وزير الدفاع الإسرائيلي: دخلنا مرحلة جديدة من الحرب مع حزب الله

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية ضد جماعة حزب الله اللبنانية، رغم أن المرحلة الجديدة من القتال تتضمن مخاطر كبيرة.
وأضاف في بيان: "في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص كبيرة ولكن هناك مخاطر جمة أيضاً.. حزب الله يشعر بالملاحقة وسوف تستمر العمليات العسكرية".
وأضاف: "هدفنا هو ضمان عودة سكان شمال إسرائيل بأمان إلى ديارهم. ومع مرور الوقت، سيدفع حزب الله ثمناً متزايداً".
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