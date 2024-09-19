تعرّف على أعراض الإنفلونزا الموسمية وكيفية التعامل معها

وعلى الرغم من أنها قد تبدو مشابهة للزكام العادي، إلا أن الإنفلونزا غالبًا ما تكون أكثر حدة ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.



متى تبدأ الإنفلونزا الموسمية؟



تبدأ حالات الإنفلونزا عادة في الظهور مع بداية الخريف وتستمر حتى نهاية الشتاء.

وذروة انتشار الفيروس غالبًا ما تكون بين شهري نوفمبر ومارس. الفيروسات المسؤولة عن الإنفلونزا تنتقل عبر الهواء من خلال قطرات الجهاز التنفسي عند السعال أو العطس، ويمكن أن تنتقل أيضًا عبر الأسطح الملوثة.



أعراض الإنفلونزا الموسمية



تظهر أعراض الإنفلونزا بسرعة وتكون أكثر حدة من نزلات البرد العادية. تشمل الأعراض الرئيسية:



-ارتفاع درجة الحرارة: الحمى هي أحد أبرز الأعراض وتصل أحيانًا إلى 40 درجة مئوية.

-السعال الجاف: قد يستمر السعال الجاف لعدة أسابيع بعد التعافي.

-آلام العضلات والمفاصل: تظهر الآلام بشكل خاص في الظهر والساقين.

-الصداع الشديد: يكون الصداع مصاحبًا للحمى والإرهاق.

-الإرهاق الشديد: يمكن أن يستمر الإرهاق والشعور بالتعب لعدة أسابيع حتى بعد زوال الأعراض الأخرى.

-التهاب الحلق واحتقان الأنف: قد تكون أقل حدة مقارنة بالحمى والسعال.

-الغثيان والقيء: تظهر هذه الأعراض بشكل خاص عند الأطفال أكثر من البالغين.



أسباب الإنفلونزا الموسمية



الإنفلونزا ناجمة عن فيروسات الإنفلونزا من النوعين A وB، واللذان يتغيران باستمرار، مما يتيح للفيروس القدرة على تجاوز الجهاز المناعي للإنسان حتى لو كان قد أصيب بالإنفلونزا سابقًا. هذا التحور المستمر هو السبب في ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا بشكل سنوي.



الفرق بين الإنفلونزا والحساسية الموسمية



على الرغم من تشابه بعض الأعراض بين الإنفلونزا والحساسية الموسمية، مثل احتقان الأنف والعطس، إلا أن هناك فروقًا واضحة بينهما:



-الحمى والآلام الجسدية: هذه الأعراض شائعة في الإنفلونزا ونادرة في الحساسية.

-السعال: يكون جافًا وشديدًا في الإنفلونزا، بينما يكون خفيفًا أو غير موجود في الحساسية.

-مدة الأعراض: تستمر الإنفلونزا من أسبوع إلى أسبوعين، بينما تستمر أعراض الحساسية لفترات أطول، خاصة عند التعرض للمحفزات مثل الغبار أو حبوب اللقاح.



أهمية لقاح الإنفلونزا



يعتبر الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من المرض ومضاعفاته. يقلل اللقاح من فرص الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تصل إلى 60% حسب نوع الفيروس المنتشر.

ويعتبر اللقاح آمنا لغالبية الناس، ويوصى به بشكل خاص للفئات التالية:



-الأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق.

-كبار السن: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

-النساء الحوامل: يساعد اللقاح في حماية الأم والطفل.

-المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو، وأمراض القلب، والسكري.

-العاملون في المجال الصحي لحمايتهم ولمنع انتقال الفيروس للمرضى.



تحذيرات حول لقاح الإنفلونزا



على الرغم من أن اللقاح آمن، يجب تجنب أخذه في بعض الحالات النادرة مثل:



-الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة تجاه البيض: يجب استشارة الطبيب قبل تلقي اللقاح.



-تاريخ الإصابة بحساسية خطيرة للقاح الإنفلونزا في الماضي.



العلاجات المنزلية للإنفلونزا



إلى جانب الأدوية المضادة للفيروسات التي قد يصفها الطبيب، يمكن اتخاذ بعض الخطوات المنزلية لتخفيف الأعراض وتسريع الشفاء:



-الراحة التامة: تساعد الراحة في تعزيز الجهاز المناعي ومقاومة العدوى.

-شرب السوائل: شرب الكثير من الماء والعصائر يساهم في تجنب الجفاف وتخفيف التهاب الحلق.

-الغرغرة بالماء والملح: تخفف من التهاب الحلق وتساعد في تنظيف الفم من الفيروسات.

-تناول الأطعمة الدافئة: مثل الشوربات التي تساعد في تخفيف الاحتقان وتعزز الراحة.



الفيتامينات والمكملات المفيدة



للمساعدة في الوقاية من الإنفلونزا أو تقليل الأعراض، يُنصح بتناول بعض الفيتامينات والمكملات:



-فيتامين C: يعزز الجهاز المناعي ويساعد في تقليل مدة المرض.

-الزنك: يساهم في تقوية المناعة وقد يخفف من شدة الأعراض عند الإصابة بالإنفلونزا.

-فيتامين D: مهم لتعزيز صحة الجهاز المناعي، خاصة في فترات قلة التعرض لأشعة الشمس خلال الخريف والشتاء.



كما |أن الإنفلونزا الموسمية ليست مجرد زكام بسيط، بل يمكن أن تكون خطيرة وخاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

وتعتبر الوقاية من خلال اللقاح السنوي والعناية الشخصية تلعب دورًا كبيرًا في حماية نفسك وعائلتك من هذا الفيروس. إلى جانب التزام الإجراءات الوقائية، تناول الفيتامينات، والحصول على الراحة الكافية والتي تعد خطوات بسيطة لكنها فعّالة في مواجهة موسم الإنفلونزا بأمان وصحة.



