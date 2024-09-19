مؤسسة حرير تطلق حملة بصمتنا لبيئة خضراء من مادبا

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة





أطلقت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية من مادبا اليوم حملتها الوطنية "بصمتنا لبيئة خضراء" التي تمتد على مدار ثلاثة أشهر لزراعة 15 ألف شتلة في محافظة مادبا وجنوب وشرق عمان ومحافظة البلقاء.



وينفذ المشروع بالتعاون والشراكة مع وزارات الصحة والشباب والزراعة والبيئة والتربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية وزارة الاتصال الحكومي وأمانة عمان الكبرى ومنصة نحن التابعة لمؤسسة ولي العهد.



وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حرير للتنمية المجتمعية نهاد الدباس إن الحملة انطلقت من مركز صحي الفيصلية بزراعة الأشجار بحضور مندوب محافظ مادبا مساعد المحافظ راكان العدوان ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى بسمه السلايطة ومندوبين عن الجهات الداعمة والمتطوعين وأبناء المجتمع المحلي وشملت مستشفى النديم الحكومي ومديرية صحة مادبا.



وأكد دباس على أهمية الزراعة في تحسين جودة الهواء والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وتعزيز بنية التربة وزيادة جمالية المناطق غير مستغلة وأهمية تفعيل دور المؤسسات والشركات في المسؤولية المجتمعية لزيادة المساحات الخضراء.



وبين أهمية تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتفعيل دور المجتمع في العمل التطوعي واكد على دعوة كل الشركات المؤسسات على انضمامهم والمساهمة والتبرع ليكونوا جزء من هذه الحملة لنجاحها على مدار الثلاثة أشهر والوصول إلى الهدف المنشود بزراعة 15 ألف شتلة.



واكد مندوب محافظ مادبا مساعد المحافظ الدكتور راكان العدوان أهمية هذه الحملة الوطنية في مجال الزارعة وتشجيع افراد المجتمع المحلي على اهمية زيادة البقعة الخضراء داخل محافظة مادبا والمحافظة على البيئة