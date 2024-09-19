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ارتفاع حصيلة تفجير أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان إلى 37

9/19/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر في حزب الله خلال اليومين الماضيين إلى 37 شهيدا و3539 جريحا.


وأوضح الوزير أن 12 شخصا قضوا في الموجة الأولى من انفجارات أجهزة "البايجر" الثلاثاء و25 شخصا في الموجة الثانية من الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكي الأربعاء.- ا ف ب



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