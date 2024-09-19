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الأهلي يرفض الخسارة ويسجل فوزا شاقا على شباب الأردن

9/19/2024 3:07:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- حافظ فريق الأهلي على سجله خاليا من الخسائر بدوري المحترفين لكرة القدم، بعد قلبه الطاولة على نظيره شباب الأردن، وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جرت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، بافتتاح منافسات الجولة الخامسة من البطولة.
وواصل الأهلي صدارة الترتيب وبرصيده 13 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي لشباب الأردن عند 4 نقاط وفي المركز العاشر.
وجرت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب الجولة نفسها، حيث استقبل ملعب تطوير العقبة مواجهة شباب العقبة والسلط.
وتقام اليوم مواجهتان لحساب الجولة ذاتها، حيث يلتقي الرمثا والصريح على ملعب السلط عند الساعة السادسة مساء، فيما يستقبل ستاد البتراء مواجهة الجزيرة ومغير السرحان عند الساعة التاسعة إلا ربع مساء.
ويتطلع الرمثا (7 نقاط) والصريح (4 نقاط)، العودة لسكة الانتصارات بعد تعثرهما بالتعادل في الجولة الماضية، حيث تعادل الرمثا مع شباب الأردن بدون أهداف، والصريح مع الجزيرة 2-2.
وفي اللقاء الآخر، يمني الجزيرة النفس تسجيل أول فوز له بالبطولة، بعد 3 خسائر وتعادل وحيد في الجولات الماضية، فيما يدخل مغير السرحان اللقاء ومعه 4 نقاط وأمله بتسجيل فوز يبعده عن مناطق الهبوط.
وبالعودة لأجواء اللقاء، فقد دفع المدير الفني لفريق الأهلي بيبرت كغدو بتشكيلة مكونة من عيسى نفش، بهاء الشملتي، حسام أبو سعدة، ليث أبو رحال، محك
دهشان، أنس أبو طعيمة، يزن دهشان، محمد الرازم، أحمد سريوة، أحمد أبو كبير وويلدسون دي ميلو.
وفي المقابل، أشرك المدير الفني لفريق شباب الأردن رائد عساف بصفة أساسية كل من رشيد رفيد، ورد البري، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، محمد طه، أحمد طنوس، عون المحارمة، خالد عصام، حمزة النعيم، زيد الأصفر وعبد الملك مفتاحي.
ولم يحتج شباب الأردن سوى 4 دقائق لافتتاح التسجيل، بعد أن قام المهاجم الجزائري عبد الملك مفتاحي بعمل فردي مميز، ويقدم كرة على طبق من ذهب لزميله خالد عصام الذي وضع الكرة من اللمسة الأولى في الشباك، لينتهي الشوط الأول على هذا الهدف.
واستمر تقدم شباب الأردن مع بداية كل شوط، وأحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء، عندما رفع ورد البري كرة بالمقاس على رأس زميله زيد الأصفر الذي وضعها بإتقان في المرمى بمساعدة القائم.
وعاد الأهلي بالنتيجة وقلص الفارق عبر البديل أحمد عبد ربه عند الدقيقة 77 من زمن اللقاء، بعد متابعته تمريرة زميله حسام أبو سعدة برأسه، قبل أن يتحصل أحمد سريوة على ركلة جزاء عند الدقيقة 85، انبرى لتنفيذها زميله أنس أبو طعيمة، وسددها في المرمى هدف التعادل للأهلي.
وعند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع، استطاع الأهلي قلب الطاولة عبر اللاعب أحمد أبو كبير من كرة رأسية بمتابعته لعرضية زميله البرازيلي ويلدسون دي ميلو، ليسجل الأهلي“ريمونتادا” مثيرة ويحافظ على موقعة بقمة الترتيب.

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