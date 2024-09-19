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مستو: لا تغيير على حركة الطيران من عمان إلى بيروت

9/19/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، أنه "لا يوجد أي تغيير على حركة الطيران بين عمان وبيروت".


وقال مستو في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، "بسبب الأوضاع في الإقليم فإن الهيئة كانت وما تزال مستمرة في المتابعة وتقييم التطورات، واتخاذ أي إجراء ضروري من أجل سلامة الطيران المدني لجميع الوجهات للطائرات الأردنية".
--(بترا)

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