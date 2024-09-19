الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة والقدس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 35 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهدمت منزلا وبركسا وغرفتين زراعيتين في بلدة عوا جنوب غرب مدينة الخليل.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن من بين المعتقلين امرأة وصحفيا ومريضا بالسرطان، ومعتقلين سابقين أفرج عنهم قبل فترة وجيزة، منهم المعتقل جمال الهندي الذي أمضى 22 عاماً في سجون الاحتلال.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات قلقيلية، رام الله، بيت لحم، جنين، نابلس، والقدس المحتلة.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا في السابع من تشرين الأول العام الماضي، بلغ أكثر من 10 آلاف و 800 فلسطيني من الضفة والقدس.
الى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال منزلا وبركسا وغرفتين زراعيتين في بلدة عوا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، إن الاحتلال هدم منزلا تبلغ مساحته 170 مترا مربعا.
كما هدم بركسا زراعيا للمعدات والأغنام مساحته نحو ألف متر مربع، إضافة إلى غرفتين زراعيتين.
ونفذ الاحتلال الشهر الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 منشأة زراعية معظمها في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.
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