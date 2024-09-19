العلا السعودي يفرمل انطلاقة الفحيص في السلة العربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – تلقى فريق نادي شباب الفحيص خسارته الأولى في بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، والتي جاءت أمام نظيره فريق العلا السعودي بنتيجة 58-67 (النصف الأول 36-31)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الفحيص، لحساب الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من الدور التمهيدي.
وفي نتائج مواجهات أمس، تغلب الفتاة الكويتي على غاز الشمال العراقي بنتيجة 84-70 (النصف الأول 37-46)، وكوسيدار الجزائري على الوحدة السوري بنتيجة 85-75 (النصف الأول 45-32)، ليتشارك العلا السعودي الصدارة برصيد 7 نقاط، مع الفحيص الأردني والفتاة الكويتي، واللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بالرصيد النقطي ذاته، وجاء كوسيدار الجزائري رابعا برصيد 6 نقاط، يليه غاز الشمال العراقي خامسا برصيد 5 نقاط، فيما واصل الوحدة السوري تذيله ترتيب فرق البطولة برصيد 4 نقاط.
وتختتم منافسات الدور التمهيدي من البطولة اليوم؛ بإقامة ثلاث مباريات عن الجولة الخامسة والأخيرة، حيث يلتقي الوحدة السوري مع غاز الشمال العراقي الساعة 3 مساء، تليها مباراة العلا السعودي والفتاة الكويتي الساعة 5 مساء، وكوسيدار الجزائري مع شباب الفحيص الساعة 7 مساء.
وطبقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي“المربع الذهبي”، والذي ينطلق الأحد المقبل ويلتقي فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة حاسمة على الميدالية البرونزية.
الفحيص 58 العلا 67
بدأ مدرب الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على حيوية المحترفة الأميركية بروكي ويليامز في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع رشا عبده وماسه النوباني حول القوس، مع تولي زاره النجار مهمة تأمين منطقة بإسناد من المحترفة الأميركية انجيلا تومبكينز، فيما كان اللبناني عزت اسماعيل مدرب العلا السعودي يعتمد على الخماسي، ريم عبد العزيز وعائشة فير وسعود عقل وديما قطاني وايماني ستافورد.
وسارت بداية المباراة بطريقة متكافئة بين لاعبات الفريقين، حيث استهلت ايماني التسجيل للعلا بنقطة من رمية حرة، لترد ويليامز بسلتين للفحيص من المسافة البعيدة، ثم تبادلت عائشة وتومبكينز التسجيل من المسافة المتوسطة، قبل أن تساهم سلة جانسيت ونقطتين من رميتين حرتين في منح الفحيص أفضلية التقدم بالفترة الأولى (18-15)، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثانية، التي حسمها الفحيص (18-16)، ليتقدم بالنصف الأول (36-31).
واحتاج الفحيص إلى انقضاء ثلاث دقائق من زمن الفترة الثالثة حتى تسجل له ذكرى شحادة ورشا عبده سلتين من داخل وخارج القوس، قبل أن تسجل يارا الحكيمي سلة ثلاثية مع خمس نقاط متتالية للمحترفة عائشة تساوت معها الكفة (41-41)، ليطلب مدرب الفحيص نايف عصفور وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، وتواصلت معه عملية تبادل التسجيل، ليتقدم العلا في النتيجة الإجمالية (49-48) بعدما حسم الفترة الثالثة (18-12).
وكشرت لاعبات الفحيص عن أنيابهن الهجومية في بداية الفترة الأخيرة، بنقطتين من رميتين حرتين لويليامز مع سلة ثلاثية دقيقة، قبل أن تصوم اللاعبات عن التسجيل لدقائق، وهو ما قابله تسجيلا متواصلا للسلات من جانب لاعبات العلا، ليفزن في النتيجة النهائية للمباراة (67-58).
وبرزت المحترفة عائشة فير من جانب لاعبات العلا محققة“الدبل دبل” بتسجيلها 26 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 30، فيما كانت المحترفة الأميركية انجيلا تومبكينز الأبرز من جانب الفحيص محققة“الدبل دبل” بتسجيلها 25 نقطة و21 متابعة و3 تمريرات بفاعلية 35.
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