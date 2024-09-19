البنية التحتية لمحافظ Dfns متوفرة الآن على Temenos Exchange

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Dfns، المزود الرائد لحلول المحافظ الخدمية (WaaS) عن توفر البنية التحتية لمحافظ Dfns على Temenos Exchange ، وهي المنظومة الشريكة لحلول التكنولوجيا المالية المتكاملة. تدفع هذه الشراكة شركة Dfns إلى مصاف الريادة كأول مزود للبنية التحتية للأصول الرقمية في أوروبا يتعاون مع Temenos، حيث ستنضم إلى مجموعة مختارة تضم Wyden وFireblocks وTaurus.
تقدم البنية التحتية لمحافظ Dfns مزايا تجارية حيوية مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات المؤسسات المالية والبنوك، وبالتعاون مع Temenos، سيقدم حلنا خدمات، مثل إدارة المفاتيح والمصادقة والهوية وإمكانية الوصول وسلسلة الكتل والمحافظ والمعاملات. كما تسهم هذه الشراكة في تمييز عروضنا عن طريق ربط المحافظ الأمنية والمتوافقة مع المعايير الصارمة ومبادئ الأعمال في المؤسسات المالية. إضافةً إلى ذلك، تضمن منصتنا توفير عنصر الأمان على مستوى البنوك وخيارات تفعيل رئيسية مرنة وحلول تكامل سلسلة مع الأنظمة المالية القائمة، مما يجعلها الخيار المثالي لصناع القرار في فرق الشراء والتوريد والامتثال.
تقدم Temenos Exchange حلولاً مبتكرة إلى السوق بسرعة وعلى نطاق واسع. كما تقدم المنظومة حلولاً مالية تكنولوجية متكاملة مسبقًا ومعتمدة يمكن تفعيلها بسهولة على منصة Temenos المفتوحة للخدمات المصرفية القابلة للتكوين ، مما يتيح للبنوك تسريع وتيرة إنشاء الخدمات المالية الجديدة، مع تقليل تكاليف التطوير.
صرح Martin Bailey، مدير قسم الابتكار والنظم، في Temenos، قائلاً: "تقوم Temenos Exchange مقام القوة الدافعة لشركات التكنولوجيا المالية وشركات تطوير البرامج، إذ تساعدها في تطوير حلول مصرفية جديدة والتحقق منها وتحقيق دخل منها. ثم إن التعاون مع Temenos والانضمام إلى Temenos Exchange يعني أن خدمات Dfns أصبحت فعالة ومتوفرة بسهولة لآلاف البنوك على مستوى العالم الفاعلة على منصتنا."
صرحت Clarisse Hagege، المدير التنفيذي في Dfns، قائلة: "إن توفر خدمات Dfns على Temenos Exchange يلبي الحاجة الملحة إلى حلول محافظ آمنة وقابلة للتطوير وقابلة للبرمجة داخل القطاع المصرفي". "يؤكد وجودنا في Temenos Exchange على التزامنا بتزويد المؤسسات المالية بأدوات التطوير التي تحتاج إليها لتحسين وضعها الأمني وتنسيق العمليات وضمان الامتثال لقوانين الأصول الرقمية. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الحماس إزاء الاستفادة من قوة منصة Temenos على صعيد دعم عملائنا في رحلة تحقيق أهدافهم الإستراتيجية."
لمزيد من المعلومات عن مزايا وميزات Dfns، الرجاء زيارة Temenos Exchange .
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