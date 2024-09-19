الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة والقدس



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن من بين امرأة وصحفيا ومريضا بالسرطان، ومعتقلين سابقين أفرج عنهم قبل فترة وجيزة، منهم المعتقل جمال الهندي الذي أمضى 22 عاماً في سجون الاحتلال.



وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات قلقيلية، رام الله، بيت لحم، جنين، نابلس، والقدس المحتلة.



يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا في السابع من تشرين الأول العام الماضي، بلغ أكثر من 10 آلاف و 800 فلسطيني من الضفة والقدس.



الى ذلك، هدمت جرافات الاحتلال منزلا وبركسا وغرفتين زراعيتين في بلدة عوا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.



وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية، إن الاحتلال هدم منزلا تبلغ مساحته 170 مترا مربعا.



كما هدم بركسا زراعيا للمعدات والأغنام مساحته نحو ألف متر مربع، إضافة إلى غرفتين زراعيتين.



ونفذ الاحتلال الشهر الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و13 منشأة زراعية معظمها في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم، كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.