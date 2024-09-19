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الأردن الأول عالميا في القضاء على الجذام

9/19/2024 3:06:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احتفلت وزارة الصحة بالقضاء رسميا على مرض الجذام باعتراف منظمة الصحة العالمية التي قالت "إن الاردن هو الدولة الاولى عالميا في القضاء على هذا المرض".

وقالت المنظمة إنه تم التحقق رسميًا من أن الأردن هو أول دولة في العالم يقضي تماما على الجذام، ويُمثل هذا الإنجاز المهم حقبة جديدة من الجهود العالمية في مجال الصحة العامة.


وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، تسلم رسالة من مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، جاء فيها "تهنئ منظمة الصحة العالمية الأردن على هذا الإنجاز الهائل، فالجذام يصيب البشرية منذ آلاف السنين، لكننا الآن نوقف انتقال هذا المرض في بلدان العالم بلدًا تلو الآخر، ونحرر الأفراد والأسر والمجتمعات من معاناته".


وقال غيبريسوس في الرسالة "في إطار متابعة التحقق من القضاء على الجذام، كلفت المنظمة فريقًا مستقلًا بتقييم هذا الوضع، وبعد مراجعة مستفيضة، أوصى فريق التحقق بأن تعترف المنظمة بالقضاء على الجذام في الأردن".


واكد الهواري لدى تسلُّمه الرسالة من قبل ممثل المنظمة في الأردن الدكتورة جميلة الراعبي، خلال حفل نظمته الوزارة اليوم الخميس في منتدى الصحة الأردني، "تفخر وزارة الصحة بالتقدم الملحوظ الذي حققه الأردن في مكافحة مرض الجذام، على مدار أكثر من عقد من الزمان، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة جديدة من المرض في المجتمع المحلي، ما يبرز النجاح في معالجة هذا المرض".


وشدد على أهمية الحفاظ على نُظُم تَرَصُّد قوية للكشف عن الحالات المحتملة في المستقبل والتدبير العلاجي لها، بما في ذلك الحالات المنقولة من الخارج دون تمييز بالرغم من نجاح الأردن في القضاء على الجذام، معرباً عن شكر وتثمين الوزارة لمنظمة الصحة العالمية لدعمها وإرشاداتها القيِّمة، ما مكّن الأردن من أن يكون أول دولة يُعترف لها دوليا بالقضاء على مرض الجذام.


وأضاف الهواري خلال الحفل الذي حضره رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، والأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول، هذا الاعتراف الدولي شهادة لجهودنا الجماعية والتزامنا بتحسين الصحة العامة.


من جانبها قالت الراعبي، "بالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، أود أن أهنئ الأردن كونه أول دولة في العالم تُقر المنظمة تخلصه من مرض الجذام. نحن ملتزمون بمواصلة دعمنا للأردن وتلبية احتياجاته وتمكينه لضمان استمرارية هذا النجاح الذي يضاف إلى قائمة النجاحات الأخرى في مجال الصحة العامة التي حققها الأردن".


ويُعرَف الجُذام بداء هانسن، وهو مرضٌ من الأمراض المُعدية المزمنة الناجمة عن المُتفطِّرة الجذامية، ويصيب الجلد والأعصاب المحيطية والأسطح المخاطية للجهاز التنفسي العلوي والعيون في المقام الأول، ويتسبب إذا تُرِك دون علاج، بأضرار دائمة في الجلد والأعصاب والأطراف والعيون، ويمكن أن يقي التشخيص المبكر والعلاج من الإعاقة.


ويُبلَّغ سنويًا عن أكثر من 200 ألف حالة جديدة في 120 بلدا في مختلف أنحاء العالم.

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