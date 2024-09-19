أجندة فعاليات أبوظبي تكشف عن جدولها لموسم 2024-2025



وتحتفي "أجندة فعاليات أبوظبي" هذا الموسم بالشغف والحماس، مرحبةً بمُحبي الموسيقى والرياضة والثقافة والفنون من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بحفلات يحييها ألمع نجوم النغم العربي والغربي، والبطولات المُفعمة بنبض المنافسة والتحدي، والمهرجانات التراثية الأصيلة.



وينتظر الجمهور عودة فريق موسيقى البوب العالمي كولدبلاي في أمسية لا تنسى مع باقة مختارة من أنجح أعماله، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي 2024 لحسم لقب بطولة العالم في حلبة مرسى ياس، ومباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبوظبي 2024 المُقدّمة من شركة "القابضة" (ADQ) لمتابعة أساطير كرة السلة الأمريكية مباشرة في الاتحاد أرينا، ونزالات "يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي"، إلى جانب تدشين مهرجان الأنيمي وثقافة البوب اليابانية "أنيمينيا" الأول من نوعه في المنطقة. وتتضمن الأجندة أيضاً مهرجان ليوا الدولي إلى جانب قائمة غنية من الفعاليات الثقافية، من أبرزها مهرجان الحصن.



عروض موسيقية وترفيهية بلا توقف



ينطلق الموسم الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري باحتفالية رائعة بالسينما الهندية ونجومها مع استضافة مهرجان جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي (IIFA) للعام الثالث على التوالي، والذي يقدم حفله أسطورة بوليوود "شاروخان".

ويتألق فريق موسيقى الروك الأمريكي "باك ستريت بويز" في عرض مرتقب ضمن جولته العالمية في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس خلال شهر أكتوبر، الذي يشهد أيضاً تدشين مهرجان الأنيمي والقصص المصورة وعروض الأزياء التنكرية "كوسبلاي" وثقافة البوب اليابانية "أنيمينيا". ويقدم فريق "تيك ذات" عرضاً مذهلاً في الاتحاد بارك، فيما يلتقي نجم الأغنية الخليجية عبد المجيد عبد الله جمهوره في الاتحاد أرينا، قبل اختتام فعاليات أكتوبر مع فنان الكوميديا الأمريكي مات ريف في الاتحاد أرينا.



ويحتضن شهر نوفمبر باقة من العروض الموسيقية المذهلة تحييها مجموعة من ألمع المواهب في مهرجان "وايرلس الشرق الأوسط"، ومن بينهم المطربة وكاتبة الأغاني المرموقة "أس زد ايه". ويشدو الموسيقار الهندي "أيه آر رحمان" برائعته Jai Ho! ومختارات من أجمل أغانيه في الاتحاد أرينا، بينما يقدم "ديلجيت دوسانجه" عرضه "ديل لوميناتي" للمرة الأولى في جزيرة ياس.



وتعتبر أبوظبي وجهة مثالية لتوديع 2024 واستقبال العام الجديد خلال الاستمتاع ببرنامج شهر ديسمبر المفعم بعبق الفرحة وأجواء موسم الأعياد، والذي يضم حفلات ما بعد سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي 2024، بمشاركة فريق "مارون 5" وفريق "ميوز" وإيمينيم. ويتضمن البرنامج أيضاً العرض الأول في المنطقة لـ "آفترلايف" في حفل "يا سلام" الرسمي لما بعد السباق.



وتستمر العروض الموسيقية الحية دون توقف طوال شهر ديسمبر الذي يتضمن أيضاً حفلات براين آدمز وإيكون وأناستازيا في الاتحاد أرينا. ويعتلي بن إلتون المسرح بذكائه وحس دعابته المميز ليضيف بصمة كوميدية على فعاليات الشهر.



وتواصل ليالي السعديات في دورتها الثانية التي تقام من ديسمبر 2024 إلى فبراير 2025، إضاءة سماء جزيرة السعديات بأعذب الألحان الشرقية والغربية مستقطبة أساطير الموسيقى الخليجية والعربية والعالمية، وفي مقدمتهم هذا العام الموسيقار المصري عمر خيرت، وفريق"بويز تو مين"، الذي يعد أحد رموز الموسيقى الغربية على مدى العقدين الماضيين. وتتحول أنظار عشاق الموسيقى الكلاسيكية ليلة رأس السنة الجديدة لمتابعة حفل أندريا بوتشيلي في قصر الإمارات ماندارين أورينتال.



وترحب أبوظبي في شهر يناير بفريق كولدبلاي، والنسخة الثانية من فعالية حفل تنكّري التي ينظّمها متحف اللوفر أبوظبي في فبراير، وتحتضن مجدداً في شهر إبريل مهرجان "برد أبوظبي"، الذي يقدم مزيجًا من العروض العالمية والأزياء المبتكرة وأشهى المأكولات والتحدّيات الرياضية الحماسية.



تجارب ثقافية غامرة



يشكل مهرجان الحرف والصناعات التقليدية الذي يقام في أكتوبر فرصة مثالية للتعرف عن قرب على الحرف التقليدية الأصيلة والحرفيين الذين ساهموا في صون أهم الحرف الإماراتية.



وتستضيف العاصمة للمرة الأولى "بينالي أبوظبي للفن العام" في نوفمبر، والذي يقدم مجموعة من العروض والأعمال لما يزيد على 70 فنانًا من الإمارات والعالم، ويعيد استكشاف مصطلح "العام"، ويضيئ المواقع العامة في العاصمة بالأعمال الفنية، فيما يقدّم معرض فن أبوظبي في الشهر ذاته إبداعات وأعمال فنانين مرموقين وواعدين من الإمارات والمنطقة والعالم.



وتشهد أبوظبي خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2024 مجموعة متنوعة من العروض الفنية بما في ذلك، جولة الفلامنكو العالمية، وموسيقى أبوظبي الكلاسيكية 2024 التي تقدّم باليه عصر النهضة ولانج لانج يعزف موسيقى ديزني في أبوظبي وعرض أوركسترا "سيول الفيلهارمونية" بقيادة المايسترو "ياب فان زويدن" وبحيرة البجع على الجليد.

ويضم برنامج شهر يناير مهرجان الحصن، التعبير الحي عن ثقافة أبوظبي وتراثها الأصيل، والذي ينعقد سنوياً في موقع الحصن.



وتواصل أبوظبي رسالتها في تعزيز جسور التواصل بين الثقافات، حيث وقع اختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عليها لتكون المدينة العالمية المضيفة لليوم الدولي لموسيقى الجاز لعام 2025. فبالشراكة مع اليونسكو ومعهد "هيربي هانكوك" للجاز، ستُقام هذه الاحتفالية في 30 أبريلاحتفاءً بموسيقى الجاز كأحد أشكال التعبير الفني الحر، وتكريمًا لها، وذلك لـ "تسليط الضوء على قدرة موسيقى الجاز ودورها في توحيد قيّم إنسانيتنا المشتركة".



وتعود القمّة الثقافية أبوظبي في ربيع 2025، موفرةً منصة للحوار وتبادل المعرفة وتطوير السياسات في المنطقة. وستتضمّن القمة، التي تستمرّ لثلاثة أيام، سلسلة من الجلسات وورش العمل بمشاركة نخبة من قادة الفكر في الثقافة والفن والتراث والإعلام والموسيقى والمتاحف والسياسة العامة والتقنية.



أبوظبي، عاصمة الرياضة العالمية

تتحول أنظار العالم إلى أبوظبي خلال شهر أكتوبر لمتابعة أرقى الفعاليات الرياضية التي تلبي تطلعات الجميع، مع استضافة مباراتين قبل بداية الموسم من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والتجارب الترفيهية والرياضية المصاحبة المستوحاة من أجواء الدوري بمشاركة باقة من ألمع نجومه وأساطيره مثل يوم الاحتفاء بمشجعي NBA في أبوظبي، ونزالات يو إف سي 308: توبوريا ضد هولواي ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي، ثم بطولة محاربي الإمارات وبطولة أبوظبي إكستريم.



ويتزايد زخم المنافسة خلال نوفمبر مع "بطولة أبوظبي أتش اس بي سي للجولف" بمشاركة نخبة من النجوم العالميين، ثم بطولة أبوظبي الدولية للكريكيت ((تي 10)) في موسمها الثامن، قبل المواجهة المرتقبة خلال ديسمبر لحسم لقب بطولة العالم في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي لعام 2024.



ويستضيف نادي أبوظبي للفروسية النسخة الـ32 من كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والتي يشارك فيها أكثر من 100 خيلٍ ضمن فئات ومسافات متنوِّعة.



مغامرات عائلية ونكهات من مطابخ العالم

يلتقي الأطفال والعائلات مع ميكي وأصدقائه في أبوظبي لاستكشاف عالم قصص ديزني المفضّلة في عرض ديزني على الجليد خلال أكتوبر. ويحظى الجمهور في نوفمبر بفرصة عيش مغامرة ملحمية في العرض الأول لـ"لايف أوف باي".

ويرحب مهرجان أم الإمارات بزواره مجدداً خلال شهر نوفمبر في منطقة الظفرة، قبل انتقاله إلى العين، ثم الوصول إلى أبوظبي في ديسمبر مع برنامجه المتنوع والفريد من العروض والمناطق الترفيهية والحفلات الحية.



ويستقطب "مهرجان ليوا الدولي" في ديسمبر هواة سباقات السيارات والدراجات والرياضات التراثية ومحبي المغامرات بين أحضان المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في منطقة الظفرة للاستمتاع بجدول متنوع من التحديات والبطولات الحماسية وعروض الألعاب النارية علاوة على اكتشاف تجارب "قرية ليوا" التي تحتضن عروضاً موسيقية حية، وخيارات من أشهى المأكولات، وأنشطة ترفيهية عائلية ومناطق ألعاب الأطفال.



وتستضيف أبوظبي للمرة الأولى في ديسمبر "بابل وورلد"، وهو تجربة غامرة وتفاعلية مثالية للأطفال والبالغين على حدٍّ سواء.



ويضيف "مهرجان ياس الشتوي"، أكبر احتفالية شتوية في أبوظبي، لمسة خاصة من البهجة والفرح من خلال المتنزه الثلجي وجولات الكرنفالات وسينما الشتاء وغيرها الكثير، موفراً وجهة مفضلة للاحتفال في نهاية العام.



وتُقام الدورة الثانية من مهرجان دليل ميشلان للمأكولات في نوفمبر، لتتيح فرصة فريدة للقاء عدد من أشهر الطهاة، ومشاهدة إبداعاتهم، وتذوّق أشهى الأطباق الحصرية. بدورها، تمنح تجارب العشاء السري في متحف اللوفر أبوظبي، التي تُقام خلال ديسمبر، المشاركين استلهام مكونات الأطباق من الأعمال الفنية.



ويكتشف مجتمع أبوظبي وزوارها مذاقات جديدة في 2025 مع تدشين مهرجان القهوة في فبراير.





