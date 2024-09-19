تأملات في الموسيقى بالمغرب والعالم العربي يتناول 6 دراسات للأكاديمي عبد الجليل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عزيزة علي
عمان- صدر عن دار العائدون للنشر والتوزيع، الأردن، كتاب بعنوان "تأملات في الموسيقى بالمغرب والعالم العربي"، للموسيقي والأكاديمي المغربي د.نبيل ابن عبد الجليل.
يضم الكتاب، كما جاء في كلمة على غلافة للناشر، ست دراسات تبدأ بدراسة مخصصة لإشكالية تأريخ ما يسمى "موسيقى عربية"، وهو مدخل محوري للمادة ككل، يطرح العديد من المفاهيم الأساسية انطلاقًا من أهمية الوعي التاريخي وإكراهاته.
ثم تتوالى الدراسات: قراءة أفقية نقدية في واقع الموسيقى بالمغرب الآن، منهج ألكسيس شوتان في تأريخ ودراسة الموسيقى الأندلسية المغربية من خلال كتاب Tableau de la musique Marocaine، الموسيقى العربية من الطربية إلى البنيويّة الكلاسيكية والآفاق التعبيرية، الموسيقى العربية من الطربية إلى البنيوية الكلاسيكية والآفاق التعبيرية، والأسس النفسية الجمالية (السيكو/إستطيقية) للموسيقى في الأذان والتجويد.. من أجل تقعيد نظري.
أما مؤلف الكتاب د.نبيل ابن عبد الجليل، فيقول في مقدمته "إن "تأملات في الموسيقى بالمغرب والعالم العربي"، هو مجموعة من الدراسات التي أنجزتها في السنوات الشعر الأخيرة، أتطرق فيها لمواضيع مختلفة تخص الموسيقى بالمغرب وباقي البلدان العربية. ولقد بادرت إلى جمع هذه الدراسات في هذا الكتاب باقتراح من "دار العائدون للنشر والتوزيع""، مبينا أنها لم يعتمد الترتيب الكرونولوجي، مفضلا البحث عن خيط رابط ينظم تسلسل المقالات.
ثم يستعرض المؤلف المقالات التي يتضمنها هذا الكتاب؛ حيث يشير إلى أن مقاله الأول وهو مخصص لإشكالية تأريخ يطلق عليها ما يسمى "موسيقى عربية"، وهو في مدخل محوري للمادة ككل، ويطرح العديد من المفاهيم الأساسية انطلاقا من أهمية الوعي التاريخي وإكراهاته، مبينا أنه كتب هذا المقال أثناء مشاركته في الملتقى الأول للمؤرخين الموسيقيين العرب الذي انعقد بمسقط العام 2014، ونظمه مركز عمان للموسيقى التقليدية بتعاون مع المجمع العربي للموسيقى.
أما المقال الثاني الذي كتبه في أواخر العام 2021، وفق عبد الجليل، فإنه يبقى في إطار مقاربة بانورامية لموضوع موسيقي، حيث ينظر بشكل أفقي إلى واقع الموسيقى في العقود الأخيرة. وإن كانت هذه الدراسة تهتم بالمغرب أساسا، فإنه لن يخفى على القارئ المغربي والعربي عموما أن فهم بعض الأمور التي ربما تبدو مغربية صرفة لا يمكن أن يتم إلا في السياق العربي العام، كما أن الإشكاليات المرتبطة بظاهرة معينة هي ذاتها في بلدان أخرى، ودائما في المغرب.
فيما يقدم المؤلف في المقال الثالث نص مشاركته بالملتقى الثاني للمؤرخين الموسيقيين العرب الذي انعقد بمسقط العام 2015، الذي تم تخصيصه للحديث حول "إشكالية تأريخ الموسيقى في العالم العربي عند الكتاب والدارسين الأجانب"، وتحدث فيها المؤلف عن "منهج الباحث الفرنسي-أليكسيس شوتان"، من خلال أهم كتبه على الإطلاق.
ويقول المؤلف "إذا كانت المقالات الثلاث الأولى هي عبارة عن تقارب في موضوع الموسيقى من وجهة نظر تاريخية، أو من منظور وصفي أفقي شامل، فإن المقالتين التاليتين تركزان على سؤال الإبداع والتجديد المتسمين بصفة الالتزام والوعي العلمي". وهكذا ركز عبد الجليل في المقال الرابع على تجربة مدرسة العود العراقية من خلال نموذج معين.
ويضيف "لقد قدمت هذا البحث على هامش الدورة السادسة عشرة لمهرجان العود الدولي لمدينة تطوان سنة 2014، والتي عرفت تكريم العازف العراقي نصير شمة. أما المقال الخامس فهو يتطرق لموضوع الإبداع العربي المعاصر في إطار الموسيقى الكلاسيكية العالمية. وهنا يتعلق الأمر بنص مشاركته في إطار ندوة علمية نظمتها مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، حول موضوع "سؤال الفن في الزمن العربي المعاصر"، بالرباط سنة 2017".
ويشير المؤلف إلى أنه اختار خاتمة للكتاب عبارة عن مقال يعرض فيه لواحد من الطابوهات التي عادة ما يتم تجنب الخوض فيها، ألا وهو العلاقة العضوية بين الموسيقى من جهة وبين الأذان والتجويد من جهة أخرى، مع محاولة اقتراح مدخل نظري لهاتين الممارستين من الناحية الموسيقية، انطلاقا من أبعادهما النفسية "السيكولوجية"، والجمالية "الاستطيقية"، قدمت هذا البحث باللغة الفرنسية أولا سنة 2017، بالرباط في ندوة حول موضوع "الدين والفن، أي علاقة؟".
وخلص إلى أن هذا البحث يمثل عنده منعطفا مهما بالنسبة له، حيث وجد نفسه على إثر هذه التجربة يغوص أكثر فأكثر في أسئلة متعلقة بالفكر الديني والفلسفة من بوابة الجمال. ولعل روايته الفلسفية "عودة أبن يقظان"، التي نشرت سنة 2013، تمثل تتويجا للمخاض الفكري والنفسي العميق حيث بدأ مع هذا المقال.
وحول "تأريخ الموسيقى العربية: الإشكاليات والمقاربات"، من خلال مقدمة عامة، يؤكد عبد الجليل أن الرغبة في تأريخ الموسيقى العربية، ووضع منهاج علمي وعملي لهذا المشروع، ينمان عن طموح عارم وإحساس كبير بالمسؤولية في الآن نفسه، إذ لا يخفى على أحد عمق هذا الخضم الثقافي والحضاري، كما لا تخفى الأخطار المحدقة بالذاكرة العربية الموسيقية والثقافية عموما، بل واللغوية بحد ذاتها. وإذا كانت حقبة "النسيان"، المتزايد والمتسارع التي نعيشها تحتم علينا مضاعفة الجهود حتى ننقذ الذاكرة ونضمن بذلك مسيرة واعية منتجة نحو المستقبل، فإن زخم هذا النسيان وتسارعه خصوصا يجعلان عملية الإنقاذ أصعب كلما تقدم بنا الزمن.
ويقول المؤلف إن موجات الاستلاب الفكري والذوقي التي توالت متكالبة على المجتمعات العربية منذ بدايات الاستعمار، وحتى زمن العولمة الثقافية، قد أثرت سلبا على إدراك الإنسان العربي لهويته وكينونته ووعيه بتاريخه ومقوماته الحضارية، مما يجعل كل مشروع للتأريخ -أيا كان مجاله- ضرورة أولية ومستعصية المنال في الحين ذاته. لكن، من باب الموضوعية وجب علينا أن نقر بأن الانفتاح على الغرب، بل الاصطدام معه، قد حمل في طياته نعما إلى جانب نقم، لأن تطوير الإدراك للذات لا يتم بدن الغوص في ماهية الآخر، وكم كنا -وما زلنا- في حاجة إلى صدمة حضارية توقظنا من قرون الركود الفكري والأفول الإبداعي، زد على هذا أن الغرب قدم لنا مناهج عملية متطورة وناجحة تجدر بنا الاستفادة منها، بما في ذلك تلك المتعلقة بسبر أغوار التاريخ والذوات الاجتماعية والثقافية.
ثم يتحدث عبد الجليل عن إيجابيات وسلبيات علاقتنا بالغرب، فيقول: "في زمن الحداثة وما بعدها، سنجد أن مسألة التأريخ للموسيقى العربية -كما لجوانب أخرى من الحياة الفكرية والاجتماعية والإبداعية عند العرب- شيء في غاية التعقيد، بصفة عامة، أن علاقة العرب والمسلمين عموما بتاريخهم هي علاقة جد عاطفية تغلب عليها كثيرا سمة المبالغة في التصور المثالي للقرون الإسلامية الأولى، والنواح في التراجيدي على القرون التي تلت".
ويرى المؤلف أنه في الحالة الأولى نجعل من "تاريخنا الزاهر"، ملجأ جميلا ومنزها عن كل قبحنا، ولم تزد حساسياتنا، بل وعقدنا اتجاه الغرب إلا تأجيجا لهذا الشبق، شبق تقديس ماض نخفي فيه ذاتنا عن ذاتنا، بحيث يمكن أن نحمله مالا يحتمل قط في الواقع، سواء على مستوى الحقائق العلمية المزعومة، أو الحلول المرجوة للإشكاليات المعاصرة.
وخلص إلى ما ينتج عن واقع الحال هذا هو عدم قدرتنا السيكولوجية على بلورة رؤية ناقدة وبناءة لإنتاجات تلك الفترة الزاهرة، ومن ثم عدم قدرتنا على ربطها ربطا ديناميكيا بواقع الحال، مفضلين لجوءا لا مشروطا. بل إن النفسية العربية لا تتوانى عن اختلاق حقب الحنين المقدس حتى إلى أقرب الفترات الزمنية إلينا، شريطة أن تكون قد ولت. وبسبب هذه الحالة النفسية العامة، ينقسم كثير من الفاعلين في مجال الثقافة والفكر بعالمنا العربي إلى اتجاهين متناقضين.
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