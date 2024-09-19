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تأملات في الموسيقى بالمغرب والعالم العربي يتناول 6 دراسات للأكاديمي عبد الجليل

9/19/2024 3:07:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- صدر عن دار العائدون للنشر والتوزيع، الأردن، كتاب بعنوان "تأملات في الموسيقى بالمغرب والعالم العربي"، للموسيقي والأكاديمي المغربي د.نبيل ابن عبد الجليل.
يضم الكتاب، كما جاء في كلمة على غلافة للناشر، ست دراسات تبدأ بدراسة مخصصة لإشكالية تأريخ ما يسمى "موسيقى عربية"، وهو مدخل محوري للمادة ككل، يطرح العديد من المفاهيم الأساسية انطلاقًا من أهمية الوعي التاريخي وإكراهاته.
ثم تتوالى الدراسات: قراءة أفقية نقدية في واقع الموسيقى بالمغرب الآن، منهج ألكسيس شوتان في تأريخ ودراسة الموسيقى الأندلسية المغربية من خلال كتاب Tableau de la musique Marocaine، الموسيقى العربية من الطربية إلى البنيويّة الكلاسيكية والآفاق التعبيرية، الموسيقى العربية من الطربية إلى البنيوية الكلاسيكية والآفاق التعبيرية، والأسس النفسية الجمالية (السيكو/إستطيقية) للموسيقى في الأذان والتجويد.. من أجل تقعيد نظري.
أما مؤلف الكتاب د.نبيل ابن عبد الجليل، فيقول في مقدمته "إن "تأملات في الموسيقى بالمغرب والعالم العربي"، هو مجموعة من الدراسات التي أنجزتها في السنوات الشعر الأخيرة، أتطرق فيها لمواضيع مختلفة تخص الموسيقى بالمغرب وباقي البلدان العربية. ولقد بادرت إلى جمع هذه الدراسات في هذا الكتاب باقتراح من "دار العائدون للنشر والتوزيع""، مبينا أنها لم يعتمد الترتيب الكرونولوجي، مفضلا البحث عن خيط رابط ينظم تسلسل المقالات.
ثم يستعرض المؤلف المقالات التي يتضمنها هذا الكتاب؛ حيث يشير إلى أن مقاله الأول وهو مخصص لإشكالية تأريخ يطلق عليها ما يسمى "موسيقى عربية"، وهو في مدخل محوري للمادة ككل، ويطرح العديد من المفاهيم الأساسية انطلاقا من أهمية الوعي التاريخي وإكراهاته، مبينا أنه كتب هذا المقال أثناء مشاركته في الملتقى الأول للمؤرخين الموسيقيين العرب الذي انعقد بمسقط العام 2014، ونظمه مركز عمان للموسيقى التقليدية بتعاون مع المجمع العربي للموسيقى.
أما المقال الثاني الذي كتبه في أواخر العام 2021، وفق عبد الجليل، فإنه يبقى في إطار مقاربة بانورامية لموضوع موسيقي، حيث ينظر بشكل أفقي إلى واقع الموسيقى في العقود الأخيرة. وإن كانت هذه الدراسة تهتم بالمغرب أساسا، فإنه لن يخفى على القارئ المغربي والعربي عموما أن فهم بعض الأمور التي ربما تبدو مغربية صرفة لا يمكن أن يتم إلا في السياق العربي العام، كما أن الإشكاليات المرتبطة بظاهرة معينة هي ذاتها في بلدان أخرى، ودائما في المغرب.
فيما يقدم المؤلف في المقال الثالث نص مشاركته بالملتقى الثاني للمؤرخين الموسيقيين العرب الذي انعقد بمسقط العام 2015، الذي تم تخصيصه للحديث حول "إشكالية تأريخ الموسيقى في العالم العربي عند الكتاب والدارسين الأجانب"، وتحدث فيها المؤلف عن "منهج الباحث الفرنسي-أليكسيس شوتان"، من خلال أهم كتبه على الإطلاق.
ويقول المؤلف "إذا كانت المقالات الثلاث الأولى هي عبارة عن تقارب في موضوع الموسيقى من وجهة نظر تاريخية، أو من منظور وصفي أفقي شامل، فإن المقالتين التاليتين تركزان على سؤال الإبداع والتجديد المتسمين بصفة الالتزام والوعي العلمي". وهكذا ركز عبد الجليل في المقال الرابع على تجربة مدرسة العود العراقية من خلال نموذج معين.
ويضيف "لقد قدمت هذا البحث على هامش الدورة السادسة عشرة لمهرجان العود الدولي لمدينة تطوان سنة 2014، والتي عرفت تكريم العازف العراقي نصير شمة. أما المقال الخامس فهو يتطرق لموضوع الإبداع العربي المعاصر في إطار الموسيقى الكلاسيكية العالمية. وهنا يتعلق الأمر بنص مشاركته في إطار ندوة علمية نظمتها مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، حول موضوع "سؤال الفن في الزمن العربي المعاصر"، بالرباط سنة 2017".
ويشير المؤلف إلى أنه اختار خاتمة للكتاب عبارة عن مقال يعرض فيه لواحد من الطابوهات التي عادة ما يتم تجنب الخوض فيها، ألا وهو العلاقة العضوية بين الموسيقى من جهة وبين الأذان والتجويد من جهة أخرى، مع محاولة اقتراح مدخل نظري لهاتين الممارستين من الناحية الموسيقية، انطلاقا من أبعادهما النفسية "السيكولوجية"، والجمالية "الاستطيقية"، قدمت هذا البحث باللغة الفرنسية أولا سنة 2017، بالرباط في ندوة حول موضوع "الدين والفن، أي علاقة؟".
وخلص إلى أن هذا البحث يمثل عنده منعطفا مهما بالنسبة له، حيث وجد نفسه على إثر هذه التجربة يغوص أكثر فأكثر في أسئلة متعلقة بالفكر الديني والفلسفة من بوابة الجمال. ولعل روايته الفلسفية "عودة أبن يقظان"، التي نشرت سنة 2013، تمثل تتويجا للمخاض الفكري والنفسي العميق حيث بدأ مع هذا المقال.
وحول "تأريخ الموسيقى العربية: الإشكاليات والمقاربات"، من خلال مقدمة عامة، يؤكد عبد الجليل أن الرغبة في تأريخ الموسيقى العربية، ووضع منهاج علمي وعملي لهذا المشروع، ينمان عن طموح عارم وإحساس كبير بالمسؤولية في الآن نفسه، إذ لا يخفى على أحد عمق هذا الخضم الثقافي والحضاري، كما لا تخفى الأخطار المحدقة بالذاكرة العربية الموسيقية والثقافية عموما، بل واللغوية بحد ذاتها. وإذا كانت حقبة "النسيان"، المتزايد والمتسارع التي نعيشها تحتم علينا مضاعفة الجهود حتى ننقذ الذاكرة ونضمن بذلك مسيرة واعية منتجة نحو المستقبل، فإن زخم هذا النسيان وتسارعه خصوصا يجعلان عملية الإنقاذ أصعب كلما تقدم بنا الزمن.
ويقول المؤلف إن موجات الاستلاب الفكري والذوقي التي توالت متكالبة على المجتمعات العربية منذ بدايات الاستعمار، وحتى زمن العولمة الثقافية، قد أثرت سلبا على إدراك الإنسان العربي لهويته وكينونته ووعيه بتاريخه ومقوماته الحضارية، مما يجعل كل مشروع للتأريخ -أيا كان مجاله- ضرورة أولية ومستعصية المنال في الحين ذاته. لكن، من باب الموضوعية وجب علينا أن نقر بأن الانفتاح على الغرب، بل الاصطدام معه، قد حمل في طياته نعما إلى جانب نقم، لأن تطوير الإدراك للذات لا يتم بدن الغوص في ماهية الآخر، وكم كنا -وما زلنا- في حاجة إلى صدمة حضارية توقظنا من قرون الركود الفكري والأفول الإبداعي، زد على هذا أن الغرب قدم لنا مناهج عملية متطورة وناجحة تجدر بنا الاستفادة منها، بما في ذلك تلك المتعلقة بسبر أغوار التاريخ والذوات الاجتماعية والثقافية.
ثم يتحدث عبد الجليل عن إيجابيات وسلبيات علاقتنا بالغرب، فيقول: "في زمن الحداثة وما بعدها، سنجد أن مسألة التأريخ للموسيقى العربية -كما لجوانب أخرى من الحياة الفكرية والاجتماعية والإبداعية عند العرب- شيء في غاية التعقيد، بصفة عامة، أن علاقة العرب والمسلمين عموما بتاريخهم هي علاقة جد عاطفية تغلب عليها كثيرا سمة المبالغة في التصور المثالي للقرون الإسلامية الأولى، والنواح في التراجيدي على القرون التي تلت".
ويرى المؤلف أنه في الحالة الأولى نجعل من "تاريخنا الزاهر"، ملجأ جميلا ومنزها عن كل قبحنا، ولم تزد حساسياتنا، بل وعقدنا اتجاه الغرب إلا تأجيجا لهذا الشبق، شبق تقديس ماض نخفي فيه ذاتنا عن ذاتنا، بحيث يمكن أن نحمله مالا يحتمل قط في الواقع، سواء على مستوى الحقائق العلمية المزعومة، أو الحلول المرجوة للإشكاليات المعاصرة.
وخلص إلى ما ينتج عن واقع الحال هذا هو عدم قدرتنا السيكولوجية على بلورة رؤية ناقدة وبناءة لإنتاجات تلك الفترة الزاهرة، ومن ثم عدم قدرتنا على ربطها ربطا ديناميكيا بواقع الحال، مفضلين لجوءا لا مشروطا. بل إن النفسية العربية لا تتوانى عن اختلاق حقب الحنين المقدس حتى إلى أقرب الفترات الزمنية إلينا، شريطة أن تكون قد ولت. وبسبب هذه الحالة النفسية العامة، ينقسم كثير من الفاعلين في مجال الثقافة والفكر بعالمنا العربي إلى اتجاهين متناقضين.

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