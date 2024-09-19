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وزير الدفاع الإسرائيلي: دخلنا مرحلة جديدة من الحرب مع حزب الله

9/19/2024 3:00:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية ضد جماعة حزب الله اللبنانية، رغم أن المرحلة الجديدة من القتال تتضمن مخاطر كبيرة.

وأضاف في بيان: "في المرحلة الجديدة من الحرب هناك فرص كبيرة ولكن هناك مخاطر جمة أيضاً.. حزب الله يشعر بالملاحقة وسوف تستمر العمليات العسكرية".

وأضاف: "هدفنا هو ضمان عودة سكان شمال إسرائيل بأمان إلى ديارهم. ومع مرور الوقت، سيدفع حزب الله ثمناً متزايداً".

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