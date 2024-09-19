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42 شهيدا بمجازر الاحتلال المتواصلة في غزة و3 شهداء باقتحامات بالضفة

9/19/2024 3:06:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الأراضي الفلسطينية - فيما استشهد 3 فلسطينيين في بلدة قباطية جنوبي جنين بعد اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حاصرت منزلا في البلدة، استشهد 42 فلسطينيا في غزة بمجازر الاحتلال المتواصلة على غزة، كما أصيب العشرات بتلك المجازر .
فقد أكدت مصادر طبية أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف أمس منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة، كما استشهد 4 آخريت في قصف استهدف مجموعة من المدنيين الفلسطينيين عند مفترق الشهداء الستة بمخيم جباليا، كما ارتقى شهيدان، وأصيب عدد آخر بقصف للاحتلال استهدف منزلا بمنطقة الفاخورة بمخيم جباليا الليلة الماضية. وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن أحد أفراده استشهد هو أيضا في قصف استهدف منزله بمخيم جباليا.
وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أصيب عدد من الأطفال بجروح متفاوتة إثر قيام مسيرة للاحتلال بإلقاء قنبلة على مجموعة منهم شمالي المخيم.
وفي جنوب القطاع، استهدفت الغارات خياما للنازحين في القادسية شمال غرب مدينة خان يونس، حيث تضررت الخيام بشكل واسع إضافة لترويع قاطنيها.
واستشهد كذلك 7 فلسطينيين بينهم 3 أطفال، في غارة للاحتلال على منزل يؤوي نازحين في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس.
وفي منطقة المواصي الساحلية غربي مدينة رفح، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها تجاه خيام النازحين، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح نقلوا على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالمنطقة. كما قصفت دبابات الاحتلال منطقتي الجنينة وتل السلطان في رفح.
وفي الضفة الغربية المحتلة هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني جنوبي الخليل، في ظل استمرار التصعيد من قبل الاحتلال بمدن وبلدات الضفة الغربية.
وذكرت أنباء إن قوات خاصة للاحتلال تسللت إلى بلدة قباطية جنوب جنين وحاصرت منزلا فيها، وجرت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات جيش الاحتلال عقب محاصرتها المنزل.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن 3 شبان استشهدوا وأصيب أربعة آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية. ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنزل المحاصر بعد ورود بلاغات عن إصابات فيه.
ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية وجرافة إلى داخل البلدة، مما أدى إلى الهلع والفزع في صفوف السكان، كما حاصرت قوات الاحتلال 500 طالب وطالبة في مجمع المدارس ببلدة قباطية.
وهذا هو الاقتحام الثاني للبلدة نفسها خلال يومين، فقد اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي أول من أمس، كما حاصر منزلا واعتقل فلسطينيا هناك قبل أن ينسحب.
وفي السياق ذاته، داهمت قوة عسكرية بلدة بيت عوا غربي مدينة دورا جنوبي الخليل ترافقها آليات هدم ثقيلة وجرافة وشرعت في هدم منزلين قيد الإنشاء ومنشأة تجارية في المنطقة المصنفة "ب" والخاضعة إداريا للسلطة الفلسطينية.-(وكالات)

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