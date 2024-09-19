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طقس معتدل في أغلب المناطق حتى السبت

9/19/2024 3:06:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يكون الطقس اليوم الخميس، معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة ليكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، بينما يكون حارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.


ويطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


اما الأحد، يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا ولطيفا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 15 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 29 - 18، وفي الأغوار الشمالية 36 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.- (بترا)

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