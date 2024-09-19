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العلا السعودي يفرمل انطلاقة الفحيص في السلة العربية

9/19/2024 3:07:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تلقى فريق نادي شباب الفحيص خسارته الأولى في بطولة الأندية العربية للسيدات بكرة السلة، والتي جاءت أمام نظيره فريق العلا السعودي بنتيجة 58-67 (النصف الأول 36-31)، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الفحيص، لحساب الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من الدور التمهيدي.
وفي نتائج مواجهات أمس، تغلب الفتاة الكويتي على غاز الشمال العراقي بنتيجة 84-70 (النصف الأول 37-46)، وكوسيدار الجزائري على الوحدة السوري بنتيجة 85-75 (النصف الأول 45-32)، ليتشارك العلا السعودي الصدارة برصيد 7 نقاط، مع الفحيص الأردني والفتاة الكويتي، واللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بالرصيد النقطي ذاته، وجاء كوسيدار الجزائري رابعا برصيد 6 نقاط، يليه غاز الشمال العراقي خامسا برصيد 5 نقاط، فيما واصل الوحدة السوري تذيله ترتيب فرق البطولة برصيد 4 نقاط.
وتختتم منافسات الدور التمهيدي من البطولة اليوم؛ بإقامة ثلاث مباريات عن الجولة الخامسة والأخيرة، حيث يلتقي الوحدة السوري مع غاز الشمال العراقي الساعة 3 مساء، تليها مباراة العلا السعودي والفتاة الكويتي الساعة 5 مساء، وكوسيدار الجزائري مع شباب الفحيص الساعة 7 مساء.
وطبقا لنظام البطولة، تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى إلى الدور نصف النهائي“المربع الذهبي”، والذي ينطلق الأحد المقبل ويلتقي فيه الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، حيث يلعب الفائزان من هذا الدور مباراة فاصلة على اللقب، فيما يلعب الخاسران مباراة حاسمة على الميدالية البرونزية.
الفحيص 58 العلا 67
بدأ مدرب الفحيص نايف عصفور اللقاء معتمدا على حيوية المحترفة الأميركية بروكي ويليامز في صناعة اللعب وتدوير الكرة مع رشا عبده وماسه النوباني حول القوس، مع تولي زاره النجار مهمة تأمين منطقة بإسناد من المحترفة الأميركية انجيلا تومبكينز، فيما كان اللبناني عزت اسماعيل مدرب العلا السعودي يعتمد على الخماسي، ريم عبد العزيز وعائشة فير وسعود عقل وديما قطاني وايماني ستافورد.
وسارت بداية المباراة بطريقة متكافئة بين لاعبات الفريقين، حيث استهلت ايماني التسجيل للعلا بنقطة من رمية حرة، لترد ويليامز بسلتين للفحيص من المسافة البعيدة، ثم تبادلت عائشة وتومبكينز التسجيل من المسافة المتوسطة، قبل أن تساهم سلة جانسيت ونقطتين من رميتين حرتين في منح الفحيص أفضلية التقدم بالفترة الأولى (18-15)، ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الثانية، التي حسمها الفحيص (18-16)، ليتقدم بالنصف الأول (36-31).
واحتاج الفحيص إلى انقضاء ثلاث دقائق من زمن الفترة الثالثة حتى تسجل له ذكرى شحادة ورشا عبده سلتين من داخل وخارج القوس، قبل أن تسجل يارا الحكيمي سلة ثلاثية مع خمس نقاط متتالية للمحترفة عائشة تساوت معها الكفة (41-41)، ليطلب مدرب الفحيص نايف عصفور وقتا مستقطعا لإعادة ترتيب أوراقه، وتواصلت معه عملية تبادل التسجيل، ليتقدم العلا في النتيجة الإجمالية (49-48) بعدما حسم الفترة الثالثة (18-12).
وكشرت لاعبات الفحيص عن أنيابهن الهجومية في بداية الفترة الأخيرة، بنقطتين من رميتين حرتين لويليامز مع سلة ثلاثية دقيقة، قبل أن تصوم اللاعبات عن التسجيل لدقائق، وهو ما قابله تسجيلا متواصلا للسلات من جانب لاعبات العلا، ليفزن في النتيجة النهائية للمباراة (67-58).
وبرزت المحترفة عائشة فير من جانب لاعبات العلا محققة“الدبل دبل” بتسجيلها 26 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 30، فيما كانت المحترفة الأميركية انجيلا تومبكينز الأبرز من جانب الفحيص محققة“الدبل دبل” بتسجيلها 25 نقطة و21 متابعة و3 تمريرات بفاعلية 35.

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