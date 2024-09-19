لبان الذكر: تونر طبيعي ومنظف للبشرة، كيف تستفيد منه؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لبان الذكر، والمعروف أيضًا باسم "الكندر"، هو مادة صمغية تستخرج من شجرة اللبان، وقد استخدم منذ العصور القديمة في الطب البديل لعلاج العديد من المشكلات الصحية.
تتعدد فوائد لبان الذكر للبشرة والجسم بشكل عام، ويعتبر من المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في الروتين اليومي للعناية بالبشرة لما يحتويه من مضادات أكسدة ومضادات التهابات طبيعية.
أهمية لبان الذكر
لبان الذكر يحمل العديد من الفوائد الصحية والجمالية التي تجعل منه خيارًا مثاليًا للعناية بالبشرة والجسم. من أبرز هذه الفوائد:
-مضاد للالتهابات: لبان الذكر يساعد في تقليل التهابات البشرة وعلاج مشكلات مثل حب الشباب والندبات والتهيجات الجلدية، مما يساهم في تحسين مظهر البشرة وصحتها العامة.
-مضاد للأكسدة: يحتوي لبان الذكر على مركبات تحارب الجذور الحرة، مما يعزز من عملية تجديد الخلايا ويقلل من علامات تقدم العمر، مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.
-تحسين صحة الجهاز التنفسي: يُستخدم لبان الذكر لعلاج التهابات الجهاز التنفسي وتخفيف أعراض الربو، مما يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على صحة الرئتين والقصبات الهوائية.
كيفية استخدام لبان الذكر كتونر ومنظف للبشرة
لبان الذكر يمكن استخدامه كتونر ومنظف طبيعي للبشرة في المنزل بسهولة. إليك الطريقة لصنعه والاستفادة من فوائده:
المكونات:
-ملعقتان كبيرتان من لبان الذكر.
-كوب من الماء المغلي.
-زجاجة رذاذ نظيفة.
طريقة التحضير:
-ضع لبان الذكر في الماء المغلي واتركه ينقع لمدة 24 ساعة حتى يتحول الماء إلى لون أبيض حليبي.
-بعد تصفية الخليط، اسكب الماء في زجاجة الرذاذ النظيفة.
-استخدم الخليط كتونر للبشرة بعد تنظيف الوجه يوميًا لترطيب وشد الجلد وتقليل ظهور التجاعيد.
طريقة الاستخدام:
يمكن استخدام التونر صباحًا ومساءً بعد غسل الوجه جيدًا. يتم رشه على البشرة وتركه ليجف طبيعيًا قبل وضع المرطب.
الفوائد الصحية للبشرة
-شد البشرة وتقليل التجاعيد: يعمل لبان الذكر على شد الجلد بفضل خصائصه القابضة، مما يساعد في تحسين مظهر البشرة وتقليل التجاعيد[3].
-تطهير وتنظيف البشرة: لبان الذكر يساعد في تنظيف المسام بعمق وإزالة الشوائب، مما يجعله خيارًا ممتازًا للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب[2].
محاذير الاستخدام والحساسية
رغم الفوائد العديدة للبشرة، يجب الانتباه إلى بعض المحاذير:
-اختبار الحساسية: يُنصح بتجربة كمية صغيرة من لبان الذكر على جزء صغير من الجلد للتحقق من وجود رد فعل تحسسي.
-عدم الاستخدام المفرط: الاستخدام المفرط للبشرة قد يؤدي إلى جفافها، لذا من المهم الالتزام بالاستخدام المعتدل.
-تجنب العينين: يجب تجنب ملامسة لبان الذكر للعينين، حيث قد يسبب تهيجًا شديدًا.
ويعتبر لبان الذكر كنزًا طبيعيًا للعناية بالبشرة، بفضل خصائصه الفريدة في مكافحة الالتهابات وتحسين مظهر الجلد. استخدامه كتونر ومنظف طبيعي يعد خيارًا صحيًا وفعّالًا يعزز من صحة البشرة وجمالها. مع ضرورة اتباع المحاذير والنصائح للتأكد من تحقيق أقصى فائدة منه دون أي آثار جانبية.
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