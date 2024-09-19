ورشة عمل تناقش سبل تفعيل المحتوى الإعلامي الحقوقي الصديق للطفولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبّون
عمّان - ناقش صحفيون ومختصون في قضايا الطفولة المبكرة، سبل تعزيز وتفعيل المحتوى الإعلامي الحقوقي الصديق للطفولة، في ظل استحواذ وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي
المتنامي على المستخدمين من أهالي وأطفال، والحدود الفاصلة بين الإعلام التنموي والإعلام الذي ينطوي على تهديدات وانتهاكات لحقوق الطفل.
وينظم الورشة المتخصصة التي انطلقت أمس وتستمر للغد في محافظة العقبة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع جامعة
الدول العربية والشبكة العربية للطفولة المبكرة، بمشاركة عدد من صحفيي وسائل الإعلام المحلية وعدد من الخبراء العرب في تنمية الطفولة.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني د.محمد المقدادي، إن أهمية انعقاد هذه الورشة، تأتي في ظل تغيّرات واسعة طرأت عبر السنوات الأخيرة نتيجة التطور التكنولوجي الذي شمل كل المجالات، بخاصة مجال الإعلام والاتصال؛ ما أسفر عنه ظهور ما يُعرف بـ"الإعلام الجديد" استجابة لهذا التطور، وكذلك طبيعة الجمهور المُطّلع على محتوى الوسائل الإعلامية، ورغم هذا التطور إلّا إنّ هناك وظائف رئيسية يؤديها الإعلام ولعلّ أبرزها الإخبار وتنوير الرأي العام والوظيفة التعليمية وغيرها.
وأشار المقدادي في افتتاح الورشة، إن المجلس وبالتعاون مع الشركاء ارتأى عقد هذه الورشة؛ انطلاقًا من أهمية تسليط الضوء على قضايا الطفولة بشكل عام والطفولة المبكرة بصورة خاصة، بخاصة أن المجلس جاء تأسيسه عام 2001 لمتابعة تنفيذ إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، حيث أخذ على عاتقه تحقيق أهداف الإستراتيجية وتنفيذ أنشطتها، كما وتتابعت إنجازاته في هذا المجال؛ عبر ما أعدّه من خطط وإستراتيجيات وما نفذه من برامج؛ تأكيداً على رؤى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله / رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة بضرورة إيلاء هذه الفئة أهمية بالغة.
وبين أن الأهمية اليوم، تتجلى بدمج الإعلام الرقمي وقضايا الطفولة؛ بخاصة أن الطفل وضمن البيئة الرقمية لم يعد متلقيا للمعلومة فحسب، بل أصبح صانعًا للمحتوى؛ وذلك نتيجة الميزات التي تمتاز بها البيئة الرقمية؛ والتي أبرزها وجود شاشات أو حواجز تسمح بمشاركة الأفكار والآراء عبرها دون الالتقاء الوجاهي بالآخرين؛ مما يجعل الأطفال أكثر قدرة للتعبير وطرح الأفكار والنقاش حولها؛ وهذا ما يتطلب تكثيف الجهود لرفع الوعي بطبيعة المواد التي يجب أن يتعرض لها الطفل وآلية تلقيه إياها، إلى جانب توعية الأهل بذلك.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس العربي للطفولة محمد رضا فوزي، إن الطفولة في المنطقة العربية تمر بفترة بالغة الحساسية وفي ظروف غير مسبوقة، سمتها التراجع الكبير في الكثير من مكتسبات الصحة والتعليم مع استمرار تداعيات كورونا والتطور الرقمي، إلى جانب معاناة الملايين من الأطفال في المنطقة من الصراعات وموجات النزوح والحروب والاحتلال غير الآدمي، ما يؤشر على وجود ظلال قاتمة لمستقبل الأجيال القادمة.
أما مديرة إدارة الأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، لبنى عزام، فقالت إن هذه الورشة تأتي في سياق مشروع إقليمي، لدعم ومساندة حقوق الأطفال في وسائل الإعلام وتوعية الإعلاميين بقضايا حقوق الطفل بالتعاون مع الشركاء للخروج بنتائج ملموسة في قضايا الطفولة المبكرة، بخاصة مع أزمة حقوق الطفل العربي والنزاعات التي تشهدها المنطقة العربية.
وتطرق المنسق العام للشبكة العربية للطفولة المبكرة، غسان عيسى في كلمة مصورة من لبنان، إلى أهمية توفير الحماية للطفولة المبكرة مع تطور الرقمنة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار "ازدواجية المعايير" السائدة اليوم في الإعلام الغربي في قضايا الطفولة للمنطقة العربية والحقائق التي يتم تشويهها، مؤكدا على أهمية التشبيك الإعلامي وتأسيس منصات إعلامية بالتعاون مع صحفيين وصحفيات تتعلق بالطفولة المبكرة.
وتحدثت مديرة مكتب بلان انترناشيونال حميدة جهامة، عن تحديات الإعلام في تغطية قضايا الطفولة المبكرة، في ظل وجود حرب "إبادة" هي الأكثر توثيقا بالصوت والصورة أمام العالم، وبروز ازدواجية المعايير بأبشع صورها في وسائل الإعلام بسبب الحرب على غزة، مع الحاجة لاعادة تصحيح الكثير من المفاهيم وما يتعرض له الأطفال في الأزمات والحروب، وكذلك الحاجة إلى حشد الدعم والتأييد والمناصرة لقضايا الطفولة المبكرة.
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