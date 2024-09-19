منتدى الرواد يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- احتفى منتدى الرواد الكبار، الثلاثاء الماضي، بذكرى المولد النبوي الشريف، في أمسية تحدث بها د.أحمد نوفل، وأدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.
حضر الأمسية مديرة المنتدى هيفاء البشير التي رحبت بالحضور، قائلة: "تأتي ذكرى ميلاد رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا النبي الذي أرسل رحمة للعالمين والذي جاء هادياً ومبشراً وداعياً إلى الله، كل ذلك ليجعل من حياة الإنسان حياة كريمة مستقيمة دون نزاع وظلم وتفرقة، وما أحوجنا في هذا العصر الذي طغى فيه الظالمون إلى العودة إلى ديننا الحنيف وتعاليمه والاقتداء بسنة النبي عليه السلام الذي جاء بالتوحيد والرحمة والعدل، كل ذلك لسعادة الإنسان".
ورأت البشير "أن أمتنا تمر اليوم في ظروف عسيرة بسبب تفرقنا وتخاذلنا وابتعادنا عن تعاليم ديننا الحنيف، واليوم نجدنا نعود إلى النبع الطيب لتعاليم رسولنا نستقي منها، ولذلك نسعد باستضافة هذا العالم الجليل الدكتور أحمد نوفل ليحدثنا عن هذه الذكرى الطيبة".
من جانبه، استعرض د.أحمد نوفل بعضا من سيرة النبي العطرة وبدأها بالآية الكريمة "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا"، كلمات مضيئة توضح بجلاء مهام الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبين نوفل أن مولد النبي محمد عليه السلام هو مولد النور والهدى، وهو تجسيد للقيم، ومولد الإنسانية المملوءة بالرحمة، لافتا إلى أنه في هذا العصر الدموي المتوحش الذي انتشر فيه العنف والقتل، وقامت العديد من الدول الغربية بدعم إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني وسكان غزة، التي تباد بوحشية، وسط صمت بعض الدول وتآمر بعضها.
وحول مقولة أن الاحتفال بذكرى مولد النبي يعد بدعة، قال نوفل: "هو يوم مميز عظيم، وهذا يوم من أيام الله، إذ إن سعادة الوجود والناس بالإسلام، وعلينا الاقتداء بسنة رسولنا، فقد قال تعالى "لقد كان لكم في رسالة الله أسوة حسنة"".
وأشار نوفل إلى أن الدين الإسلامي جاء بالخير للإنسان والإنسانية، وقد حث الإسلام على التفكر، والعلم والعمل، والإحسان والأخلاق الحسن، وجعل كرامة للرجل والمرأة والطفل.
وقال نوفل إن الاستعمار يعمل على قهر الشعوب، في حين أن الإسلام جاء لنشر النور، مبينا أن الإسلام حرم قتل النساء والأطفال، وقطع الأشجار ودعا للتوحيد والتفكير، واستخدام العقل، وحث على العلم في الوقت الذي سخر العالم الغربي العلم، والعقل في الشر، واختراع الوحشية والقتل الإنسان بوحشية، مضيفا أن الحضارة الإسلامية تدعو للإنسانية.
وقال "إن العالم أصبح يعيش حالة خواء من خلال الاهتمام بالحضارة المادية، وبالرغم مما يجري من أحداث وحشية من قبل الصهاينة في غزة، فإن الإسلام قد انتشر انتشارا كبيرا، وتفتحت عيون العالم على القضية الفلسطينية، وكل من يدخل في الإسلام يقول قد ولدت من جديد، وأجد في تعاليم هذا الدين حياة جديدة طيبة".
MENAFN19092024000072011014ID1108693948
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.