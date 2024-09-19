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نوبات الهلع.. حينما يترك الخوف بصمته على الملامح

9/19/2024 3:07:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- كثيرة هي مشاهد الهلع التي وثقتها كاميرات الإعلام والسوشال ميديا في الحروب والكوارث وتبين مدى آثار الهلع على الأطفال والكبار نتيجة الخوف من تبعات تلك الكوارث، أو أصوات القصف، كما أظهرت مشاهد الأطفال في غزة مؤخراً والكبار منهم، الذين ظهروا بعيون جاحظة، وكلام مبعثر نتيجة حالة الخوف والهلع التي مرت بهم خلال فترة الحرب.
هذا الأمر يتطلب علاجا سريعا للتخلص من آثار هذا الهلع الذي مر بهم خلال تلك الفترة، حتى لا تتطور الحالة النفسية لديهم وتتحول لاكتئاب مزمن يصعب علاجه، وقد يؤدي إلى عواقب مرضية وخيمة، تنعكس آثارها على حياة الإنسان إلى مدى بعيد، الأمر الذي قد يتطور إلى الرغبة في إنهاء الحياة و"الانتحار"، كما تؤكد ذلك الدراسات النفسية المتعلقة بنتائج التوتر والخوف الذي يتطور إلى الهلع.
وللهلع أشكال وتفاصيل مختلفة، قد تتعلق بأبسط تفاصيل الحياة، كما في حالة فاديا التي ما إن تسمع صوتا مرتفعا في محيطها؛ البيت أو الحي، حتى ترتعد خوفاً وتصاب بحالة من الهلع الشديد، الذي ينعكس مباشرة على تصرفاتها المفاجئة، والشعور بالدوار والإرهاق، حتى وإن كان سبب هذه الصوت أمرا عاديا ولا يثير المخاوف.
بيد أن فاديا، تقول إنها لا تستطيع أن تتمالك نفسها من الشعور بالخوف عند حدوث أي أمر طارئ من حولها، حيث ترتجف، وتصاب بالمغص، على حد تعبيرها، وتتوقع أن يكون ما يحدث هو أمر سيئ، حتى وإن كان صوت سيارة مسرعة من الخارج، فإن هذا كفيل بأن يجعلها تخاف وترتعب وتنتظر أن يأتي أحدهم بخبر سيئ.
هذه الحالة النفسية الجسدية، يعاني منها الكثيرون في مختلف تفاصيل حياتهم، ما يؤثر على مسار حياتهم اليومية وإحساسهم بالخوف والهلع المستمر، وقد تؤدي إلى حدوث حالات نفسية قد يصعب التخلص منها إلا من خلال علاجات طبية ونفسية سلوكية، من خلال مختصين، عدا عن أن الهلع من شأنه أن يسبب أمراضا جسدية مرتبطة بالقلب والأعصاب وغيرها من الأعراض الأخرى.
أما ربة المنزل سلمى حواري، فتقول إن حالة الهلع يمكن أن ترافقها دوماً بشعورها بالخوف على طفليها، خاصة كونهما صغيرين، وأقل من خمس سنوات، وهي دائمة المراقبة لهما خوفاً من تعرضهما لأي مكروه، وتستذكر حالة الهلع الشديد والتوتر التي حدثت لها عندما ابتلع ابنها جسما صلبا تطلب إسعافه إلى المستشفى، الأمر الذي أدى إلى فقدانها التوازن والإصابة بغيبوية لساعات عدة.
وعدا عن هذا الأمر، تقول الأم حواري إنها تشعر دائماً بالتوتر و"شد الأعصاب" لديها كونها في حالة ترقب وخوف على الطفلين، ما يستنزف وقتها وطاقتها، وعدم الالتفات لباقي تفاصيل حياتها، وتعمدها ترك العمل لتتفرغ لتربية الأطفال، وعلى الرغم من ذلك، ما تزال تصاب بالخوف الذي يتطور إلى حالة من الهلع حتى وإن تعرض طفلها للسقوط المفاجئ أو سماعها صوت بكائه.
ويطلق عادة على الحالة التي يصاب بها الإنسان عند الخوف بـ"نوبة الهلع"، ويوضح مستشار أول الطب النفسي الدكتور وليد سرحان، أن اضطراب الهلع هو نوع من الاضطرابات النفسية التي تتميز بنوبات متكررة من الهلع، وتعد نوبات مفاجئة من الخوف أو القلق الشديد، وقد يكون لهذه النوبات تأثير كبير على حياة الأفراد، حيث يمكن أن تؤدي إلى تجنب المواقف التي تثير هذه النوبات، مما يؤثر على الروتين اليومي والعلاقات الاجتماعية.
وعلى كل فرد أن يراقب مجموعة من الأعراض التي يمكن من خلالها أن يشخص نفسه أنه مصاب بـ"اضطراب الهلع"، إذ يوضح سرحان أن ذلك يتضمن أعراضا جسدية وعاطفية، كما في تسارع ضربات القلب والإحساس بالاختناق أو ضيق التنفس، التعرق، الدوار أو الشعور بعدم التوازن، والخوف من الموت أو فقدان السيطرة، كما أن هناك كثيرين يشعرون برغبتهم في الانفصال عن الواقع أو الذات.
وهناك من يتساءل أحياناً لماذا قد يصاب بهذا النوع من التوتر واضطراب الهلع، الذي قد يشعر به كثيرون في ساعات طويلة خلال اليوم، ووفق سرحان، لا يمكن تحديد أهدافها بشكل دقيق، بيد أن هناك مجموعة من العوامل التي قد تزيد من حجم الهلع والتوتر لدى المريض، ومنها "العوامل الوراثية"، كأن يكون لدى العائلة تاريخ عائلي من الاضطرابات النفسية، عدا عن "العوامل البيئية"، وذلك من خلال التعرض لضغط نفسي شديد أو تجارب صادمة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أسباب أخرى كما في "المشكلات الكيميائية في الدماغ"، التي تتمثل بعدم التوازن في الجسم، وتعد أعراضا صحية جسدية، الأمر الذي يؤكد أهمية التشخيص، الذي يتطلب، كما يرى سرحان، أن يتم من قبل مختصين في الصحة النفسية، وأن يتضمن إجراء مقابلات لتقييم الأعراض، مراجعة التاريخ الطبي والنفسي للفرد، واستبعاد اضطرابات أخرى قد تكون لها أعراض مشابهة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الحالات المرضية يمكن علاجها في حال تعاون الشخص المريض مع المعالج النفسي، وتحلى بالصبر والرغبة في العلاج والمتمثل بوجود خيارات طبية عدة، أبرزها "العلاج النفسي"، كما في العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، الذي يهدف إلى تعديل أنماط التفكير السلبية التي تسهم في القلق، كما يوضح سرحان.
بالإضافة إلى ذلك، يقول سرحان، إن العلاج بالأدوية الطبية الكيميائية يمكن أن يسهم في الحد من الهلع العصبي من خلال الأدوية، كما في مضادات الاكتئاب، أو الأدوية المهدئة التي تساعد في تقليل الأعراض، ومن التقنيات الجسدية التي يمكن أن تساعد على التخلص من تبعات الهلع، "تقنيات الاسترخاء"، مثل تمارين التنفس، التأمل واليوغا، وأن العلاج الفعال متاح.

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