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ماليزيا تشارك الأردن بتقديم الدعم الإنساني للغزيين

9/19/2024 3:06:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- أكد السفير الماليزي لدى الأردن محمد نصري عبد الرحمن، عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وماليزيا، وسط رؤى مشتركة حيال ضرورة الدعم الإنساني للفلسطينيين في غزة.
وقال عبد الرحمن، في فعالية أقامتها السفارة الماليزية لدى عمّان بمناسبة اليوم الوطني الماليزي ومرور الذكرى الـ67 لاستقلال ماليزيا أول من أمس، إن الأردن وماليزيا تتمتعان بشراكة وثيقة وتعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.
وأضاف السفير خلال الفعالية التي حضرها وزير الثقافة مصطفى الرواشدة وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والإعلاميين، أن العلاقة الثنائية شهدت عددا من الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين.
وأشار لعمل ماليزيا أيضا إلى جانب الأردن للاستجابة للاحتياجات العاجلة للفلسطينيين في غزة، وقال "تعاونت ماليزيا مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن لدعم الأنشطة الإنسانية المختلفة للفلسطينيين".
وزاد "كما تعاونت ماليزيا مع مركز الملك حسين للسرطان، لدعم مرضى السرطان من الغزيين الذين يتلقون علاجهم في المملكة، وكذلك مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لصيانة المسجد الأقصى".
ولفت لمتانة العلاقات الاقتصادية المشتركة بين الأردن وماليزيا، مؤكدا استمرارية التجارة والاستثمار بينهما بشكل وثيق في مختلف القطاعات كالسياحة، التعليم، الخدمات المصرفية الإسلامية، الأدوية، الطاقة.
كما لفت السفير إلى أنّ ماليزيا والأردن تتمتعان بعلاقات أخوية وروابط قوية من العلاقات الثنائية منذ العام 1965، مبينا أن البلدين يتعاونان على المنابر الدولية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي إطار التعاون في التعليم بين الأردن وماليزيا، قال إنه يوجد حالياً 1856 طالباً ماليزياً يدرسون في الأردن، و1603 طلاب أردنيين ملتحقين بجامعات مختلفةٍ في ماليزيا، موضحا "أن الشراكة بين الجامعات الماليزية والأردنية قد تعززت أكثر عبر توقيع 28 مذكرة تفاهم فعّالة و191 اتفاقية لمشاريع بحثية في إطار مبادرة المنح المطابقة".
وزاد: أن ماليزيا وبمرور 67 عاما على استقلالها، تعيش كأمة واحدة رغم التنوع في الأعراق والأديان والعادات، مؤكدا أن بلاده تطمح دوما لأن تصبح دولة شاملة ومتقدمة.
وقال إن ماليزيا ظلت ثابتة وتطورت من دولة تعتمد على الموارد والسلع خلال الحكم الاستعماري لدولة تستضيف قطاعات التصنيع والخدمات القوية، مشيرا لأنها اليوم برزت كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا بفضل تدابيرها السياسية الاستباقية رغم أنها تواجه رياحا عالمية معاكسة قوية.
يُشار أيضاً إلى أنّ الأردن هو أحد المستفيدين من برنامج التعاون التقني الماليزي (MTCP) منذ العام 1986، وفق السفير الذي بين أنه "حتّى شهر تموز(يوليو) الماضي، التحق ما مجموعه 510 مشاركين من الأردن بدورات مختلفة في مجالات الزراعة والاقتصاد والمالية والتعليم والبيئة والدبلوماسية والإدارة العامة والصحة والعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
من جانبه، أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة العلاقة المتينة المشتركة التي تجمع بين الأردن وماليزيا على مدار الأعوام الماضية.
وقال الرواشدة إنه منذ عقود اتسمت العلاقة بين البلدين الصديقين بالتطور والنمو والتي عززها جلالة الملك عبد الله الثاني وملك ماليزيا السلطان إسكندر، مشيرا للشراكة التاريخية العريقة في مختلف الأصعدة والدولية كالأمم المتحدة ومنظمة دول التعاون الإسلامي.
وأضاف أن هذه العلاقة تتطور وتنمو باستمرار في مختلف المجالات مثل التصنيع والخدمات المصرفية والمالية الإسلامية، والصحة والسياحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والشباب والرياضة وغيرها.
وفي إطار التعاون الأكاديمي، أشار الرواشدة لاستضافة الأردن لعدد من الطلبة الماليزيين في مختلف التخصصات، ومنها اللغة العربية، ما ساهم بتعايش الجانب الماليزي مع الجانب الأردني في عاداته وثقافاته.

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