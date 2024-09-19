الأهلي يرفض الخسارة ويسجل فوزا شاقا على شباب الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- حافظ فريق الأهلي على سجله خاليا من الخسائر بدوري
المحترفين لكرة القدم، بعد قلبه الطاولة على نظيره شباب الأردن، وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جرت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، بافتتاح منافسات الجولة الخامسة من البطولة.
وواصل الأهلي صدارة الترتيب وبرصيده 13 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لشباب الأردن عند 4 نقاط وفي المركز العاشر.
وجرت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة نفسها، حيث استقبل ملعب تطوير العقبة مواجهة شباب العقبة والسلط.
وتقام اليوم مواجهتان لحساب الجولة ذاتها، حيث يلتقي الرمثا والصريح على ملعب السلط عند الساعة السادسة مساء، فيما يستقبل ستاد البتراء مواجهة الجزيرة ومغير السرحان عند الساعة التاسعة إلا ربع مساء.
ويتطلع الرمثا (7 نقاط) والصريح (4 نقاط)، العودة لسكة الانتصارات بعد تعثرهما بالتعادل في الجولة الماضية، حيث تعادل الرمثا مع شباب الأردن بدون أهداف، والصريح مع الجزيرة 2-2.
وفي اللقاء الآخر، يمني الجزيرة النفس تسجيل أول فوز له بالبطولة، بعد 3 خسائر وتعادل وحيد في الجولات الماضية، فيما يدخل مغير السرحان اللقاء ومعه 4 نقاط وأمله بتسجيل فوز يبعده عن مناطق الهبوط.
وبالعودة لأجواء اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق الأهلي بيبرت كغدو بتشكيلة مكونة من عيسى نفش، بهاء الشملتي، حسام أبو سعدة، ليث أبو رحال، محك
دهشان، أنس أبو طعيمة، يزن دهشان، محمد الرازم، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وويلدسون دي ميلو.
وفي المقابل، أشرك المدير الفني لفريق شباب الأردن رائد عساف بصفة أساسية كل من رشيد رفيد، ورد البري، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، محمد طه، أحمد طنوس، عون المحارمة، خالد عصام، حمزة النعيم، زيد الأصفر وعبد الملك مفتاحي.
ولم يحتج شباب الأردن سوى 4 دقائق لافتتاح التسجيل، بعد أن قام المهاجم الجزائري عبد الملك مفتاحي بعمل فردي مميز، ويقدم كرة على طبق من ذهب لزميله خالد عصام الذي وضع الكرة من اللمسة الأولى في الشباك، لينتهي الشوط الأول على هذا الهدف.
واستمر تقدم شباب الأردن مع بداية كل شوط، وأحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء، عندما رفع ورد البري كرة بالمقاس على رأس زميله زيد الأصفر الذي وضعها بإتقان في المرمى بمساعدة القائم.
وعاد الأهلي بالنتيجة وقلص الفارق عبر البديل أحمد عبد ربه عند الدقيقة 77 من زمن اللقاء، بعد متابعته تمريرة زميله حسام أبو سعدة برأسه، قبل أن يتحصل أحمد سريوة على ركلة جزاء عند الدقيقة 85، انبرى لتنفيذها زميله أنس أبو طعيمة، وسددها في المرمى هدف التعادل للأهلي.
وعند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، استطاع الأهلي قلب الطاولة عبر اللاعب أحمد أبو كبير من كرة رأسية بمتابعته لعرضية زميله البرازيلي ويلدسون دي ميلو، ليسجل الأهلي“ريمونتادا” مثيرة ويحافظ على موقعة بقمة الترتيب.
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