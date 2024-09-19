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تفجير البيجر.. محللون يرون فيها محاولة من نتنياهو لجر حزب الله لحرب شاملة

9/19/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما قالت الأمم المتحدة أول من أمس إنه يجب فتح تحقيق مستقل بشأن ملابسات التفجيرات الجماعية التي استهدفت عناصر من حزب الله، قال محللون أن رئيس وزراء الاحتلال استهدف من العملية جر حزب الله لحرب شاملة ومفتوحة معتمدا على دعم الولايات المتحدة، كما حصل عليه في عدوانه المدمر على غزة.
الأمم المتحدة طالبت كذلك بمحاسبة من أمر ونفّذ مثل هذه الاعتداءات، لأن استهداف آلاف الأفراد من دون معرفة من كان بحوزته هذه الأجهزة ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وخلال اليومين الماضيين، انفجرت مئات أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في لبنان وسورية، وأدت إلى مقتل 32 شخصا وإصابة الآلاف، جراح بعضهم خطيرة، حسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.
وفور الهجمات، حمل حزب الله في بيان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة عن الهجوم، وقال "إن العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ولا يحتسب"، فيما ما تزال تل أبيب تلتزم الصمت الرسمي.
وفور وقوع الانفجارات، تعددت الروايات التي تفسر أسبابها، ومن يقف وراءها، ولماذا في هذا التوقيت؟
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني إبراهيم حيدر أن ما حصل في لبنان خلال اليومين الماضيين يمثل "إعلانا لحرب شاملة وتنفيذ مجزرة غير مسبوقة في كل تاريخ الحروب". مضيفا، "إن الاختراق دليل على أن إسرائيل تريد توسيع دائرة الحرب، ابتداء من كشف دائرة الاتصالات الخاصة بحزب الله، وهي العملية التي أثرت على كل لبنان وأصابت مدنيين".
وأضاف أن الهدف من التفجيرات يعد "محاولة لاستدراج حزب الله لرد واسع وشامل وغير تقليدي على إسرائيل، ما سيعطيها المبرر أمام الداخل وللمجتمع الدولي أنها تتعرض لحرب، ومن ثم ستوسع دائرة عملياتها ضد الحزب".
وفي ما يتعلق بقدرات حزب الله على الرد، أشار المحلل السياسي إلى "أن كل المؤشرات تشير إلى أن جبهة جنوب لبنان ذاهبة نحو تصعيد كبير، ولا أحد يستطيع تقدير إلى أين يمكن أن تصل الأمور"، مؤكدا "أن الحل الدبلوماسي بات مستبعدا ما دام الاحتلال مستمرا على أرض غزة، وبالتالي هذه الجبهة ستبقى مشتعلة".
وأوضح بأن حزب الله لن يرد مباشرة على ما حدث، فلا بد أن يقيّم وضعه الداخلي وحجم الخسائر التي وقعت في صفوفه ومستوى الخرق الذي حصل في اتصالاته واحتمالات توسيع المعركة قبل أن يتخذ أي خطوة.
وأضاف أن الحزب يحتاج إلى ضرورة الاستمرار في عمليات المساندة للمقاومة، وأن يرد أمام جمهوره حفاظا على موقعه وما أعلنه من توازن الردع، وذلك بما يمتلكه من قدرات بشرية تعد أكبر من التي استخدمها حتى الآن.
وكان مصدر أميركي قال إن سبب موافقة نتنياهو على عمليات تفجير "البيجر" بهدف نقل قتالها ضد "حزب الله" إلى مرحلة جديدة، مع محاولة عدم التصعيد إلى مستوى حرب شاملة.
وأضاف المصدر أن العملية كانت تهدف إلى تقويض ثقة "حزب الله" وخلق شعور في صفوف قواته بأنها مخترقة بالكامل من قبل أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
وقال، إن أجهزة الاستخبارات لدى الاحتلال قدرت قبل العملية أن "حزب الله" من المرجح أن يرد بهجوم كبير ضد إسرائيل.
المحلل السياسي في صحيفة هآرتس العبرية قال إن هناك تفسيرات محتملة لنوايا نتنياهو، الذي يبدو أنه يقود الآن بلورة السياسة في الشمال. الأول هو أن نتنياهو يأمل بأن الضغط المتزايد سيدفع حزب الله في النهاية إلى نقطة الانهيار، وأن رئيس حزب الله، حسن نصر الله، سيدرك بأن الثمن الذي يدفعه مقابل إسهامه في صراع حماس في غزة، باهظ ولا يمكن تحمله، وسيعمل على التوصل إلى ترتيب لوقف إطلاق النار في الشمال وتنسحب بحسبه قوة "الرضوان" إلى ما وراء نهر الليطاني بطريقة تسمح بعودة بعض السكان الإسرائيليين إلى المستوطنات على الحدود.
التفسير الثاني الذي ساقه هرئيل هو أنه ربما أن إسرائيل تحاول جر حزب الله إلى حرب. وعندها ستستغل إسرائيل الوضع لتوصم حربها على لبنان بشرعية دولية ستحصل عليها بعد المس بمواطنيها.
وتساءل داني ياتوم، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) عن الهدف من وراء الهجوم، وقال في نقاش على القناة 13 "نحن لا نعرف ما الهدف منه، متسائلا ماذا بعد؟".
من جهته، طرح مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12 نير دفوري علامات استفهام بشأن الهدف من تفجير أجهزة الاتصال قائلا "ما أهداف الحدث؟ وإلى أين سيقودنا؟" مشيرا إلى عدم توفر إجابات حتى الآن.
وفي السياق نفسه، تساءل عاموس جلعاد، وهو رئيس معهد السياسات والإستراتيجية في جامعة رايخمان العبرية، عما إذا كانت لدى إسرائيل إستراتيجية للتعامل مع تداعيات هذا الهجوم؟.
ويصف خبراء أمنيون ما حدث من تفجيرات بأنه عمل استخباراتي وأمني بامتياز، يأتي في إطار صراع الأدمغة وحرب العقول التي تدور رحاها بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وأجهزة حزب الله، وتُصنف هذه العملية ضمن ما يعرف "بالتخريب الاستخباري" الذي تقوم بها وحدات استخباراتية داخل خطوط العدو مُسببة ضررا في المعدات وملحقة أذى في صفوف الأفراد.
وجاءت تفجيرات لبنان وسط دعوات في الكيان المحتل لشن حرب على حزب الله، وذلك بالتزامن مع تصاعد هجمات الحزب الصاروخية على "مستوطنات الشمال"، والتي أخليت من المستوطنين.-(وكالات)

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