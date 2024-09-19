مبادرة العام

لا تتوقف قيادتنا الرشيدة في دبي عن تقديم ما يدفعنا للتعبير عن تقديرنا البالغ لرؤيتها ومنهجها في الإدارة، ولعلّ المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، الدفاع، لدعم البحث العلمي تأتي في هذا السياق كأنموذج معبر عما نطرحه في هذا المقال، كونها واحدة من سلسلة مبادرات تم إطلاقها خلال هذا العام. المبادرة الرائدة ستشكّل حافزاً كبيراً للمميزين من الأكاديميين والباحثين والجامعات أو المؤسسات البحثية من الإمارات وكافة أنحاء العالم للمشاركة في تطوير العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها دفع الإمارة لمواكبة المستقبل بطريقة منهجية أكثر تطوراً وإبداعاً.

تبرز أهمية البحث العلمي بازدياد اعتماد الدول عليه إدراكاً منها بمدى حتميّته في تحقيق التقدم والتطور الحضاري، وأصبحت منهجية البحث العلمي وأساليب القيام بها من الأمور المسلّم بها في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث، إضافة إلى انتشار استخدامها في معالجة المشكلات التي تواجه المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.

عندما ننظر إلى خارطة العالم ونراجع الطرق التي انتهجتها الدول الكبرى لتحقيق نهضتها، لن نجد صعوبة في إدراك الدور المحوري الذي لعبه - ولا يزال - البحث العلمي في إنجاز العديد من المشروعات الكبرى والتي رسّخت عنوان نهضتها وتقدمها.



والأمثلة لذلك تفوق الحصر، منها الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ حجم الإنفاق فيها على البحث والتطوير ما يقارب 580 مليار دولار عام 2020 على سبيل المثال، وفي العام ذاته بلغ حجم إنفاق الصين 300 مليار دولار، والرقم يزداد عاماً بعد عام.

واللافت أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير ليس قاصراً على الدول وحدها؛ فالشركات الكبرى تنفق أيضاً وبسخاء من أجل حفاظها على مكانتها المتميزة في الأسواق، حيث تشير التقارير أن شركة آبل تنفق سنوياً ما يقارب 20 مليار دولار على تطوير عملها البحثي وكذلك الأمر بالنسبة لشركة جوجل الشهيرة، وبدورها شركة سامسونج العملاقة لا تدخر جهداً في سبيل تطوير إنتاجها التكنولوجي. فالبحث العلمي يشكل حجر الزاوية لتقدم المجتمع، حيث يسهم في حل مشاكله، فهو القاطرة التي تقود قطار التنمية والتقدم في المجتمعات وبدونها لا تنطلق خطط التطور على أسس علمية سليمة تضمن استدامتها وتحقيقها الأهداف المرجوة منها.

ومن هنا تأتي أهمية مبادرة سمو ولي عهد دبي لتقدّم الدعم والتمويل اللازم ضمن «برنامج دبي للبحث والتطوير» الذي تشرف عليه «مؤسسة دبي للمستقبل» بهدف تنفيذ المشاريع الجديدة والأفكار الطموحة على أرض الواقع في دبي.

أخيراً... لا ريب أن هذا الاهتمام في أعلى مستويات القيادة يضع الباحثين والعلماء والأكاديميين في مكانتهم اللائقة في المجتمع، حيث ينظر إليهم كأنموذج وقدوة للأجيال الشابة، وفي ذلك تقدير يليق بإمارة برهنت دوماً على ترتيب أولوياتها بمنطق سليم وفق رؤية قائد ملهم غرس فكره بجدارة في قلب وعقل ولي عهده بتأكيد «أن لا شيء مستحيلاً».