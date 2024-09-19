وزير الدفاع الإسرائيلي: دخلنا مرحلة جديدة من الحرب مع حزب الله

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية ضد جماعة حزب الله اللبنانية، رغم أن المرحلة الجديدة من القتال تتضمن مخاطر كبيرة.

وأضاف في بيان: "في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص كبيرة ولكن هناك مخاطر جمة أيضاً.. حزب الله يشعر بالملاحقة وسوف تستمر العمليات العسكرية".

وأضاف: "هدفنا هو ضمان عودة سكان شمال إسرائيل بأمان إلى ديارهم. ومع مرور الوقت، سيدفع حزب الله ثمناً متزايداً".

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