للوقاية من أمراض القلب والسكري... كم كوباً من القهوة تحتاجه يومياً؟



وبحسب شبكة ((سي إن إن)) الأميركية، فقد نظر الباحثون في البيانات الصحية الخاصة بنحو 180 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، والمسجلة في البنك الحيوي ((بيوبانك))، وهي قاعدة بيانات بحثية تتضمن المعلومات الوراثية والصحية لما يزيد على نصف مليون بريطاني.



لم يكن لدى المشاركين أمراض قلبية أو أيضية في البداية.



وتضمنت المعلومات التي جمعها الباحثون استهلاك المشاركين للكافيين من خلال القهوة أو الشاي الأسود أو الأخضر، والأمراض القلبية والأيضية التي أصيبوا بها.



ووجد الفريق أن مستهلكي الكافيين المعتدلين، أي أولئك الذين يتناولون 3 أكواب من القهوة أو الشاي يومياً، لديهم خطر أقل بنسبة 48.1 في المائة للإصابة بالأمراض القلبية والأيضية، مثل مرض القلب التاجي والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني، مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا القهوة أو الشاي أو شربوا أقل من كوب واحد.



وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور تشاوفو كي، الأستاذ في علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة سوتشو في الصين: ((تؤكد نتائجنا أن استهلاك القهوة والكافيين يلعب دوراً وقائياً مهماً في الحماية من المشكلات القلبية الأيضية)).



ومن جهته، قال الدكتور غريغوري ماركوس، رئيس قسم أمراض القلب المساعد للأبحاث وأستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الذي لم يشارك في الدراسة، إن هذه النتائج مهمة ويجب أخذها في الاعتبار نظراً لحجم العينة الكبير.



وأضاف: ((تضيف هذه الملاحظات إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على أن الكافيين قد يعزز صحة القلب والأوعية الدموية)).



إلا أن فريق الدراسة أقر بأنه لم ينظر إلى تأثير الكافيين الموجود في المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة على الصحة، مشيرين إلى ضرورة إجراء دراسات أوسع للتوصل إلى هذا الأمر.



وسبق أن حذرت الدراسات السابقة من تأثيرات مشروبات الطاقة الضارة على القلب، مشيرة إلى أن هذه المشروبات تحتوي على مستويات عالية من الكافيين (تحتوي العبوة الواحدة على كافيين يعادل 4 أكواب من القهوة تقريباً) و113 غراماً من السكر.-(وكالات)