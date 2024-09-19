المنتخب الوطني.. استقرار في التصنيف العالمي رغم صدارة تصفيات المونديال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم
على تصنيفه العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا” أمس، باستقراره في المركز 68 عالميا، بحصوله على 3.39 نقطة عالمية، ووصوله للنقطة 1377.52، فيما واصل تواجده بالمركز التاسع آسيويا، والثامن على الصعيد العربي.
وعلى الرغم من جمع المنتخب الوطني 4 نقاط خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، من تعادل مع المنتخب الكويتي بهدف لمثله بعمان، وفوز على المنتخب الفلسطيني في الجولة الثانية بتصفيات المجموعة الثانية من كأس العالم بنتيجة 3-1 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويتواجد“النشامى” في المركز الأول بالمجموعة الثانية بفارق عدد الأهداف المسجلة عن المنتخب الكوري الجنوبي الذي يملك الرصيد النقطي ذاته، والمنتخب العراقي صاحب المركز الثالث، الذي يتقدم عليه المنتخب الوطني أيضا بفارق الأهداف.
ويتطلع“النشامى” تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي، إلى التقدم خطوة للأمام في التصفيات المونديالية، بعد صدارة المجموعة الثانية، حيث إن الدور الثالث الحالي، يخوض فيه كل فريق 10 مباريات، في ظل توزيع 18 منتخبا على 3 مجموعات، وتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لكأس العالم بشكل مباشر، ويلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع تصفيات جديدة.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثالثة في التصفيات يوم العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما يستضيف على أرضية ستاد عمان الدولي منتخب كوريا الجنوبية، على أن يلعب مباراته الرابعة على الملعب نفسه يوم الخامس عشر من الشهر ذاته، بلقاء المنتخب العماني، على أن يختتم مبارياته في مرحلة الذهاب باللعب مع المنتخب العراقي على أرضه في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتبدو مهمة“النشامى” صعبة في المباراتين وتحديدا أمام“الشمشون الكوري”، نظرا لغياب مهاجم العربي القطري يزن النعيمات عن المنتخب بداعي الإصابة، واحتمالية عدم التحاق نجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، بسبب الإصابة أيضا، إذ لن تتضح مسألة مشاركته من عدمها.
ونجح المنتخب الوطني في احتلال وصافة كأس آسيا بنسختها الأخيرة التي أقيمت مطلع العام الحالي في قطر، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف، ما جعل تطلعات وآمال الشارع الرياضي كبيرة في الوصول للمونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
ويرصد مساعد مدرب المنتخب الوطني مصطفى الخلفي مباريات دوري المحترفين حاليا من الملاعب، في ظل سفر المدير الفني جمال سلامي إلى المغرب، على أن يعود الطاقم بالفترة المقبلة لإعلان قائمة المنتخب للتجمع المقبل المقرر انطلاقه نهاية الشهر الحالي، مع غياب مرتقب للاعبي الحسين إربد والوحدات، بسبب خوضهم مباريات في دوري أبطال آسيا 2 يومي الأول والثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ومن الجدير بالذكر، أن أفضل تصنيف للمنتخب الوطني كان في العام 2004 عندما احتل المركز 37، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.
MENAFN19092024000072011014ID1108693960
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.