ذهبية وفضية لمنتخب المواي تاي ببطولة العالم للشباب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان - نجح المنتخب الوطني لرياضة المواي تاي في الظفر بميداليتين ببطولة العالم للشباب، والتي اختتمت أمس في العاصمة التايلندية بانكوك، والتي شهدت مشاركة المئات من اللاعبين يمثلون 78 دولة.
وحصل لاعب
المنتخب حذيفة أبو زيد على الميدالية الذهبية، وميدالية فضية عبر اللاعب ريان الصعوب.
ونجح أبو زيد بالفوز في المباراة النهائية على اللاعب الروسي رمضان عن وزن تحت 57 كغم لمنتخب تحت 17 عاما، فيما خسر الصعوب اللقاء النهائي على يد الكندي بنجامين بوزن تحت 63.5 كغم، لمنتخب تحت 15 عاما، واكتفى بالحصول على الميدالية الفضية.
وشارك المنتخب الوطني في البطولة بـ12 لاعبا، حيث لم ينجح 10 لاعبين في المنافسة على الميداليات الملونة، وهم: الحارث القواسمي، عبد الله أبو زنيمة، عبد الرحمن المغثة، رضوان اسويد، عبد الرحمن أبو الليل، الريان ازمقنا، آدم شريم، عبد الرحمن زقزوق، عمار أبو زنيمة ومحمد عليان، تحت قيادة 3 مدربين وهم: صهيب الصهوب، محمد عامر وإسماعيل معين.
وعلى صعيد منفصل، تقام اليوم منافسات بطولة سفارة مملكة تايلاند، في قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وبالتعاون مع الاتحاد المحلي لرياضة المواي تاي، حيث يأتي تنظيم هذه البطولة بهدف الترويج للمواي تاي للدخول في دورات الألعاب الأولمبية المقبلة.
ويشارك في البطولة 16 لاعبا من فئة الرجال، يمثلون 8 مراكز رياضية، حيث تم رصد جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى من قبل السفارة التايلندية عن كل وزن، إذ يحصل صاحب المركز الأول على 1000 دينار، مقابل 700 دينار لصاحب المركز الثاني، و400 دينار لصاحبا المركزين الثالث والثالث مكرر عن كل وزن.
ويتواجد 4 لاعبين عن وزن تحت 54 كغم، وهم: وليد زقزوق، عبد الرحمن جاد الله، محمد صالح وأحمد أبو جويد، و4 لاعبين عن وزن تحت 60 كغم، وهم: أيهم المومني، أحمد الحداد، إبراهيم الجبارات ومحمد القطناني، و4 لاعبين عن وزن تحت 67 كغم، وهم: عمر عوض، صهيب العبادي، فتحي خليل ويزن السيفي، و4 لاعبين عن وزن تحت 71 كغم، وهم: سيف سلامة، سيف برقان، أحمد أبو زيد وعبد الرحمن السراديح.
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