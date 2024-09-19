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منتدى الرواد يحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

9/19/2024 3:07:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- احتفى منتدى الرواد الكبار، الثلاثاء الماضي، بذكرى المولد النبوي الشريف، في أمسية تحدث بها د.أحمد نوفل، وأدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.
حضر الأمسية مديرة المنتدى هيفاء البشير التي رحبت بالحضور، قائلة: "تأتي ذكرى ميلاد رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا النبي الذي أرسل رحمة للعالمين والذي جاء هادياً ومبشراً وداعياً إلى الله، كل ذلك ليجعل من حياة الإنسان حياة كريمة مستقيمة دون نزاع وظلم وتفرقة، وما أحوجنا في هذا العصر الذي طغى فيه الظالمون إلى العودة إلى ديننا الحنيف وتعاليمه والاقتداء بسنة النبي عليه السلام الذي جاء بالتوحيد والرحمة والعدل، كل ذلك لسعادة الإنسان".
ورأت البشير "أن أمتنا تمر اليوم في ظروف عسيرة بسبب تفرقنا وتخاذلنا وابتعادنا عن تعاليم ديننا الحنيف، واليوم نجدنا نعود إلى النبع الطيب لتعاليم رسولنا نستقي منها، ولذلك نسعد باستضافة هذا العالم الجليل الدكتور أحمد نوفل ليحدثنا عن هذه الذكرى الطيبة".
من جانبه، استعرض د.أحمد نوفل بعضا من سيرة النبي العطرة وبدأها بالآية الكريمة "يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا"، كلمات مضيئة توضح بجلاء مهام الرسول صلى الله عليه وسلم.
وبين نوفل أن مولد النبي محمد عليه السلام هو مولد النور والهدى، وهو تجسيد للقيم، ومولد الإنسانية المملوءة بالرحمة، لافتا إلى أنه في هذا العصر الدموي المتوحش الذي انتشر فيه العنف والقتل، وقامت العديد من الدول الغربية بدعم إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني وسكان غزة، التي تباد بوحشية، وسط صمت بعض الدول وتآمر بعضها.
وحول مقولة أن الاحتفال بذكرى مولد النبي يعد بدعة، قال نوفل: "هو يوم مميز عظيم، وهذا يوم من أيام الله، إذ إن سعادة الوجود والناس بالإسلام، وعلينا الاقتداء بسنة رسولنا، فقد قال تعالى "لقد كان لكم في رسالة الله أسوة حسنة"".
وأشار نوفل إلى أن الدين الإسلامي جاء بالخير للإنسان والإنسانية، وقد حث الإسلام على التفكر، والعلم والعمل، والإحسان والأخلاق الحسن، وجعل كرامة للرجل والمرأة والطفل.
وقال نوفل إن الاستعمار يعمل على قهر الشعوب، في حين أن الإسلام جاء لنشر النور، مبينا أن الإسلام حرم قتل النساء والأطفال، وقطع الأشجار ودعا للتوحيد والتفكير، واستخدام العقل، وحث على العلم في الوقت الذي سخر العالم الغربي العلم، والعقل في الشر، واختراع الوحشية والقتل الإنسان بوحشية، مضيفا أن الحضارة الإسلامية تدعو للإنسانية.
وقال "إن العالم أصبح يعيش حالة خواء من خلال الاهتمام بالحضارة المادية، وبالرغم مما يجري من أحداث وحشية من قبل الصهاينة في غزة، فإن الإسلام قد انتشر انتشارا كبيرا، وتفتحت عيون العالم على القضية الفلسطينية، وكل من يدخل في الإسلام يقول قد ولدت من جديد، وأجد في تعاليم هذا الدين حياة جديدة طيبة".

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