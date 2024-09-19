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العمل الدولية توصي بتعزيز العمل اللائق في ظل الأزمات بالمنطقة

9/19/2024 3:06:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - أوصت منظمة العمل الدولية الجهات الفاعلة في المجالات الإنسانية والإنمائية والسلام بالتكاتف لتعزيز العمل اللائق في ظل الأزمات والهشاشة في المنطقة العربية.
ودعت المنظمة خلال ورشة عمل نظمتها في الأردن، إلى تلبية احتياجات الفئات السكانية الضعيفة، بما في ذلك النساء واللاجئين والنازحين داخليا في إطار "نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام".
وجمعت منظمة العمل الدولية وأكاديمية نكسوس أصحاب المصلحة من المنطقة العربية وخارجها لتعزيز الاتساق في مجال التوظيف والحماية الاجتماعية في ظل الأزمات والهشاشة في المنطقة العربية، وذلك في فعالية ممولة من حكومة السويد.
ويشير مصطلح "نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام" للجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية والفاعلة في مجال السلام التي تعمل معاً بشكل متماسك لتلبية احتياجات الناس، ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود في المناطق الهشة والمتضررة من النزاعات، والمضي قدماً نحو السلام المستدام.
وقالت نائبة المدير العام لمنظمة العمل الدولية سيليست دريك، "بينما نواجه الأزمات التي تؤثر على المنطقة العربية حاليا، فإن الحاجة لزيادة التنسيق بين الدعم الإنساني والتعاون الإنمائي وبناء السلام لم تكن أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".
وأضافت دريك "إن أجندة العمل اللائق لمنظمة العمل الدولية، هي عنصر أساسي بالترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، حيث يمكن أن يسهم التوظيف والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية والحقوق في العمل في تحقيق السلام عبر معالجة العوامل الكامنة وراء الهشاشة التي جعلت البلدان عرضة للصدمات الخارجية في المقام الأول."
بدورها أوضحت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات، أن المنطقة العربية، كما هو الحال في معظم أنحاء العالم، كان للأزمات المتكررة والمتنامية الناجمة عن النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والأوبئة آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة.
وأوضحت جرادات أنه بين عامي 2019 و2023، ازدادت البطالة في الدول العربية بنسبة 14.8 %، وارتفعت نسبة الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب بنسبة 9.8 %، بينما ازداد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بنسبة 36.5 %.
وقالت "إن بإلقاء نظرة معمقة، نجد أن البطالة، والعجز في العمل اللائق، وانهيار العقد الاجتماعي هي من الأسباب الرئيسية للهشاشة."
وأشارت إلى أنه على مدى العقد الماضي حشدت منظمة العمل الدولية 60 مليون دولار في عملها وبرامجها في الدول العربية التي تواجه صراعات مسلحة، و307 ملايين دولار في البلدان التي تواجه نزوح السكان.
من جهتها قالت المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي للدول العربية، باربرا مانزي "إن عند الانخراط في العمل الإنساني، علينا أن نوفر للأشخاص في الفئات السكنية المتضررة فرصاً لإعادة التكيف وتحقيق تطلعاتهم".
وقالت نائبة رئيس قسم التعاون الإنمائي الإقليمي بسفارة السويد في عمّان، كريستينا ساندبرغ، "إن التوعية وبناء القدرات حول نهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، وجمع الجهات الفاعلة معًا لفهم أدوارهم ومهامهم ونقاط قوتهم أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات وتمكين السكان المتضررين من الابتعاد عن حالة الضعف. وتمثل ورشة العمل هذه بداية الجهود في هذا الاتجاه".
وقال معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق أحمد عبد حسن، تعتبر تجربة العراق نموذجاً حيث يتم حالياً نقل التجارب والخبرات الدولية التي تم تطبيقها عبر الأزمات لتصميم وبناء برامج حكومية وطنية، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تقوم الحكومة حالياً بمناقشة تصميم وتنفيذ برنامج أشغال عامة مبني على التجارب المستفادة من مختلف برامج النقد مقابل العمل وبرامج الاستثمار كثيفة العمالة التي تم تنفيذها في العراق عبر السنوات الماضية من مختلف الجهات الدولية ومنها منظمة العمل الدولية".
وقال رئيس وحدة سوق العمل في غرفة صناعة الأردن أسامة ريان، إن دعم العمل اللائق يعني أيضًا دعم إنتاجية وربحية الشركات.
وأضاف ريان "كلما كانت ظروف العمل أفضل للعمال كانت الشركات أكثر إنتاجية، داعيا لأن يركز أصحاب العمل على عدد من الجوانب لضمان العمل اللائق، بما في ذلك ضمان السلامة المهنية وأن يكون العمال مشمولين بخطط الضمان الاجتماعي، حيث إن الحماية الاجتماعية حق أساسي للعمال".

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