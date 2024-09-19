13 زياً مصنوعاً من الشوكولاتة بعرض أزياء في دبي

احتضنت دبي عرض الأزياء الشهير «Chocolate Show»، الذي أقيم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «صالون دو شوكولا والحلويات» في مدينة جميرا بدبي.



وكشف عرض الأزياء عن 13 زياً فريداً مصنوعاً بالكامل من الشوكولاتة، من تصميم طهاة الحلويات ومصممي معهد إسمود دبي، الذين أبدعوا في تقديم هذه الفساتين المبتكرة.



ومن بين أبرز المشاركين في معرض «صالون دو شوكولا والحلويات»، فيكتور ديل بيير، بطل العالم في CIGS، الذي سيشارك شغفه بابتكار مزيج القهوة والشوكولاتة في عدة جلسات تعليمية.



يتضمن المعرض برنامجاً مليئاً بـ 43 مسابقة وجلسات تعليمية، بما في ذلك مسابقة أفضل تصميم قالب ثلاثي الأبعاد، وأفضل قطعة شوكولاتة.