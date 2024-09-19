العمل الدولية توصي بتعزيز العمل اللائق في ظل الأزمات بالمنطقة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان - أوصت منظمة العمل الدولية الجهات الفاعلة في المجالات الإنسانية والإنمائية والسلام بالتكاتف لتعزيز العمل اللائق في ظل الأزمات والهشاشة في المنطقة العربية.
ودعت المنظمة خلال ورشة عمل نظمتها في الأردن، إلى تلبية احتياجات الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك النساء واللاجئين والنازحين داخليا في إطار "نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام".
وجمعت منظمة العمل الدولية وأكاديمية نكسوس أصحاب المصلحة من المنطقة العربية وخارجها لتعزيز الاتساق في مجال التوظيف والحماية الاجتماعية في ظل الأزمات والهشاشة في المنطقة العربية، وذلك في فعالية ممولة من حكومة السويد.
ويشير مصطلح "نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام" للجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية والفاعلة في مجال السلام التي تعمل معاً بشكل متماسك لتلبية احتياجات الناس، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود في المناطق الهشة والمتضررة من النزاعات، والمضي قدماً نحو السلام المستدام.
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية سيليست دريك، "بينما نواجه الأزمات التي تؤثر على المنطقة العربية حاليا، فإن الحاجة لزيادة التنسيق بين الدعم الإنساني والتعاون الإنمائي وبناء السلام لم تكن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".
وأضافت دريك "إن أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية، هي عنصر أساسي بالترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، حيث يمكن أن يسهم التوظيف والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية والحقوق في العمل في تحقيق السلام عبر معالجة العوامل الكامنة وراء الهشاشة التي جعلت البلدان عرضة للصدمات الخارجية في المقام الأول."
بدورها أوضحت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، أن المنطقة العربية، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم، كان للأزمات المتكررة والمتنامية الناجمة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأوبئة آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة.
وأوضحت جرادات أنه بين عامي 2019 و2023، ازدادت البطالة في الدول العربية بنسبة 14.8 %، وارتفعت نسبة الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب بنسبة 9.8 %، بينما ازداد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بنسبة 36.5 %.
وقالت "إن بإلقاء نظرة معمقة، نجد أن البطالة، والعجز في العمل اللائق، وانهيار العقد الاجتماعي هي من الأسباب الرئيسية للهشاشة."
وأشارت إلى أنه على مدى العقد الماضي حشدت منظمة العمل الدولية 60 مليون دولار في عملها وبرامجها في الدول العربية التي تواجه صراعات مسلحة، و307 ملايين دولار في البلدان التي تواجه نزوح السكان.
من جهتها قالت المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي للدول العربية، باربرا مانزي "إن عند الانخراط في العمل الإنساني، علينا أن نوفر للأشخاص في الفئات السكنية المتضررة فرصاً لإعادة التكيف وتحقيق تطلعاتهم".
وقالت نائبة رئيس قسم التعاون الإنمائي الإقليمي بسفارة السويد في عمّان، كريستينا ساندبرغ، "إن التوعية وبناء القدرات حول نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وجمع الجهات الفاعلة معًا لفهم أدوارهم ومهامهم ونقاط قوتهم أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات وتمكين السكان المتضررين من الابتعاد عن حالة الضعف. وتمثل ورشة العمل هذه بداية الجهود في هذا الاتجاه".
وقال معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد عبد حسن، تعتبر تجربة العراق نموذجاً حيث يتم حالياً نقل التجارب والخبرات الدولية التي تم تطبيقها عبر الأزمات لتصميم وبناء برامج حكومية وطنية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقوم الحكومة حالياً بمناقشة تصميم وتنفيذ برنامج أشغال عامة مبني على التجارب المستفادة من مختلف برامج النقد مقابل العمل وبرامج الاستثمار كثيفة العمالة التي تم تنفيذها في العراق عبر السنوات الماضية من مختلف الجهات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية".
وقال رئيس وحدة سوق العمل في غرفة صناعة الأردن أسامة ريان، إن دعم العمل اللائق يعني أيضًا دعم إنتاجية وربحية الشركات.
وأضاف ريان "كلما كانت ظروف العمل أفضل للعمال كانت الشركات أكثر إنتاجية، داعيا لأن يركز أصحاب العمل على عدد من الجوانب لضمان العمل اللائق، بما في ذلك ضمان السلامة المهنية وأن يكون العمال مشمولين بخطط الضمان الاجتماعي، حيث إن الحماية الاجتماعية حق أساسي للعمال".
MENAFN19092024000072011014ID1108693891