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بعد خسارتها الانتخابات.. أحزاب تواجه عقدة الاستقالات

9/19/2024 3:06:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الطراونة عمان - تواترت الاستقالات الجماعية في أحزاب وتيارات سياسية، عقب انتهاء الانتخابات النيابية 2024، بعد سيطرة أحزاب الوسط واليمين على مقاعد القائمة الوطنية، ما تسبب بإثارة تساؤلات أحزاب أخرى لم تصل حد العتبة، كي تؤمن مقاعد لها في مجلس النواب الـ20، وبينها أحزاب يسارية أو من اليسار الاجتماعي.
مطلعون على الشأن الحزبي، توقعوا انضمام أحزاب جديدة إلى موجة الاستقالات، جراء عدم وصولها إلى حد العتبة، منها أحزاب يسارية، في محاولة لإعادة تموضع حزبي جديد، بينما فشلت نحو 15 قائمة حزبية، تمثل نحو 28 حزبا من الوصول إلى حد العتبة، وهذا قد يشكل لها حرجا أمام قواعدها الانتخابية.
وما زاد الطين بلة، تبلور في دخول أحزاب نالت عددا جيدا من المقاعد في المجلس، أتاحت لها المشاركة في الحكومة، ومنها حزبا: إرادة والميثاق، فضلا عما ستقدمه من تمثيل متوقع وأوسع في مجلس الأعيان، حال تشكيله وفق المطلعين.
استقالة الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي سمر دودين، بعد خسارة حزبها في الانتخابات "فجرت" التساؤلات حول حالة النكوص للوصول إلى حد العتبة لحزبها، وربما للأحزاب ذات التوجهات القريبة له، لذا فإن كرة الثلج التي ألقى بها الحزب تدحرجت ووصلت إلى الحزب المدني الديمقراطي، وسبق تدحرجها ما جرى من استقالات في حزب ظفر بمقاعد بالمجلس.
في هذا الجانب، قدم أيضا 22 عضوا في المكتب السياسي لـ"الديمقراطي الاجتماعي" استقالاتهم من مهامهم في المكتب، بعد عدم تحقيق حزبهم حد العتبة في الانتخابات، وجاء اتفاقهم على الاستقالة بعد اجتماع عقده الحزب الثلاثاء الماضي، لتحتمي هذه الاستقالة بتحملهم للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لهذا "الفشل"، ومن أبرز أعضاء المكتب المستقيلين، دودين، إلى جانب: جميل النمري، وأمجد أبو جري، وراكان الرواد، وحسن العتوم، وشهد العدوان، وتمارا العزام.
لقد حالت نسبة الحسم "العتبة"، دون وصول 15 قائمة عامة إلى المجلس النيابي، بينما تمكنت 10 قوائم عامة، من بلوغ العتبة ووصول ممثلين عنها للمجلس.
وفي النطاق ذاته، فقد نال الحصة الكبرى من المقاعد الـ41 المخصصة للقوائم العامة: حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حصد 17 مقعدا منها، بعد حصوله على 464350 صوتا، بينما تقدم للقائمة 25 بـ697 مترشحا ومترشحة، وسط منافسة شديدة، لنيل حصتهم من المقاعد من أصل 138 مقعدا.
وتقاسمت 9 قوائم 24 مقعدا، حصد منها الميثاق 4 مقاعد وإرادة 3 والوطني الإسلامي 3 وتقدّم 3 والاتحاد الوطني 3، بينما حصلت أحزاب: الأرض المباركة والعمال وتحالف نماء والعمل وعزم على مقعدين لكل منها.
ومن بين أعضاء الحزب المدني الديمقراطي الذين أعلنوا استقالاتهم، بعد نتائج قائمة التحالف غير المرضية في الانتخابات: مساعد الأمين العام للشؤون المالية سامي باجس ونظيره لشؤون الإعلام عرفات هاكوز، ورئيس فرع "عمان الثالثة" وعضو المجلس المركزي رعد هارون، وعضو المجلس المركزي معن القطب، على خلفية النتائج المخيبة التي حققتها قائمتهم، وأصبح من الواضح أن هناك حاجة ماسة للتغيير والإصلاح، وإجراء ثورة بيضاء داخلية لتصحيح مسار الحزب الذي أدى لفشل حال بينهم وبين وجود نائب واحد - على الأقل - لهم، يمثل الحزب في المجلس عن القائمة العامة.
وأضاف بيان الأعضاء المستقيلين، "بالإشارة إلى الكتاب الذي دعونا فيه أعضاء المكتب التنفيذي للحزب المدني الديمقراطي إلى الاستقالة، نشير إلى ضرورة تحمل المكتب المسؤولية الأخلاقية والإدارية أمام أعضاء الحزب الذين بذلوا جهوداً كبيرة دون كلل أو ملل، وفتح المجال أمام دماء جديدة لقيادة الإصلاح، بعيداً عن المحاصصة والصراعات على المناصب، وتراشق الاتهامات التي انتهجتها قيادات الحزب لتصدر المشهد".
وزاد البيان "نعلن نحن مجموعة من أعضاء الحزب (200 عضو)، تقديم استقالتنا الجماعية بعد دراسة متأنية للأوضاع الحالية وما آلت إليه الأمور داخلياً".
دودين علقت موضوع الاستقالات من الأحزاب التي لم تحقق حد العتبة لـ"الغد" "أن أحزاب اليسار بحاجة لحوار حقيقي لإنجاز تحالف، يمكنها من الوصول ببرنامج متكامل، يمثل قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والتضامن في الانتخابات المقبلة".
وأشارت دودين، إلى أن ترتيب المقاعد استحوذ على وقت وجهد كبيرين، أثناء التحضير للانتخابات، وكان للمكاتب المركزية في كل حزب قرارات مسبقة تتعلق بترتيب المقاعد، ما أثر على نتائجها في الحصول على أي مقاعد".
وأوضحت، أن تصويب الأوضاع أيضا، أثر على نوعية العضوية في الأحزاب التي تميزت بقوة أيديولوجية، وكان واضحا أهمية القواعد الاجتماعية والأسرية للمترشحين، لكن ذلك كان على حساب البرنامج والقيم الحزبية.
وأضافت دودين، "لدى القوى اليسارية بطيفها الكامل، طاقة وقدرة حقيقيتين على التحالف بعد الانتخابات، بخاصة وأن النتائج كشفت أهمية التجربة في تعزيز فكرة التحالف المستقبلي"، مشددة على أن نسبة التصويت المتدنية، تشير لأهمية العمل الجاد مع الأغلبية الصامتة التي تمثل وسط اليسار، وهذا عمل يحتاج لوقت وعمل مشتركين".
ووفقا لمصادر مطلعة، أشارت لـ"الغد"، بأن أحزابا أخرى بصدد إعادة ترميم أوضاعها، أسوة بالأحزاب الاجتماعية، فضلا عن فشل تحالفاتها التي أبرمتها من أجل الانتخابات، بالإضافة إلى تعقيدات مشهدها الداخلي، ما قد ينتج عنه إعادة نظر في قياداتها من جهة، وتصويب أوضاعها استعدادا للمرحلة المقبلة.
عموما، فإن المشهد الضبابي في الأحزاب، سرعان ما تتضح فيه الصورة بعد إعادة الهيئة المستقلة للانتخاب دراسة أوضاع الأحزاب، وإعداد أعضائها ومن خرج منها من السباق الحزبي، بينما ستبذل قيادات الصفوق الثانية والثالثة والرابعة فيها، جهودا كبيرة لوضعها على سكة العمل الحزبي ثانية، بالإضافة للتوجهات إلى تشكيل أحزاب جديدة، نقابية أو اجتماعية، ما يشير إلى أعداد العدة للمرحلة المقبلة (انتخابات المجلس 21) بعد أربعة أعوام، تكون فيها مقاعد القائمة الوطنية قد تجاوزت الـ60 في حال لم تطرأ أي تعديلات عليها خلال فترة ولاية المجلس الحالي.

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