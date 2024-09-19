طقس معتدل في أغلب المناطق حتى السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الخميس، معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة ليكون الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، بينما يكون حارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
ويطرأ السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اما الأحد، يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا ولطيفا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 15 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 13، وفي مناطق البادية 31 - 17، وفي مناطق السهول 29 - 18، وفي الأغوار الشمالية 36 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 24، وفي البحر الميت 36 - 23، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.- (بترا)
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