صفقة نتنياهو: إبعاد السنوار عن غزة وإطلاق سراح أسرى الاحتلال مقابل إنهاء الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - قدم الاحتلال عرضا جديدا للولايات المتحدة الأميركية يتضمن إطلاق سراح جميع أسراه لدى المقاومة الفلسطينية دفعة واحدة، وإبعاد رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار من غزة، مقابل إنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد القطاع.
ويأتي مقترح الاحتلال على وقع زيارة وزير
الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، للمنطقة، في ظل الصعوبات التي تواجه مفاوضات تبادل الأسرى، بسبب تعنت "بنيامين نتنياهو"، وفشل إطلاق سراح بقية أسراه في غزة بالعمل العسكري البريّ.
وقد جاءت الخطة الجديدة "لاختصار المراحل والسماح بإبرام صفقة بشكل أسرع عند مغادرة "السنوار" وإنهاء الحرب على القطاع"، وفق ما ورد في صحيفة "هآرتس" الصادرة بالكيان المُحتل.
ونتيجة لذلك؛ يسعى الاحتلال للتخلص من "السنوار" عن طريق منحه ما سمّاه "خروجاً آمناً" خارج القطاع، ومن يريد الخروج معه، إلى جانب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال ونزع سلاح القطاع، وتطبيق آلية إدارة للقطاع وإنهاء الحرب.
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، أن حركة "حماس" لا تعول كثيراً على زيارة "بلينكن" للقاهرة أو التوصل لأى اتفاق قريب، بسبب عرقلة "نتنياهو" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأوضح بدران، في تصريح له أمس، "إن حماس والفصائل الفلسطينية تركز على أن يحقق أي اتفاق وقفاً شاملاً لإطلاق النار وانسحاباً كاملا من غزة وإعادة النازحين وإعادة الإعمار إلى جانب صفقة تبادل أسرى".
وأضاف أن الحركة تتعامل بجدية مع قضية التفاوض وحريصة على التوصل لاتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن "نتنياهو" وحكومته المتطرفة يتعمدان تعطيل التوصل إلى اتفاق هدنة.
وقال بدران، إن التوصل لأي اتفاق يتطلب قيام الولايات المتحدة بالضغط على "نتنياهو" بشكل كبير، مؤكداً التزام "حماس" بالاتفاق الموضح في وثيقة 2 تموز (يوليو) الماضي، والتي تستند في المقام الأول إلى خطاب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، أشار "بلينكن" خلال زيارته للقاهرة إلى "أن وقف إطلاق النار أفضل حل لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة، ووقف التصعيد في المنطقة"، مشيراً إلى الاتفاق على 15 بنداً من بين 18 بنداً في اتفاق وقف إطلاق النار المقترح، لكن القضايا المتبقية تحتاج إلى حل، وإرادة سياسية أكثر من أي شيء آخر.
وبالتزامن، تتواصل ردود الفعل الفلسطينية المرحبة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي قدمته دولة فلسطين ويدعو إلى إنهاء وجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، خلال 12 شهراً.
ويأتي هذا القرار كخطوة تاريخية مهمة في أعقاب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز (يوليو) 2024، والذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه بأسرع وقت ممكن.
من جانبه، طالب الرئيس محمود عباس، المجتمع الدولي بتنفيذ ما جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة الداعي لإنهاء وجود الاحتلال والاستيطان ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة.
كما طالب الرئيس عباس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإسبانية "بيدرو سانشيز" عقب لقائهما أمس في مدريد، بعقد مؤتمر دولي للسلام، وفق ما أكد عليه أيضاً الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وجدد الرئيس عباس تأكيد العزم على استلام دولة فلسطين لولايتها في قطاع غزة إلى جانب الضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكداً "أن الأولوية تبقى وقف العدوان على الشعب والأرض والمقدسات، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار والذهاب لعملية سياسية تنهي الاحتلال وتحقق الأمن والاستقرار والسلام للجميع في المنطقة".
وأكد أهمية جهود إسبانيا في الاتحاد الأوروبي والمحافل الدولية لدعم تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
من جانبها، رحبت حركة (حماس)، بالقرار الأمميّ، واعتبرت "أنه يعبر عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس". وأضافت أن "القرار يُعَدُّ انتصاراً مهماً للشعب الفلسطيني، وتأكيداً على حجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي".
ودعت "حماس" إلى مزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي، وتضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني، والمستمرة منذ حوالي العام، دون اكتراث منه بالقرارات الأممية الداعية لوقفها".
إلى ذلك؛ يطالب القرار الأممي بامتثال الكيان الصهيوني بسحب قواته العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساته وممارساته غير القانونية، لاسيما وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري.
كما ينص على إعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح للفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
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