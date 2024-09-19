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المنتخب الوطني.. استقرار في التصنيف العالمي رغم صدارة تصفيات المونديال

9/19/2024 3:07:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على تصنيفه العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم“فيفا” أمس، باستقراره في المركز 68 عالميا، بحصوله على 3.39 نقطة عالمية، ووصوله للنقطة 1377.52، فيما واصل تواجده بالمركز التاسع آسيويا، والثامن على الصعيد العربي.
وعلى الرغم من جمع المنتخب الوطني 4 نقاط خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، من تعادل مع المنتخب الكويتي بهدف لمثله بعمان، وفوز على المنتخب الفلسطيني في الجولة الثانية بتصفيات المجموعة الثانية من كأس العالم بنتيجة 3-1 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويتواجد“النشامى” في المركز الأول بالمجموعة الثانية بفارق عدد الأهداف المسجلة عن المنتخب الكوري الجنوبي الذي يملك الرصيد النقطي ذاته، والمنتخب العراقي صاحب المركز الثالث، الذي يتقدم عليه المنتخب الوطني أيضا بفارق الأهداف.
ويتطلع“النشامى” تحت قيادة المدرب المغربي جمال سلامي، إلى التقدم خطوة للأمام في التصفيات المونديالية، بعد صدارة المجموعة الثانية، حيث إن الدور الثالث الحالي، يخوض فيه كل فريق 10 مباريات، في ظل توزيع 18 منتخبا على 3 مجموعات، وتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لكأس العالم بشكل مباشر، ويلعب صاحبا المركزين الثالث والرابع تصفيات جديدة.
ويخوض المنتخب الوطني مباراته الثالثة في التصفيات يوم العاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، عندما يستضيف على أرضية ستاد عمان الدولي منتخب كوريا الجنوبية، على أن يلعب مباراته الرابعة على الملعب نفسه يوم الخامس عشر من الشهر ذاته، بلقاء المنتخب العماني، على أن يختتم مبارياته في مرحلة الذهاب باللعب مع المنتخب العراقي على أرضه في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وتبدو مهمة“النشامى” صعبة في المباراتين وتحديدا أمام“الشمشون الكوري”، نظرا لغياب مهاجم العربي القطري يزن النعيمات عن المنتخب بداعي الإصابة، واحتمالية عدم التحاق نجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، بسبب الإصابة أيضا، إذ لن تتضح مسألة مشاركته من عدمها.
ونجح المنتخب الوطني في احتلال وصافة كأس آسيا بنسختها الأخيرة التي أقيمت مطلع العام الحالي في قطر، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام أصحاب الأرض بثلاثة أهداف لهدف، ما جعل تطلعات وآمال الشارع الرياضي كبيرة في الوصول للمونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية.
ويرصد مساعد مدرب المنتخب الوطني مصطفى الخلفي مباريات دوري المحترفين حاليا من الملاعب، في ظل سفر المدير الفني جمال سلامي إلى المغرب، على أن يعود الطاقم بالفترة المقبلة لإعلان قائمة المنتخب للتجمع المقبل المقرر انطلاقه نهاية الشهر الحالي، مع غياب مرتقب للاعبي الحسين إربد والوحدات، بسبب خوضهم مباريات في دوري أبطال آسيا 2 يومي الأول والثاني من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ومن الجدير بالذكر، أن أفضل تصنيف للمنتخب الوطني كان في العام 2004 عندما احتل المركز 37، تحت قيادة المدرب المصري الراحل محمود الجوهري.

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