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التعليم العالي تنفي تحديد موعد إعلان نتائج القبول الموحد

9/19/2024 3:06:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، صدور أي تصريح رسمي يحدد موعد إعلان نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025.


وقالت الوزارة في بيان إنه لم يصدر من الوزارة حتى تاريخه أي تصريح رسمي يحدد موعد إعلان نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2024-2025، باستثناء ما تم إعلانه سابقا أن النتائج ستكون نهاية الشهر الحالي.

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