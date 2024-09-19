ارتفاع حصيلة تفجير أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان إلى 37

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن وزير
الصحة اللبناني فراس الأبيض الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر في حزب الله خلال اليومين الماضيين إلى 37 شهيدا و3539 جريحا.
وأوضح الوزير أن 12 شخصا قضوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "البايجر" الثلاثاء و25 شخصا في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي الأربعاء.- ا ف ب
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