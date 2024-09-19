13 زياً مصنوعاً من الشوكولاتة بعرض أزياء في دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
احتضنت دبي عرض الأزياء الشهير «Chocolate fashion Show»، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من معرض «صالون دو شوكولا والحلويات» في مدينة جميرا بدبي.
وكشف عرض الأزياء عن 13 زياً فريداً مصنوعاً بالكامل من الشوكولاتة، من تصميم طهاة الحلويات ومصممي معهد إسمود دبي، الذين أبدعوا في تقديم هذه الفساتين المبتكرة.
ومن بين أبرز المشاركين في معرض «صالون دو شوكولا والحلويات»، فيكتور ديل بيير، بطل العالم في CIGS، الذي سيشارك شغفه بابتكار مزيج القهوة والشوكولاتة في عدة جلسات تعليمية.
يتضمن المعرض برنامجاً مليئاً بـ 43 مسابقة وجلسات تعليمية، بما في ذلك مسابقة أفضل تصميم قالب ثلاثي الأبعاد، وأفضل قطعة شوكولاتة.
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