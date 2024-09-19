فرقة «كولدبلاي» تحيي حفلاً فنياً في أبوظبي 11 يناير المقبل

تحيي فرقة «كولدبلاي» حفلاً فنياً في أبوظبي في إطار جولتها العالمية ميوزيك أوف ذا سفيرز، وذلك في 11 يناير المقبل في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

ويأتي الحفل بعد النجاح المبهر الذي حققته جولة الفرقة في صيف 2024 على المسارح الأوروبية، حينما بيعت كافة بطاقاتها، إلى جانب الإعلان عن إقامة ثمانية عروض جديدة في المملكة المتحدة.

وتشتهر الفرقة الحائزة على جائزة جرامي بعروضها الحماسية وأغانيها الرائعة التي تناسب مختلف الأوقات والمناسبات، مما يجعل حفلها المرتقب فرصة استثنائية لعشاقها في دولة الإمارات، الذين لطالما كانوا يتطلعون إلى عودة الفرقة إلى العاصمة أبوظبي منذ حفلها السابق في عام 2016. ويقام الحفل برعاية لايف نيشن، المنتج العالمي للجولة.



وتؤدي الفرقة خلال الحفل أغاني عدة من ألبومها ميوزيك أوف ذا سفيرز المرشح لجائزة ألبوم العام، إضافة إلى أغنيتين منفردتين بعنوان «وي بري» و«فيلز لايك آيم فولينج إن لوف» من ألبومهم الجديد مون ميوزيك، إضافةً إلى أعمالٍ أخرى من سجلها الحافل بالإبداعات، بما يشمل «يلو» و«ذا ساينتست» و«كلوكس» و«فيكس يو» و«فيفا لا فيدا» و«بارادايس» و«إي سكاي فل أوف ستارز» و«أدفينتشر أوف إي لايف تايم». وتتكامل هذه الأغاني خلال الحفل مع عروض الليزر والألعاب النارية المذهلة والتجارب الغامرة وأساور اليد بإضاءة ليد، إلى جانب الأداء المذهل للفرقة، مما يمنح الجمهور تجربة استثنائية لا تُنسى.

ومن المقرر أن تطلق كولدبلاي ألبومها الجديد مون ميوزيك في 4 أكتوبر 2024، والذي يرسي معايير جديدة متعلقة بالاستدامة، حيث تم صنع الأسطوانات بالكامل من زجاجات بلاستيكية معاد تدويرها (بمعدل تسع زجاجات لكل أسطوانة).