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ذهبية وفضية لمنتخب المواي تاي ببطولة العالم للشباب

9/19/2024 3:07:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - نجح المنتخب الوطني لرياضة المواي تاي في الظفر بميداليتين ببطولة العالم للشباب، والتي اختتمت أمس في العاصمة التايلندية بانكوك، والتي شهدت مشاركة المئات من اللاعبين يمثلون 78 دولة.
وحصل لاعب المنتخب حذيفة أبو زيد على الميدالية الذهبية، وميدالية فضية عبر اللاعب ريان الصعوب.
ونجح أبو زيد بالفوز في المباراة النهائية على اللاعب الروسي رمضان عن وزن تحت 57 كغم لمنتخب تحت 17 عاما، فيما خسر الصعوب اللقاء النهائي على يد الكندي بنجامين بوزن تحت 63.5 كغم، لمنتخب تحت 15 عاما، واكتفى بالحصول على الميدالية الفضية.
وشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ12 لاعبا، حيث لم ينجح 10 لاعبين في المنافسة على الميداليات الملونة، وهم: الحارث القواسمي، عبد الله أبو زنيمة، عبد الرحمن المغثة، رضوان اسويد، عبد الرحمن أبو الليل، الريان ازمقنا، آدم شريم، عبد الرحمن زقزوق، عمار أبو زنيمة ومحمد عليان، تحت قيادة 3 مدربين وهم: صهيب الصهوب، محمد عامر وإسماعيل معين.
وعلى صعيد منفصل، تقام اليوم منافسات بطولة سفارة مملكة تايلاند، في قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وبالتعاون مع الاتحاد المحلي لرياضة المواي تاي، حيث يأتي تنظيم هذه البطولة بهدف الترويج للمواي تاي للدخول في دورات الألعاب الأولمبية المقبلة.
ويشارك في البطولة 16 لاعبا من فئة الرجال، يمثلون 8 مراكز رياضية، حيث تم رصد جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى من قبل السفارة التايلندية عن كل وزن، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 1000 دينار، مقابل 700 دينار لصاحب المركز الثاني، و400 دينار لصاحبا المركزين الثالث والثالث مكرر عن كل وزن.
ويتواجد 4 لاعبين عن وزن تحت 54 كغم، وهم: وليد زقزوق، عبد الرحمن جاد الله، محمد صالح وأحمد أبو جويد، و4 لاعبين عن وزن تحت 60 كغم، وهم: أيهم المومني، أحمد الحداد، إبراهيم الجبارات ومحمد القطناني، و4 لاعبين عن وزن تحت 67 كغم، وهم: عمر عوض، صهيب العبادي، فتحي خليل ويزن السيفي، و4 لاعبين عن وزن تحت 71 كغم، وهم: سيف سلامة، سيف برقان، أحمد أبو زيد وعبد الرحمن السراديح.

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