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جذور وحداثة.. 80 عملا فنيا لشخصيات بارزة في الفن العربي المعاصر

9/19/2024 3:07:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أول من أمس، معرض "جذور وحداثة: الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط"، الذي تنظمه هيئة الشارقة للمتاحف بالتعاون مع المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، وذلك في متحف الشارقة للفنون.
وتجول الشيخ في أروقة المعرض الذي يستمر حتى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مطلعاً على الأعمال الفنية البالغ عددها 80 عملاً فنياً لأبرز الشخصيات في الفن العربي المعاصر من المجموعة الدائمة للمتحف الوطني الأردني، مستمعاً لشرح حول أبرز اللوحات والمنحوتات التي تربط بين التأثيرات التقليدية والتقنيات الفنية الحديثة للفنانين العرب المعاصرين من منطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية، بما في ذلك شمال إفريقيا ومصر وبلاد الشام.
وشاهد حاكم الشارقة، خلال جولته، المعروضات والأعمال المتنوعة التي استخدمت فيها الألوان المائية والنقوش الدقيقة والمنحوتات البرونزية المعبرة، بالإضافة إلى أبرز الأيقونات الفنية مثل "الوليمة في الصحراء" و"فلسطين الأم"، حيث يقدم كل عمل رؤى عميقة في السرديات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي شكلت المنطقة.
وفي ختام اللقاء، تبادل حاكم الشارقة والأميرة وجدان الهاشمي، رئيس المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، الهدايا والإصدارات.
وسيستضيف متحف الشارقة للفنون، جلسة حوارية غدا، سيسلط فيها الضوء على الرؤية الفنية وراء المعرض ويكشف المواضيع الأوسع عن الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى سلسلة الورش المتحفية، وبرامج حول فن الطين، وفن النقش، ودمج الألوان المائية والحبر، وورش تشمل طبقات الألوان والفن التجريدي الهندسي للأطفال، مما يتيح للمشاركين التفاعل مع الفن بشكل عملي ومتنوع.
ويعد المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة من أبرز المؤسسات الثقافية في المنطقة، حيث يضم مجموعة فنية غنية تتجاوز 3000 عمل فني من مختلف أنحاء العالم، مما يوفر منصة دولية لإبراز إبداعات الفنانين.
حضر الافتتاح بجانب حاكم الشارقة كل من: الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، والأميرة وجدان الهاشمي رئيس المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، والأميرة رجوة بنت علي نائب رئيس المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مدير مؤسسة الشارقة للفنون، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء ومديري الدوائر والهيئات الحكومية.

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