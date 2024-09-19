الأردن الأول عالميا في القضاء على الجذام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان - احتفلت وزارة الصحة بالقضاء رسميا على مرض الجذام باعتراف منظمة الصحة العالمية، التي قالت "إن الأردن هي الدولة الأولى عالميا في القضاء على هذا المرض".
وقالت المنظمة إنه تم التحقق رسميًا من أن الأردن هي أول دولة في العالم يقضي تماما على الجذام، ويُمثل هذا الإنجاز المهم حقبة جديدة من الجهود العالمية في مجال الصحة العامة.
وكان وزير
الصحة د. فراس الهواري، تسلم رسالة من مدير عام منظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم غيبريسوس، جاء فيها "تهنئ منظمة الصحة العالمية الأردن على هذا الإنجاز الهائل، فالجذام يصيب البشرية منذ آلاف السنين، لكننا الآن نوقف انتقال هذا المرض في بلدان العالم بلدًا تلو الآخر، ونحرر الأفراد والأسر والمجتمعات من معاناته".
وقال غيبريسوس في الرسالة "في إطار متابعة التحقق من القضاء على الجذام، كلفت المنظمة فريقًا مستقلًا بتقييم هذا الوضع، وبعد مراجعة مستفيضة، أوصى فريق التحقق بأن تعترف المنظمة بالقضاء على الجذام في الأردن".
وأكد الهواري لدى تسلُّمه الرسالة من ممثل المنظمة في الأردن د. جميلة الراعبي، خلال حفل نظمته الوزارة أمس في منتدى الصحة الأردني : تفخر وزارة الصحة بالتقدم الملحوظ الذي حققه الأردن في مكافحة مرض الجذام، على مدار أكثر من عقد من الزمان، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة جديدة من المرض في المجتمع المحلي، ما يبرز النجاح في معالجة هذا المرض.
وشدد على أهمية الحفاظ على نُظم ترصُّد قوية للكشف عن الحالات المحتملة في المستقبل والتدبير العلاجي لها، بما في ذلك الحالات المنقولة من الخارج دون تمييز بالرغم من نجاح الأردن في القضاء على الجذام، معرباً عن شكر وتثمين الوزارة لمنظمة الصحة العالمية لدعمها وإرشاداتها القيِّمة، ما مكّن الأردن من أن يكون أول دولة يُعترف لها دوليا بالقضاء على مرض الجذام.
وأضاف الهواري خلال الحفل الذي حضره رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د.عادل البلبيسي، والأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة د. رائد الشبول، هذا الاعتراف الدولي شهادة لجهودنا الجماعية والتزامنا بتحسين الصحة العامة.
من جانبها هنأت الراعبي، بالنيابة عن منظمة الصحة العالمية، الأردن كونه أول دولة في العالم تُقر المنظمة تخلصه من مرض الجذام.
وتابعت: نحن ملتزمون بمواصلة دعمنا للأردن وتلبية احتياجاته وتمكينه لضمان استمرارية هذا النجاح الذي يضاف إلى قائمة النجاحات الأخرى في مجال الصحة العامة التي حققها الأردن.
ويُعرَف الجُذام بداء هانسن، وهو مرضٌ من الأمراض المُعدية المزمنة الناجمة عن المُتفطِّرة الجذامية، ويصيب الجلد والأعصاب المحيطية والأسطح المخاطية للجهاز التنفسي العلوي والعيون في المقام الأول، ويتسبب إذا تُرِك دون علاج، بأضرار دائمة في الجلد والأعصاب والأطراف والعيون، ويمكن أن يقي التشخيص المبكر والعلاج من الإعاقة.
ويُبلَّغ سنويًا عن أكثر من 200 ألف حالة جديدة في 120 بلدا في مختلف أنحاء العالم.
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