مستو: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت

مستو: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت
التاريخ
9/19/2024 3:06:38 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أنه "لا يوجد أي تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت".
وقال مستو في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، "بسبب الأوضاع في الإقليم فإن الهيئة كانت وما تزال مستمرة في المتابعة وتقييم التطورات، واتخاذ أي إجراء ضروري من أجل سلامة الطيران المدني لجميع الوجهات للطائرات الأردنية".
--(بترا)
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