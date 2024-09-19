بحث جديد يكتشف جزيئات بلاستيكية بأنسجة الدماغ



وأجرى فريق دولي من الباحثين دراسة على البصلات الشمية، وهي أجزاء من الدماغ مسؤولة عن معالجة حاسة الشم - لـ 15 شخصا متوفى، حيث وجدوا جسيمات بلاستيكية دقيقة في 8 من هذه العينات، في أول دراسة منشورة لوجود هذه المواد في أنسجة الدماغ البشري.



ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "JAMA Open"، كانت الجسيمات والألياف هي الأشكال الأكثر شيوعا للجسيمات البلاستيكية الدقيقة المكتشفة، مع هيمنة مادة البولي بروبيلين، وهي من أكثر أنواع البلاستيك استخداما في الصناعات المختلفة.



وتراوحت أحجام الجسيمات المكتشفة بين 5.5 و 26.4 ميكرومتر، وهو ما يعادل أقل من ربع عرض الشعرة البشرية، حسبما نقله موقع "ساينس ألرت".



ويشير باحثون إلى أن هذه الجسيمات قد تصل إلى الدماغ عبر المسار الشمي، مرورا بثقوب دقيقة في الصفيحة المصفاة الواقعة أسفل البصلة الشمية.



ويحذر خبراء من أن وجود هذه الجسيمات في الدماغ قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة باضطرابات عصبية وتلف الخلايا العصبية. كما أشارت الدراسة إلى وجود صلة محتملة بين هذه الجسيمات وبعض الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض باركنسون.



وتأتي هذه الدراسة بحسب الموقع، في وقت يشهد فيه العالم زيادة مطردة في إنتاج واستهلاك البلاستيك، حيث تضاعف الإنتاج العالمي خلال العشرين عاما الماضية.



وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنتاج أنواع من البلاستيك قابلة للتحلل الحيوي، إلا أن المشكلة تبدو في تفاقم مستمر.- وكالات