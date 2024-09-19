تعرّف على أعراض الإنفلونزا الموسمية وكيفية التعامل معها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الإنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية تصيب الجهاز التنفسي وتنتشر بشكل كبير خلال فصلي الخريف والشتاء.
وعلى الرغم من أنها قد تبدو مشابهة للزكام العادي، إلا أن الإنفلونزا غالبًا ما تكون أكثر حدة ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
متى تبدأ الإنفلونزا الموسمية؟
تبدأ حالات الإنفلونزا عادة في الظهور مع بداية الخريف وتستمر حتى نهاية الشتاء.
وذروة انتشار الفيروس غالبًا ما تكون بين شهري نوفمبر ومارس. الفيروسات المسؤولة عن الإنفلونزا تنتقل عبر الهواء من خلال قطرات الجهاز التنفسي عند السعال أو العطس، ويمكن أن تنتقل أيضًا عبر الأسطح الملوثة.
أعراض الإنفلونزا الموسمية
تظهر أعراض الإنفلونزا بسرعة وتكون أكثر حدة من نزلات البرد العادية. تشمل الأعراض الرئيسية:
-ارتفاع درجة الحرارة: الحمى هي أحد أبرز الأعراض وتصل أحيانًا إلى 40 درجة مئوية.
-السعال الجاف: قد يستمر السعال الجاف لعدة أسابيع بعد التعافي.
-آلام العضلات والمفاصل: تظهر الآلام بشكل خاص في الظهر والساقين.
-الصداع الشديد: يكون الصداع مصاحبًا للحمى والإرهاق.
-الإرهاق الشديد: يمكن أن يستمر الإرهاق والشعور بالتعب لعدة أسابيع حتى بعد زوال الأعراض الأخرى.
-التهاب الحلق واحتقان الأنف: قد تكون أقل حدة مقارنة بالحمى والسعال.
-الغثيان والقيء: تظهر هذه الأعراض بشكل خاص عند الأطفال أكثر من البالغين.
أسباب الإنفلونزا الموسمية
الإنفلونزا ناجمة عن فيروسات الإنفلونزا من النوعين A وB، واللذان يتغيران باستمرار، مما يتيح للفيروس القدرة على تجاوز الجهاز المناعي للإنسان حتى لو كان قد أصيب بالإنفلونزا سابقًا. هذا التحور المستمر هو السبب في ضرورة أخذ لقاح الإنفلونزا بشكل سنوي.
الفرق بين الإنفلونزا والحساسية الموسمية
على الرغم من تشابه بعض الأعراض بين الإنفلونزا والحساسية الموسمية، مثل احتقان الأنف والعطس، إلا أن هناك فروقًا واضحة بينهما:
-الحمى والآلام الجسدية: هذه الأعراض شائعة في الإنفلونزا ونادرة في الحساسية.
-السعال: يكون جافًا وشديدًا في الإنفلونزا، بينما يكون خفيفًا أو غير موجود في الحساسية.
-مدة الأعراض: تستمر الإنفلونزا من أسبوع إلى أسبوعين، بينما تستمر أعراض الحساسية لفترات أطول، خاصة عند التعرض للمحفزات مثل الغبار أو حبوب اللقاح.
أهمية لقاح الإنفلونزا
يعتبر الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من المرض ومضاعفاته. يقلل اللقاح من فرص الإصابة بالإنفلونزا بنسبة تصل إلى 60% حسب نوع الفيروس المنتشر.
ويعتبر اللقاح آمنا لغالبية الناس، ويوصى به بشكل خاص للفئات التالية:
-الأطفال من عمر 6 أشهر فما فوق.
-كبار السن: الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.
-النساء الحوامل: يساعد اللقاح في حماية الأم والطفل.
-المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو، وأمراض القلب، والسكري.
-العاملون في المجال الصحي لحمايتهم ولمنع انتقال الفيروس للمرضى.
تحذيرات حول لقاح الإنفلونزا
على الرغم من أن اللقاح آمن، يجب تجنب أخذه في بعض الحالات النادرة مثل:
-الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة تجاه البيض: يجب استشارة الطبيب قبل تلقي اللقاح.
-تاريخ الإصابة بحساسية خطيرة للقاح الإنفلونزا في الماضي.
العلاجات المنزلية للإنفلونزا
إلى جانب الأدوية المضادة للفيروسات التي قد يصفها الطبيب، يمكن اتخاذ بعض الخطوات المنزلية لتخفيف الأعراض وتسريع الشفاء:
-الراحة التامة: تساعد الراحة في تعزيز الجهاز المناعي ومقاومة العدوى.
-شرب السوائل: شرب الكثير من الماء والعصائر يساهم في تجنب الجفاف وتخفيف التهاب الحلق.
-الغرغرة بالماء والملح: تخفف من التهاب الحلق وتساعد في تنظيف الفم من الفيروسات.
-تناول الأطعمة الدافئة: مثل الشوربات التي تساعد في تخفيف الاحتقان وتعزز الراحة.
الفيتامينات والمكملات المفيدة
للمساعدة في الوقاية من الإنفلونزا أو تقليل الأعراض، يُنصح بتناول بعض الفيتامينات والمكملات:
-فيتامين C: يعزز الجهاز المناعي ويساعد في تقليل مدة المرض.
-الزنك: يساهم في تقوية المناعة وقد يخفف من شدة الأعراض عند الإصابة بالإنفلونزا.
-فيتامين D: مهم لتعزيز صحة الجهاز المناعي، خاصة في فترات قلة التعرض لأشعة الشمس خلال الخريف والشتاء.
كما |أن الإنفلونزا الموسمية ليست مجرد زكام بسيط، بل يمكن أن تكون خطيرة وخاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.
وتعتبر الوقاية من خلال اللقاح السنوي والعناية الشخصية تلعب دورًا كبيرًا في حماية نفسك وعائلتك من هذا الفيروس. إلى جانب التزام الإجراءات الوقائية، تناول الفيتامينات، والحصول على الراحة الكافية والتي تعد خطوات بسيطة لكنها فعّالة في مواجهة موسم الإنفلونزا بأمان وصحة.
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