التعليم العالي تنفي تحديد موعد إعلان نتائج القبول الموحد

التعليم العالي تنفي تحديد موعد إعلان نتائج القبول الموحد
التاريخ
9/19/2024 3:06:46 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، صدور أي تصريح رسمي يحدد موعد إعلان نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025.
وقالت الوزارة في بيان إنه لم يصدر من الوزارة حتى تاريخه أي تصريح رسمي يحدد موعد إعلان نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025، باستثناء ما تم إعلانه سابقا أن النتائج ستكون نهاية الشهر الحالي.
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