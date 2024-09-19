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المفرق تواجه تحدياتها المائية بـ29 مشروعا.. فهل تحقق أهدافها المنشودة؟

9/19/2024 3:04:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعاء الزيود المفرق- تواجه محافظة المفرق تحديات مائية متزايدة، والتي تضغط بشكل كبير على الموارد المائية المحدودة، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه سنويا إلى نحو 150 مترا مكعبا، وهو رقم ضئيل للغاية مقارنة بالمعدل العالمي الذي يتجاوز 1000 متر مكعب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الهطول المطري في المحافظة لا يتجاوز 200 ملم سنويا، بينما يصل المتوسط في مناطق أخرى من الأردن إلى حوالي 500 ملم، فضلا عن أن الأزمة تتفاقم مع معدلات التبخر المرتفعة التي تصل إلى نحو 1800 ملم سنويا، مما يؤدي إلى هدر جزء كبير من المياه المتاحة.
ومما يزيد الأمر تعقيدا، هو الضغط الناتج عن وجود مخيم الزعتري في المحافظة، الذي يستضيف حوالي 80 ألف لاجئ سوري، وذلك يضاعف بشكل كبير الطلب على المياه، خصوصا مع ارتفاع معدلات المواليد في المخيم، مما يستدعي استجابة شاملة لمعالجة تأثيرات هذه الزيادة السكانية على الإمدادات المائية المحدودة.
كما يصل استهلاك المياه في المحافظة، إلى نحو 40 مليون متر مكعب سنويا، بينما لا تتجاوز الإمدادات المتاحة 30 مليون متر مكعب، مما يؤدي إلى عجز مائي ملحوظ، فيما تعاني البنية التحتية لشبكة المياه من تهالك ملحوظ، حيث يُسجل فقدان يصل إلى 35 % بسبب التسربات والأعطال، مما يبرز الحاجة إلى تحسينات عاجلة.
في ضوء ذلك، عُقد اجتماع برئاسة محافظ المفرق، فراس أبو الغنم، وبحضور رئيس مجلس المحافظة، خليل الشديفات، ومدير عام شركة مياه اليرموك، المهندس محمد العمايرة، كما شارك فيه أعضاء مجلس المحافظة ورئيس لجنة المياه، خالد عليمات، حيث شكل هذا الاجتماع محطة مهمة في جهود تعزيز استدامة الموارد المائية في المحافظة، ويعكس التزام الجهات التنفيذية والمحلية بمواجهة التحديات المائية بفعالية وإستراتيجيات مدروسة.
وتشمل الإستراتيجيات الحالية لمواجهة أزمة المياه في محافظة المفرق، محاور رئيسية عدة، تهدف إلى تحسين الوضع المائي بشكل شامل، وفي مقدمة هذه الإستراتيجيات، مشاريع تحسين الشبكة التي تتجاوز تكلفتها 1.7 مليون دينار أردني من موازنة 2025، والتي تشمل استبدال العدادات القديمة لتعزيز كفاءة النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، كما يتم تركيب عدادات مياه ذكية جديدة لتحسين دقة قياس الاستهلاك وتقليل الفاقد من خلال تتبع البيانات بدقة.
وتركز الإستراتيجيات أيضا على تطوير استغلال المصادر الجوفية، حيث يتم استهداف وحفر آبار ارتوازية في البادية الشمالية لزيادة الإمدادات المائية بشكل مستدام، مما يعكس التزاما جادا بتوسيع الحلول المائية لمواجهة التحديات الحالية.
وفي حديثه إلى "الغد"، قال رئيس لجنة المياه في مجلس محافظة المفرق، خالد عليمات، إن الاجتماع تناول محورين رئيسيين: "المحور الأول يتعلق بمشاريع المحافظة، فيما يتناول المحور الثاني التحديات والحلول لصيف آمن عام 2025".
وأشار إلى أن محافظة المفرق تنفذ حاليا 29 مشروعًا مائيا بقيمة تصل إلى 1.7 مليون دينار، مؤكدا "أن هذه المشاريع تهدف بشكل كبير إلى تخفيف العبء المائي عن المواطنين وتذليل الصعوبات المائية في المحافظة".
وأضاف عليمات، أن بعض المشاريع وصلت إلى مرحلة الطرح النهائي والتسليم، بينما ما تزال أخرى قيد المراجعة من قبل اللجان الفنية. وتطرق عليمات إلى أبرز التحديات التي تواجهها المحافظة في قطاع المياه، منها نقص المياه وارتفاع نسبة الفاقد التي تصل إلى 70 % بسبب تهالك الشبكات المائية التي يتجاوز عمرها 50 عاما، إلى جانب المشاكل الإدارية.
أما بشأن الحلول، فأكد "أن الحلول المطروحة تشمل حفر آبار جديدة في المناطق التي تتوفر فيها دراسات مائية، وزيادة الضغط على مضخة أم اللولو"، كما أشار إلى "أن هناك منحة دولية ألمانية بقيمة 60 مليون يورو مخصصة لتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بشكل كامل في محافظة المفرق".
ووفق عليمات، "فإن هناك جهودا لتركيب عدادات مياه جديدة، بالإضافة إلى فرق صيانة فنية للتعامل مع أي عبث في خطوط المياه وتحويلها إلى مسارات غير قانونية". وأوضح بـ"أن خلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم طرح عطاءات بفصل شبكات المياه في كل من مناطق لواء بلعما، الحمرا، المفرق، والبلد".
وفيما يتعلق بالمشاكل الإدارية، أشار عليمات إلى "أنه تمت مناقشة إنشاء مكتب خاص لمحافظة المفرق لتسريع الدراسات وتمكين تنفيذ المشاريع دون الحاجة للرجوع إلى مكتب إربد"، لافتا إلى أن مدير شركة مياه اليرموك المهندس محمد العمايرة أصدر أمرا بفصل مياه المفرق عن باقي محافظات الشمال (إربد، عجلون، جرش) التي تعتمد على مياه المفرق.
ووفق ما ذكر محافظ المفرق، فإن الاجتماع مع الأطراف المعنية تناول عدة مسارات رئيسية، وتمثل المسار الأول في مناقشة الأسباب التي أدت إلى أزمة المياه خلال فصل الصيف، حيث أوضح أبو الغنم أن "استهلاك المياه سينخفض مع قدوم فصل الشتاء".
أما المسار الثاني، فقد تمحور حول وضع خطة إجرائية للمرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق صيف آمن من خلال وضع أسس ناجحة، فيما المسار الثالث، تم التطرق فيه إلى تنفيذ مشاريع مجلس المحافظة بالتعاون مع شركة مياه اليرموك، حيث طلبت الشركة تنفيذ مشاريع تشمل حفر آبار جديدة، وتحديث الشبكات القديمة، وتغيير العدادات القديمة.
وأكد أبو الغنم، "أن مجلس المحافظة على دراية كاملة بالوضع منذ البداية وهو مسؤول عن تنفيذ هذه المشاريع وفقاً لميزانيته".
من جهته، أعلن مدير عام شركة مياه اليرموك، المهندس محمد العمايرة، عن قرب انتهاء مشاريع المياه الـ29 التي تعكف الشركة على تنفيذها، موضحا، "أن هذه المشاريع الآن في المراحل النهائية، حيث تم تسليم بعضها للمقاولين، وسنسلم باقي المشاريع خلال فترة قصيرة".
وأضاف العمايرة لـ"الغد"، أن هذه المشاريع "تهدف إلى تحسين التزويد المائي في محافظة المفرق، وسيتم تنفيذها وفقاً للأصول المتفق عليها"، مشيرا إلى أن المشاريع الكبيرة تتطلب وقتا يتراوح بين شهرين وستة أشهر حسب حجم كل مشروع.
ولفت إلى "أن استبدال العدادات القديمة بجديدة يُعد خطوة إيجابية لزيادة الشفافية في قياس استهلاك المياه، مما سيقلل من نسبة الفاقد، والشركة تتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المحافظة وتضع خططًا مبتكرة للصيف القادم، بهدف ضمان صيف آمن".
كما أكد العمايرة، "أن الشركة تعمل على حفر واستئجار آبار جديدة لزيادة إمدادات المياه في محافظة المفرق لتلبية احتياجات المواطنين"، موضحا، أيضا "أن تحديث شبكات المياه سيشمل كافة أنحاء المحافظة في الأيام المقبلة، وتبديل العدادات لا يستغرق سوى عشر دقائق ولا يؤثر على إمدادات المياه للمواطنين".
ويشمل التعاون بين الجهات المعنية في معالجة أزمة المياه جوانب حيوية تعتمد على جهود مشتركة على المستويين الدولي والمحلي، فقد تم تأمين تمويل قدره 15 مليون دولار من منظمات دولية لدعم المشاريع المائية في المحافظة، مما يعكس التزام المجتمع الدولي بالمساعدة في تعزيز البنية التحتية المائية وتخفيف الأزمة.
وعلى الصعيد المحلي، يشهد التعاون تعزيزا ملموسا بين شركة مياه اليرموك ومجلس محافظة المفرق من خلال تشكيل لجان مشتركة، مما يضمن تنسيق الجهود ومتابعة تنفيذ المشاريع بشكل فعال.
وكان رئيس مجلس محافظة المفرق، الدكتور خليل الشديفات، أكد "أنه تم تسليط الضوء على النقص العام في المياه بالمحافظة"، مضيفا في تصريحات سابقة، "أنه سيتم وضع خطة إستراتيجية جديدة للعام 2025، بالإضافة إلى بدء تنفيذ بنود موازنة 2024 للمجلس".
وتتضمن التوصيات الرئيسية لتحسين الوضع المائي في محافظة المفرق، تعزيز برامج التوعية لرفع مستوى الإدراك بين السكان حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، إذ أظهرت الدراسات أن 40 % فقط من السكان يمتلكون المعرفة الكافية بأساليب الترشيد الفعّال.
كما دعت التوصيات إلى ضرورة تحسين آليات الصيانة من خلال تبني إستراتيجيات شاملة تضمن الصيانة الدورية لشبكات المياه، حيث تغطي الصيانة الحالية 50 % فقط من الشبكات، مما يؤدي إلى تفاقم التسربات والأعطال. بالإضافة إلى ذلك، شددت التوصيات على أهمية توسيع الشراكات مع الجهات المحلية والدولية لتعزيز التمويل والدعم الفني، وهو ما يعد ضروريًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال استدامة الموارد المائية.
يشار إلى أن مناطق عدة في محافظة المفرق، تشهد شكاوى تتعلق بعدم وصول المياه تمتد أحيانا لفترات طويلة، مما يضطرهم إلى الاستعانة بصهاريج المياه وتحمل أعباء مالية إضافية، فيما يستعين كثيرون أيضا بـ"ماتورات" تقوي ضخ المياه كونها تصل بضخ ضعيف.

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