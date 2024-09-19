Thursday, 19 September 2024 11:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ورشة عمل تناقش سبل تفعيل المحتوى الإعلامي الحقوقي الصديق للطفولة

9/19/2024 3:06:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمّان - ناقش صحفيون ومختصون في قضايا الطفولة المبكرة، سبل تعزيز وتفعيل المحتوى الإعلامي الحقوقي الصديق للطفولة، في ظل استحواذ وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي المتنامي على المستخدمين من أهالي وأطفال، والحدود الفاصلة بين الإعلام التنموي والإعلام الذي ينطوي على تهديدات وانتهاكات لحقوق الطفل.
وينظم الورشة المتخصصة التي انطلقت أمس وتستمر للغد في محافظة العقبة، المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للطفولة المبكرة، بمشاركة عدد من صحفيي وسائل الإعلام المحلية وعدد من الخبراء العرب في تنمية الطفولة.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني د.محمد المقدادي، إن أهمية انعقاد هذه الورشة، تأتي في ظل تغيّرات واسعة طرأت عبر السنوات الأخيرة نتيجة التطور التكنولوجي الذي شمل كل المجالات، بخاصة مجال الإعلام والاتصال؛ ما أسفر عنه ظهور ما يُعرف بـ"الإعلام الجديد" استجابة لهذا التطور، وكذلك طبيعة الجمهور المُطّلع على محتوى الوسائل الإعلامية، ورغم هذا التطور إلّا إنّ هناك وظائف رئيسية يؤديها الإعلام ولعلّ أبرزها الإخبار وتنوير الرأي العام والوظيفة التعليمية وغيرها.
وأشار المقدادي في افتتاح الورشة، إن المجلس وبالتعاون مع الشركاء ارتأى عقد هذه الورشة؛ انطلاقًا من أهمية تسليط الضوء على قضايا الطفولة بشكل عام والطفولة المبكرة بصورة خاصة، بخاصة أن المجلس جاء تأسيسه عام 2001 لمتابعة تنفيذ إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، حيث أخذ على عاتقه تحقيق أهداف الإستراتيجية وتنفيذ أنشطتها، كما وتتابعت إنجازاته في هذا المجال؛ عبر ما أعدّه من خطط وإستراتيجيات وما نفذه من برامج؛ تأكيداً على رؤى صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله / رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة بضرورة إيلاء هذه الفئة أهمية بالغة.
وبين أن الأهمية اليوم، تتجلى بدمج الإعلام الرقمي وقضايا الطفولة؛ بخاصة أن الطفل وضمن البيئة الرقمية لم يعد متلقيا للمعلومة فحسب، بل أصبح صانعًا للمحتوى؛ وذلك نتيجة الميزات التي تمتاز بها البيئة الرقمية؛ والتي أبرزها وجود شاشات أو حواجز تسمح بمشاركة الأفكار والآراء عبرها دون الالتقاء الوجاهي بالآخرين؛ مما يجعل الأطفال أكثر قدرة للتعبير وطرح الأفكار والنقاش حولها؛ وهذا ما يتطلب تكثيف الجهود لرفع الوعي بطبيعة المواد التي يجب أن يتعرض لها الطفل وآلية تلقيه إياها، إلى جانب توعية الأهل بذلك.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس العربي للطفولة محمد رضا فوزي، إن الطفولة في المنطقة العربية تمر بفترة بالغة الحساسية وفي ظروف غير مسبوقة، سمتها التراجع الكبير في الكثير من مكتسبات الصحة والتعليم مع استمرار تداعيات كورونا والتطور الرقمي، إلى جانب معاناة الملايين من الأطفال في المنطقة من الصراعات وموجات النزوح والحروب والاحتلال غير الآدمي، ما يؤشر على وجود ظلال قاتمة لمستقبل الأجيال القادمة.
أما مديرة إدارة الأسرة والطفولة في جامعة الدول العربية، لبنى عزام، فقالت إن هذه الورشة تأتي في سياق مشروع إقليمي، لدعم ومساندة حقوق الأطفال في وسائل الإعلام وتوعية الإعلاميين بقضايا حقوق الطفل بالتعاون مع الشركاء للخروج بنتائج ملموسة في قضايا الطفولة المبكرة، بخاصة مع أزمة حقوق الطفل العربي والنزاعات التي تشهدها المنطقة العربية.
وتطرق المنسق العام للشبكة العربية للطفولة المبكرة، غسان عيسى في كلمة مصورة من لبنان، إلى أهمية توفير الحماية للطفولة المبكرة مع تطور الرقمنة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار "ازدواجية المعايير" السائدة اليوم في الإعلام الغربي في قضايا الطفولة للمنطقة العربية والحقائق التي يتم تشويهها، مؤكدا على أهمية التشبيك الإعلامي وتأسيس منصات إعلامية بالتعاون مع صحفيين وصحفيات تتعلق بالطفولة المبكرة.
وتحدثت مديرة مكتب بلان انترناشيونال حميدة جهامة، عن تحديات الإعلام في تغطية قضايا الطفولة المبكرة، في ظل وجود حرب "إبادة" هي الأكثر توثيقا بالصوت والصورة أمام العالم، وبروز ازدواجية المعايير بأبشع صورها في وسائل الإعلام بسبب الحرب على غزة، مع الحاجة لاعادة تصحيح الكثير من المفاهيم وما يتعرض له الأطفال في الأزمات والحروب، وكذلك الحاجة إلى حشد الدعم والتأييد والمناصرة لقضايا الطفولة المبكرة.

MENAFN19092024000072011014ID1108693890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث