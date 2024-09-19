42 شهيدا بمجازر الاحتلال المتواصلة في غزة و3 شهداء باقتحامات بالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الأراضي الفلسطينية - فيما استشهد 3 فلسطينيين في بلدة قباطية جنوبي جنين بعد اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت منزلا في البلدة، استشهد 42 فلسطينيا في غزة بمجازر الاحتلال المتواصلة على غزة، كما أصيب العشرات بتلك المجازر .
فقد أكدت مصادر طبية أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف
إسرائيلي استهدف أمس منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة، كما استشهد 4 آخريت في قصف استهدف مجموعة من المدنيين الفلسطينيين عند مفترق الشهداء الستة بمخيم جباليا، كما ارتقى شهيدان، وأصيب عدد آخر بقصف للاحتلال استهدف منزلا بمنطقة الفاخورة بمخيم جباليا الليلة الماضية. وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن أحد أفراده استشهد هو أيضا في قصف استهدف منزله بمخيم جباليا.
وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أصيب عدد من الأطفال بجروح متفاوتة إثر قيام مسيرة للاحتلال بإلقاء قنبلة على مجموعة منهم شمالي المخيم.
وفي جنوب القطاع، استهدفت الغارات خياما للنازحين في القادسية شمال غرب مدينة خان يونس، حيث تضررت الخيام بشكل واسع إضافة لترويع قاطنيها.
واستشهد كذلك 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، في غارة للاحتلال على منزل يؤوي نازحين في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.
وفي منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه خيام النازحين، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح نقلوا على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالمنطقة. كما قصفت دبابات الاحتلال منطقتي الجنينة وتل السلطان في رفح.
وفي الضفة الغربية المحتلة هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني جنوبي الخليل، في ظل استمرار التصعيد من قبل الاحتلال بمدن وبلدات الضفة الغربية.
وذكرت أنباء إن قوات خاصة للاحتلال تسللت إلى بلدة قباطية جنوب جنين وحاصرت منزلا فيها، وجرت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات جيش الاحتلال عقب محاصرتها المنزل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن 3 شبان استشهدوا وأصيب أربعة آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية. ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنزل المحاصر بعد ورود بلاغات عن إصابات فيه.
ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية وجرافة إلى داخل البلدة، مما أدى إلى الهلع والفزع في صفوف السكان، كما حاصرت قوات الاحتلال 500 طالب وطالبة في مجمع المدارس ببلدة قباطية.
وهذا هو الاقتحام الثاني للبلدة نفسها خلال يومين، فقد اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس، كما حاصر منزلا واعتقل فلسطينيا هناك قبل أن ينسحب.
وفي السياق ذاته، داهمت قوة عسكرية بلدة بيت عوا غربي مدينة دورا جنوبي الخليل ترافقها آليات هدم ثقيلة وجرافة وشرعت في هدم منزلين قيد الإنشاء ومنشأة تجارية في المنطقة المصنفة "ب" والخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية.-(وكالات)
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