اللوفر أبوظبي يطلق النسخة الرابعة من معرض فن الحين

افتتح "متحف اللوفر- أبوظبي" بالتعاون مع العلامة التجارية السويسرية لصناعة الساعات الفاخرة ريتشارد ميل النسخة الرابعة من "فن الحين" وذلك بمقره ويستمر حتى 15 ديسمبر القادم.

يسلّط المعرض الضوء على الأعمال الفنية المعاصرة ويُعدّ بمثابة منصة يتمكن من خلالها الفنانون الناشئون والمخضرمون من دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا من عرض إبداعاتهم.



ويشهد المعرض الذي يُقام تحت قبة المتحف الأيقونية عرض خمس منحوتات وأعمال تركيبية مرشحة للحصول على جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2024 والتي أبدعها فنانون متميزون من الإمارات وتونس ومصر.

ويستكشف موضوع المعرض ثلاثة مفاهيم أساسية تتجلى في اللغات الرسمية الثلاث المُستخدمة في متحف اللوفر أبوظبي وهي "آفاق" (باللغة العربية) و"awakenings" (باللغة الإنجليزية) و"overtures" التي تعني افتتاحيات (باللغة الفرنسية).

وقال مانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي إن عرض أعمال الفنانين المعاصرين الذين يزخر بهم العالم العربي في المتحف يُعد مهمة أساسية لنا، موضحاً أن معرض فن الحين يمنحهم فرصة مميزة للتفاعل مع المتحف ومشاركة ما لديهم من رؤى مع جمهوره العالمي.



من جانبه قال بيتر ھاريسون الرئيس التنفيذي لشركة ريتشارد ميل في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إن جائزة ريتشارد ميل للفنون تأسست بهدف تسليط الضوء على مجموعة من المواهب الأكثر تميزاً في هذه المنطقة وتمكينها.. ونشهد هذا العام توسّع نطاق الجائزة ليمتد إلى شمال أفريقيا وهو ما يشكّل سابقة جديدة في تاريخ جوائز الفنون في جميع أنحاء هذه المنطقة.

ويقدم كل فنان من الفنانين المرشّحين تفسيراً مميزاً لتلك المفاهيم المرتبطة بالزمن ليطرح من خلاله وجهة نظره الفردية بشأن التفاعل بين الوقت والإدراك.



من جهته قال الدكتور غيليم أندريه مدير إدارة المقتنيات الفنية وأمناء المتحف والبحث العلمي في اللوفر أبوظبي إن لجنة التحكيم تحت إشراف المنسق الزائر سيمون نجامي اختارت فنانين يقدمون أعمالاً تجسّد بشكل رائع التفاعل بين التحول والحوار الثقافي والعلاقة الدقيقة بين التراث والحداثة.

ويسلط معرض " فن الحين" الضوء على الأعمال الفنية الخمسة ويمثل عمل "حرث الأرض" للفنانة التونسية الفرنسية فريال دولان زواري استكشافاً متعدد الأبعاد للذاكرة والمناظر الطبيعية من خلال الأعمال التركيبية والمنحوتات والمنسوجات.



وتُحَوِّل الفنانة الإماراتية لمياء قرقاش من خلال عملها "كرة المبتدئين" رمال الإمارات إلى منحوتة على شكل كرة شاطئية بحجم مترين متعمقة في استكشاف الهوية العربية والتراث الثقافي من خلال رمزية الرمال.



ويستكشف الفنان المصري معتز نصر الدين موضوعَي الشجاعة والصمود من خلال عمله المعروف باسم "عرائس السماء" الذي يعيد من خلاله تصوّر الهياكل التاريخية المتطورة التي ترمز إلى شجاعة النساء في أوقات الصراع.

ويُعد عمل الفنانة التونسية نيسان قسنطيني "مناظر طبيعية" استكشافاً شاعرياً للتلاشي من خلال التغيّر البطيء للمناظر الطبيعية تحت الشمع الشفاف.

وتقدم سارة المهيري وهي فنانة إماراتية من أبوظبي عملاً فنياً بعنوان "حركة مشتركة" تستكشف من خلاله الحركة داخل السكون من خلال عرض كلمة "ريح" باللغات العربية والفارسية والهندية والأردية.