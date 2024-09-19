الزعيم كيم جونغ أون يشرف على تجارب صاروخية جديدة



وأضافت أن التجربة أجريت تحت قيادة الزعيم كيم جونغ أون الذي دعا إلى حيازة أسلحة تقليدية وقدرات نووية أقوى.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الاختبارات الرامية إلى تحسين قدرات الأسلحة ضرورية، بسبب التهديد الخطير الذي تشكله القوى الخارجية على أمن البلاد.



ويشير تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى إطلاق العديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى أمس الأربعاء.



ووفق جيش كوريا الجنوبية، فإن هذه ثاني تجربة تجريها كوريا الشمالية لإطلاق صواريخ في غضون أسبوع.



كما كشفت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، وذلك في أول تقرير علني من نوعه على الإطلاق.



قدرات ساحقة

وذكرت الوكالة أن كيم أكد على "ضرورة مواصلة تعزيز القوة النووية وحيازة أقوى القدرات التقنية العسكرية والقدرة الهجومية الساحقة في مجال الأسلحة التقليدية أيضا".



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الاختبارات التي أجريت أمس شملت الصاروخ الباليستي التكتيكي الجديد "هواسونغبو-11-دي.إيه-4.5′′، مما يشير إلى أنه جزء من سلسلة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى التي تطورها بيونغ يانغ "ويعتقد أن بعضها تم تصديره إلى روسيا".



وذكرت الوكالة أن الصاروخ كان مزودا برأس حربي تقليدي كبير جدا يزن 4.5 أطنان.

وأضافت أن الاختبارات شملت أيضا صاروخ كروز إستراتيجيا تم تطويره للاستخدام القتالي.



وتنتقد بيونغ يانغ التدريبات العسكرية التي يجريها الجيشان الكوري الجنوبي والأميركي، وتصفها بأنها استعدادات للحرب في شبه الجزيرة الكورية.- وكالات