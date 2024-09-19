وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/4

ورافقت الطواقم الطبية 8 شاحنات تحمل على متنها مساعدات طبية وعلاجية، لرفد المستشفى الذي يضم كوادر وتخصصات طبية متعددة ومؤهله من ذوي الخبرات والكفاءة العالية.



وبدأت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة، استكمالاً لتأدية الواجب الإنساني والطبي بكل كفاءة واقتدار.



وتعامل المستشفى الميداني الأردني نابلس/٣ مع (٣٩٣٧٦) مراجعاً، وبلغت العمليات الجراحية التي تم إجراؤها ما بين عملية كبرى وصغرى (١٣٩٦) عملية، فيما بلغ مجموع الإجراءات الطبية (٤٧٥١٧) إجراء.



وكانت طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/3، قد وصلت إلى أرض الوطن اليوم، بعد أن أنهت مهمتها هناك، وكان في استقبالهم مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية وقائد اللواء الهاشمي الآلي /51.

























