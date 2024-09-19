نوبات الهلع.. حينما يترك الخوف بصمته على الملامح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة
عمان- كثيرة هي مشاهد الهلع التي وثقتها كاميرات الإعلام والسوشال ميديا في الحروب والكوارث وتبين مدى آثار الهلع على الأطفال والكبار نتيجة الخوف من تبعات تلك الكوارث، أو أصوات القصف، كما أظهرت مشاهد الأطفال في غزة مؤخراً والكبار منهم، الذين ظهروا بعيون جاحظة، وكلام مبعثر نتيجة حالة الخوف والهلع التي مرت بهم خلال فترة الحرب.
هذا الأمر يتطلب علاجا سريعا للتخلص من آثار هذا الهلع الذي مر بهم خلال تلك الفترة، حتى لا تتطور الحالة النفسية لديهم وتتحول لاكتئاب مزمن يصعب علاجه، وقد يؤدي إلى عواقب مرضية وخيمة، تنعكس آثارها على حياة الإنسان إلى مدى بعيد، الأمر الذي قد يتطور إلى الرغبة في إنهاء الحياة و"الانتحار"، كما تؤكد ذلك الدراسات النفسية المتعلقة بنتائج التوتر والخوف الذي يتطور إلى الهلع.
وللهلع أشكال وتفاصيل مختلفة، قد تتعلق بأبسط تفاصيل الحياة، كما في حالة فاديا التي ما إن تسمع صوتا مرتفعا في محيطها؛ البيت أو الحي، حتى ترتعد خوفاً وتصاب بحالة من الهلع الشديد، الذي ينعكس مباشرة على تصرفاتها المفاجئة، والشعور بالدوار والإرهاق، حتى وإن كان سبب هذه الصوت أمرا عاديا ولا يثير المخاوف.
بيد أن فاديا، تقول إنها لا تستطيع أن تتمالك نفسها من الشعور بالخوف عند حدوث أي أمر طارئ من حولها، حيث ترتجف، وتصاب بالمغص، على حد تعبيرها، وتتوقع أن يكون ما يحدث هو أمر سيئ، حتى وإن كان صوت سيارة مسرعة من الخارج، فإن هذا كفيل بأن يجعلها تخاف وترتعب وتنتظر أن يأتي أحدهم بخبر سيئ.
هذه الحالة النفسية الجسدية، يعاني منها الكثيرون في مختلف تفاصيل حياتهم، ما يؤثر على مسار حياتهم اليومية وإحساسهم بالخوف والهلع المستمر، وقد تؤدي إلى حدوث حالات نفسية قد يصعب التخلص منها إلا من خلال علاجات طبية ونفسية سلوكية، من خلال مختصين، عدا عن أن الهلع من شأنه أن يسبب أمراضا جسدية مرتبطة بالقلب والأعصاب وغيرها من الأعراض الأخرى.
أما ربة المنزل سلمى حواري، فتقول إن حالة الهلع يمكن أن ترافقها دوماً بشعورها بالخوف على طفليها، خاصة كونهما صغيرين، وأقل من خمس سنوات، وهي دائمة المراقبة لهما خوفاً من تعرضهما لأي مكروه، وتستذكر حالة الهلع الشديد والتوتر التي حدثت لها عندما ابتلع ابنها جسما صلبا تطلب إسعافه إلى المستشفى، الأمر الذي أدى إلى فقدانها التوازن والإصابة بغيبوية لساعات عدة.
وعدا عن هذا الأمر، تقول الأم حواري إنها تشعر دائماً بالتوتر و"شد الأعصاب" لديها كونها في حالة ترقب وخوف على الطفلين، ما يستنزف وقتها وطاقتها، وعدم الالتفات لباقي تفاصيل حياتها، وتعمدها ترك العمل لتتفرغ لتربية الأطفال، وعلى الرغم من ذلك، ما تزال تصاب بالخوف الذي يتطور إلى حالة من الهلع حتى وإن تعرض طفلها للسقوط المفاجئ أو سماعها صوت بكائه.
ويطلق عادة على الحالة التي يصاب بها الإنسان عند الخوف بـ"نوبة الهلع"، ويوضح مستشار أول الطب النفسي الدكتور وليد سرحان، أن اضطراب الهلع هو نوع من الاضطرابات النفسية التي تتميز بنوبات متكررة من الهلع، وتعد نوبات مفاجئة من الخوف أو القلق الشديد، وقد يكون لهذه النوبات تأثير كبير على حياة الأفراد، حيث يمكن أن تؤدي إلى تجنب المواقف التي تثير هذه النوبات، مما يؤثر على الروتين اليومي والعلاقات الاجتماعية.
وعلى كل فرد أن يراقب مجموعة من الأعراض التي يمكن من خلالها أن يشخص نفسه أنه مصاب بـ"اضطراب الهلع"، إذ يوضح سرحان أن ذلك يتضمن أعراضا جسدية وعاطفية، كما في تسارع ضربات القلب والإحساس بالاختناق أو ضيق التنفس، التعرق، الدوار أو الشعور بعدم التوازن، والخوف من الموت أو فقدان السيطرة، كما أن هناك كثيرين يشعرون برغبتهم في الانفصال عن الواقع أو الذات.
وهناك من يتساءل أحياناً لماذا قد يصاب بهذا النوع من التوتر واضطراب الهلع، الذي قد يشعر به كثيرون في ساعات طويلة خلال اليوم، ووفق سرحان، لا يمكن تحديد أهدافها بشكل دقيق، بيد أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد من حجم الهلع والتوتر لدى المريض، ومنها "العوامل الوراثية"، كأن يكون لدى العائلة تاريخ عائلي من الاضطرابات النفسية، عدا عن "العوامل البيئية"، وذلك من خلال التعرض لضغط نفسي شديد أو تجارب صادمة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب أخرى كما في "المشكلات الكيميائية في الدماغ"، التي تتمثل بعدم التوازن في الجسم، وتعد أعراضا صحية جسدية، الأمر الذي يؤكد أهمية التشخيص، الذي يتطلب، كما يرى سرحان، أن يتم من قبل مختصين في الصحة النفسية، وأن يتضمن إجراء مقابلات لتقييم الأعراض، مراجعة التاريخ الطبي والنفسي للفرد، واستبعاد اضطرابات أخرى قد تكون لها أعراض مشابهة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الحالات المرضية يمكن علاجها في حال تعاون الشخص المريض مع المعالج النفسي، وتحلى بالصبر والرغبة في العلاج والمتمثل بوجود خيارات طبية عدة، أبرزها "العلاج النفسي"، كما في العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، الذي يهدف إلى تعديل أنماط التفكير السلبية التي تسهم في القلق، كما يوضح سرحان.
بالإضافة إلى ذلك، يقول سرحان، إن العلاج بالأدوية الطبية الكيميائية يمكن أن يسهم في الحد من الهلع العصبي من خلال الأدوية، كما في مضادات الاكتئاب، أو الأدوية المهدئة التي تساعد في تقليل الأعراض، ومن التقنيات الجسدية التي يمكن أن تساعد على التخلص من تبعات الهلع، "تقنيات الاسترخاء"، مثل تمارين التنفس، التأمل واليوغا، وأن العلاج الفعال متاح.
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