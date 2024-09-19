مؤسسة حرير تطلق حملة بصمتنا لبيئة خضراء من مادبا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة
أطلقت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية من مادبا اليوم حملتها الوطنية "بصمتنا لبيئة خضراء" التي تمتد على مدار ثلاثة أشهر لزراعة 15 ألف شتلة في محافظة مادبا وجنوب وشرق عمان ومحافظة البلقاء.
وينفذ المشروع بالتعاون والشراكة مع وزارات الصحة والشباب والزراعة والبيئة والتربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية وزارة الاتصال الحكومي وأمانة عمان الكبرى ومنصة نحن التابعة لمؤسسة ولي العهد.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حرير للتنمية المجتمعية نهاد الدباس إن الحملة انطلقت من مركز صحي الفيصلية بزراعة الأشجار بحضور مندوب محافظ مادبا مساعد المحافظ راكان العدوان ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى بسمه السلايطة ومندوبين عن الجهات الداعمة والمتطوعين وأبناء المجتمع المحلي وشملت مستشفى النديم الحكومي ومديرية صحة مادبا.
وأكد دباس على أهمية الزراعة في تحسين جودة الهواء والحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وتعزيز بنية التربة وزيادة جمالية المناطق غير مستغلة وأهمية تفعيل دور المؤسسات والشركات في المسؤولية المجتمعية لزيادة المساحات الخضراء.
وبين أهمية تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتفعيل دور المجتمع في العمل التطوعي واكد على دعوة كل الشركات المؤسسات على انضمامهم والمساهمة والتبرع ليكونوا جزء من هذه الحملة لنجاحها على مدار الثلاثة أشهر والوصول إلى الهدف المنشود بزراعة 15 ألف شتلة.
واكد مندوب محافظ مادبا مساعد المحافظ الدكتور راكان العدوان أهمية هذه الحملة الوطنية في مجال الزارعة وتشجيع افراد المجتمع المحلي على اهمية زيادة البقعة الخضراء داخل محافظة مادبا والمحافظة على البيئة
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