استثمار القابضة تدرج صكوك بالريال القطري في بورصة لندن للأوراق المالية

(MENAFN
- AETOSWire) احتفلت استثمار القابضة صباح اليوم بإدراج أول صكوك تصدرها بالريال القطري في بورصة لندن، وذلك في مقر البورصة، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها بورصة لندن للأوراق المالية عملية إدراج بالريال القطري. وقد شهد حفل قرع جرس إدراج صكوك استثمار القابضة المهندس محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين في الشركة. كما حضر من جانب بورصة لندن السيد شراي كوهلي ، ومجموعة من مسؤولي البورصة.
شهد الحفل أيضاً حضور عدد من ممثلي المدراء الرئيسيين المشتركين للإصدار والمؤسسات المالية القطرية؛ السيد محمد اسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لبنك لِشا، السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك دخان، السيد أكبر خان الرئيس التنفيذي بالوكالة للريان للاستثمار، والسيد هيثم قاطرجي الرئيس التنفيذي للمستثمر الأول. كما حضر السيد شربل أبو شرف، العضو المنتدب لوايت أند كيس قطر بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي الهيئات الاستشارية القانونية،.
كانت استثمار القابضة قد أعلنت مؤخراً عن نجاحها في إصدار أول صكوك لشركة مقومة بالريال القطري بقيمة 500 مليون ريال، ومعدل ربح سنوي بلغ 8.75%، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وشملت قائمة المستثمرين بنوك وشركات تأمين وشركات إدارة أصول. ويشكل هذا الإصدار الشريحة الافتتاحية لبرنامج صكوك الذي تبلغ قيمته 3.4 مليار ريال قطري.
معلقاً على الحدث، أكد المهندس محمد بن بدر السادة الرئيس التنفيذي لاستثمار القابضة على أهمية الإدراج بالنسبة للاقتصاد القطري، وقال:" يثبت نجاح هذا الإصدار الثقة في اقتصاد قطر ويسلط الضوء على قدرة القطاع الخاص القطري على التوسع محلياً ودولياً، بدعم من المبادرات الحكومية التي تخلق بيئة مثالية تمكن الشركات من التطور والنمو.".
كما أشار السادة إلى أن الإصدار يمثل علامة فارقة في مسار استثمار القابضة، وأضاف: "اليوم تعمل استثمار القابضة في 7 دول عبر أربعة قطاعات، ويسهم برنامج صكوك الذي قمنا بإدراجه في بورصة لندن في دعم استراتيجيتنا للنمو والتمهيد لمزيد من التوسع.".
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