الوحيد في صفوف فريقه في المباراة.
واعتبر الجمهور أن المدرب البرتغالي لم يكشف عن فكر كروي خلال المباراة، وبالتالي ضرورة إبعاده فورا.
مجموعة أقل من جماهير الحسين إربد، طالبت بالتريث، وضرورة رفع معنويات اللاعبين لتجاوز آثار الخسارة، والعودة للانطلاق بقوة من مباريات الدوري، قبل الانتقال للمباراة الثانية بدوري أبطال آسيا.
الفيصلي والوحدات يحفزان اللاعبين استعدادا لقمة السبت
 حرصت إدارة ناديي الفيصلي والوحدات، على تحفيز اللاعبين، استعدادا لقمة الدوري الأردني للمحترفين التي تجمع الفريقين غدا، على ستاد عمان الدولي.
وحرصت إدارة النادي الفيصلي على لقاء اللاعبين في الملعب، وتجديد الثقة بقدراتهم الفنية، والقدرة على تصحيح المسار من خلال مباراة يوم السبت، قبل أن تحرص على رصد المكافآت وتأمين معسكر مغلق وغيرها من المحفزات.
كما دخل الوحدات في معسكر مغلق في الفندق، وسط معنويات عالية استمدها من الفوز الأخير على أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.
مرحلة استثنائية وجهد كبير لمذيعي "الرياضية"
 يمر الزملاء المذيعون في القناة الرياضية في التلفزيون الأردني، بمرحلة استثنائية تتطلب جهدا استثنائيا، في ظل كثافة الأنشطة والبطولات التي تقوم القناة ببثها، وتحتاج لجهد كبير من المذيعين والمخرجين والمصورين وجميع أعضاء المنظومة.
وتصدت القناة الرياضية، في الأيام القليلة الماضية، لبث عدد كبير من المباريات في الكثير من الألعاب الرياضية، مثل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والمصارعة؛ حيث واكبت القناة زخم البطولات العربية والآسيوية والعالمية التي استضافها الأردن خلال الفترة القصيرة الماضية.
وقامت القناة الرياضية، خلال الأيام الماضية، بنقل مباشر لفعاليات بطولة العالم للمصارعة، وبطولة آسيا لكرة اليد للناشئين، وبطولة كأس آسيا لكرة السلة للشباب التي شهدت تأهل منتخبنا لنهائيات كأس العالم، وبطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، وبطولة غرب آسيا للناشئين لكرة القدم، ومباريات فريق الاتحاد للسيدات في بطولة دوري أبطال آسيا وغيرها من البطولات الخارجية، إضافة إلى بث المباريات المحلية، خاصة في كرة القدم، وتحديدا دوري المحترفين.
كما سبق أن بثت القناة الرياضية مباريات منتخب السلة في كأس العالم (أمام الولايات المتحدة الأميركية)، ومباريات الدور الثاني لمنتخب القدم في التصفيات المؤهلة للمونديال، والمباريات الودية لمنتخب النشامى.
وكانت القناة الرياضية مصدرا للقنوات الرياضية العربية والآسيوية التي كانت تأخذ صور القناة، لنقل أخبار البطولات القارية والعربية التي استضافتها عمان، وهو أمر إيجابي.
وتفرض الأجندة الرياضية، خلال الأيام المقبلة، استمرارا في العمل الاستثنائي لمذيعي الرياضية وكوادرها، حيث كثافة مباريات المحترفين، وكأس السوبر لكرة اليد وكأس السوبر لكرة اليد للسيدات وغيرها من الأنشطة التي تفرض على كوادر القناة البقاء في الفورمة على مدار الساعة.
ونجحت القناة الرياضية، خلال الشهرين الماضي والحالي، في بث 13 إلى 15 مباراة يوميا، في جهد خارق، حيث تم بث هذه المباريات على مختلف القنوات المتاحة مثل الشاشة أو "فيسبوك" وغيرها من منصات التلفزيون الأردني، ما استدعى جهدا متواصلا لكوادر القناة على مدار الساعة.
وأشاد المتابعون بالجهد الاستثنائي للقناة الرياضية، موجهين الشكر لإدارة التلفزيون الأردني والقائمين على القناة الرياضية وللعاملين كافة فيها، متمنيا مزيدا من التقدم والازدهار.
يشار إلى أن عمان شهدت في الفترة الأخيرة ازدحاما غير مسبوق في استضافة البطولات المتنوعة، ما انعكس إيجابا على القطاعين السياحي والاقتصادي.
النعيمات يصل إلى عمان ومنكو في طاجكستان
 وصل اللاعب يزن نعيمات المحترف في العربي القطري أمس إلى عمان، لمباشرة العلاج مع الجهاز الطبي للمنتخب الوطني، تمهيدا لتحديد مصير مشاركته مع النشامى في المباراة المقبلة أمام كوريا الجنوبية.
إلى ذلك، غادر المدير الإداري للمنتخب الوطني لكرة القدم محمد منكو إلى طاجكستان، في مهمة آسيوية تتمثل في تكليفه من قبل الاتحاد الآسيوي للقيام بمراقبة المجموعة الخامسة بتصفيات كأس آسيا تحت سن 20.
المنتخب العماني يقيل مدربه التشيكي
 أعلن اتحاد الكرة العماني، إقالة المدرب التشيكي يورسلاف تشيلافي من منصبه، بسبب عدم الرضا عن نتائج الفريق في تصفيات الدور الحاسم.
وأشار الاتحاد إلى الاتفاق بالتراضي على رحيل المدرب التشيكي، بانتظار تعيين مدرب جديد، حيث يبرز من المرشحين العماني رشيد جابر الذي سبق وأن أشرف على تدريب فريق الوحدات.
يشار إلى أن المنتخب الوطني سيلتقي نظيره العماني الشهر المقبل، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

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