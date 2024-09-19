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أزمة مزارعي الحمضيات تمتد من الغور الشمالي إلى أبواب وزارة الزراعة

9/19/2024 3:04:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الغور الشمالي- يتواصل المأزق الذي يواجهه مزارعو الحمضيات في لواء الغور الشمالي التابع لمحافظة إربد، لا سيما بعدما ذهبت مطالبهم لوزارة الزراعة بوقف استيراد الليمون الأفريقي، أدراج الرياح، فيما يؤكد مصدر في الوزارة أن الإجراءات التي يتم اتباعها لا تؤثر سلبا على المزارعين.
ذلك الأمر، دفع جمعية مزارعي الحمضيات، بالتعاون مع الجمعيات الزراعية الأخرى، وعشرات المزارعين، إلى التحضير لتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الزراعة خلال الأيام المقبلة، تعبيرا عن "رفض تعامل وزارة الزراعة مع الملف وقراراتها غير المدروسة وغير المنظمة"، وفق الجمعية.
وعزا مزارعو حمضيات في الغور الشمالي، انخفاض أسعار الحمضيات في هذه الفترة إلى زيادة كميات المعروض في الأسواق لنضوج الثمار بنفس الوقت وتداخل المواسم الزراعية في المملكة مع الموسم الزراعي في الغور الشمالي، بينما رأى آخرون أن هذا الانخفاض ناتج عن استيراد الحمضيات رغم وجود فائض إنتاج محلي، مما سبب خسائر مالية لهم تفوق قدرتهم المالية.
وانخفاض الأسعار، دفع العديد من المزارعين إلى التوقف عن قطاف الثمار وتوريدها إلى السوق المركزي، احتجاجا على ما قالوا إنه "غض الطرف عن إغراق السوق بالمنتجات المستوردة من دول مجاورة، مما تسبب بانهيار الأسعار بشكل مفاجئ".
وبالنسبة للعديد من المزارعين، فإن انخفاض الأسعار سيتسبب لهم بخسائر، ويجعلهم غير قادرين على تسديد التزامات كانوا يعولون على جني أرباح الموسم لتسديدها، مثل الجامعات والمدارس، ناهيك عن المصاريف المالية الأخرى المترتبة عليهم.
ووفق المزارع محمد الزينات، فإن صندوق البرتقال وزن 10 كيلوغرامات انخفض سعره إلى دينارين في السوق المركزي، وصندوق الليمون يباع بحوالي دينار ونصف الدينار، وهو ما دفع العديد من المزارعين إلى عدم قطاف الثمار وتركها على الأشجار تجنبا لدفع المزيد من الكلف الزراعية المترتبة عليهم.
وأكد، أن في هذا الوقت من كل عام يقومون بقطف ثمار الحمضيات وعرضها في الأسواق، إذ تحقق لهم أرباحا مالية كبيرة تمكنهم من سداد التزاماتهم المالية.
وبيّن الزينات، أن المزارعين يتعرضون لخسائر كبيرة، في وقت يعتبر موسم الحمضيات العصب الرئيس للزراعة في الغور الشمالي، إذ يعتمد أهالي اللواء على العمل في الزراعة، وخصوصا زراعة الحمضيات، مطالبا الجهات المعنية باتخاذ إجراءات مناسبة تحمي المزارعين من الخسائر المالية المتراكمة عليهم.
أما المزارع محمد البشتاوي، فحذر من " إغراق السوق بالمنتج المستورد، الذي يؤثر سلبا على أسعار المنتج المحلي، مما يلحق الخسائر بالمزارعين، الذين يعانون أصلا من مصاعب كبيرة"، داعيا إلى "ضرورة وضع خطط مستقبلية لحماية المنتج الزراعي، وتحديدا الحمضيات، إذ تستحوذ زراعة الحمضيات على ما نسبته 90 % من مجمل العمل الزراعي باللواء".
وأكد البشتاوي، "أن العمل الزراعي في الحمضيات يساهم في تشغيل حوالي 80 % من العاملين الذكور والإناث، مما يساهم في التخفيف من انتشار البطالة بين صفوف الشباب".
من جانبه، أكد رئيس جمعية الحمضيات الأردنية التعاونية، عبد الرحمن الغزواي، أهمية تغيير سياسة العمل الزراعي، مشيرا إلى أن من بين أسباب الخسائر هو فائض الإنتاج الذي أدى إلى انخفاض الأسعار، كما أن جودة المنتج لهذا العام كان لها أثر في الخسائر.
وأضاف، أن بعض المزارع لم تحصل على كميات مياه كافية لري الأشجار، كما غابت برامج الإرشاد الزراعي، مما أثر سلبا على جودة الإنتاج ومن ثم الأسعار.
وأوضح الغزاوي، أن الوقفة الاحتجاجية ستكون سلمية وتتضمن العديد من مطالب القطاع الزراعي، وأن المطالبات خلالها تساهم في رفع سوية العمل الزراعي والحفاظ على استمراريته في موسم الحمضيات.
وطالب المزارعين بإعادة النظر في السياسة الزراعية وتطوير أنفسهم زراعيا، من خلال الاستعانة بالمهندسين الزراعيين، وإدخال التطور والحداثة لمزارعهم بدلاً من الاعتماد على الطرق التقليدية في عمليات العناية بالأشجار.
بدوره، أكد مصدر في وزارة الزراعة، أن كميات الحمضيات التي تدخل من دول مجاورة ليست بكميات تجارية، ودخلت بناءً على اتفاقيات من الصعب التراجع عنها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الليمون المحلي ما يزال في بداية الموسم وبحاجة إلى وقت لينضج ويصبح قادرا على المنافسة في السوق المحلي أو العالمي.
وأكد المصدر أيضا، أن الوزارة تحرص على ألا تغرق الأسواق بالمنتجات الزراعية الفائضة أصلا عن الحاجة. وأشار إلى "أنه لا بد من اتباع آلية مستقبلية تضمن عدم طرح كميات كبيرة في الأسواق، إضافة إلى أهمية أن يلتزم المزارعون بطرق الزراعة الحديثة التي توفر كميات إنتاج كبيرة ذات جودة عالية ومنافسة".
يذكر أن لواء الغور الشمالي يعد من المناطق الأشد فقرا، ويعتمد أغلب السكان فيه على العمل الزراعي كمصدر رزق أساسي لهم.

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