استثمار القابضة تدرج صكوك بالريال القطري في بورصة لندن للأوراق المالية

MENAFN - AETOSWire) احتفلت استثمار القابضة صباح اليوم بإدراج أول صكوك تصدرها بالريال القطري في بورصة لندن، وذلك في مقر البورصة، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها بورصة لندن للأوراق المالية عملية إدراج بالريال القطري. وقد شهد حفل قرع جرس إدراج صكوك استثمار القابضة المهندس محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين في الشركة. كما حضر من جانب بورصة لندن السيد شراي كوهلي ، ومجموعة من مسؤولي البورصة.

شهد الحفل أيضاً حضور عدد من ممثلي المدراء الرئيسيين المشتركين للإصدار والمؤسسات المالية القطرية؛ السيد محمد اسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا، السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان، السيد أكبر خان الرئيس التنفيذي بالوكالة للريان للاستثمار، والسيد هيثم قاطرجي الرئيس التنفيذي للمستثمر الأول. كما حضر السيد شربل أبو شرف، العضو المنتدب لوايت أند كيس قطر بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الهيئات الاستشارية القانونية،.

كانت استثمار القابضة قد أعلنت مؤخراً عن نجاحها في إصدار أول صكوك لشركة مقومة بالريال القطري بقيمة 500 مليون ريال، ومعدل ربح سنوي بلغ 8.75%، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وشملت قائمة المستثمرين بنوك وشركات تأمين وشركات إدارة أصول. ويشكل هذا الإصدار الشريحة الافتتاحية لبرنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري.

معلقاً على الحدث، أكد المهندس محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة على أهمية الإدراج بالنسبة للاقتصاد القطري، وقال:" يثبت نجاح هذا الإصدار الثقة في اقتصاد قطر ويسلط الضوء على قدرة القطاع الخاص القطري على التوسع محلياً ودولياً، بدعم من المبادرات الحكومية التي تخلق بيئة مثالية تمكن الشركات من التطور والنمو.".

كما أشار السادة إلى أن الإصدار يمثل علامة فارقة في مسار استثمار القابضة، وأضاف: "اليوم تعمل استثمار القابضة في 7 دول عبر أربعة قطاعات، ويسهم برنامج صكوك الذي قمنا بإدراجه في بورصة لندن في دعم استراتيجيتنا للنمو والتمهيد لمزيد من التوسع.".