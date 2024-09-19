البنية التحتية لمحافظ Dfns متوفرة الآن على Temenos Exchange

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Dfns، المزود الرائد لحلول المحافظ الخدمية (WaaS) عن توفر البنية التحتية لمحافظ Dfns على Temenos Exchange ، وهي المنظومة الشريكة لحلول التكنولوجيا المالية المتكاملة. تدفع هذه الشراكة شركة Dfns إلى مصاف الريادة كأول مزود للبنية التحتية للأصول الرقمية في أوروبا يتعاون مع Temenos، حيث ستنضم إلى مجموعة مختارة تضم Wyden وFireblocks وTaurus.

تقدم البنية التحتية لمحافظ Dfns مزايا تجارية حيوية مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات المؤسسات المالية والبنوك، وبالتعاون مع Temenos، سيقدم حلنا خدمات، مثل إدارة المفاتيح والمصادقة والهوية وإمكانية الوصول وسلسلة الكتل والمحافظ والمعاملات. كما تسهم هذه الشراكة في تمييز عروضنا عن طريق ربط المحافظ الأمنية والمتوافقة مع المعايير الصارمة ومبادئ الأعمال في المؤسسات المالية. إضافةً إلى ذلك، تضمن منصتنا توفير عنصر الأمان على مستوى البنوك وخيارات تفعيل رئيسية مرنة وحلول تكامل سلسلة مع الأنظمة المالية القائمة، مما يجعلها الخيار المثالي لصناع القرار في فرق الشراء والتوريد والامتثال.

تقدم Temenos Exchange حلولاً مبتكرة إلى السوق بسرعة وعلى نطاق واسع. كما تقدم المنظومة حلولاً مالية تكنولوجية متكاملة مسبقًا ومعتمدة يمكن تفعيلها بسهولة على منصة Temenos المفتوحة للخدمات المصرفية القابلة للتكوين ، مما يتيح للبنوك تسريع وتيرة إنشاء الخدمات المالية الجديدة، مع تقليل تكاليف التطوير.

صرح Martin Bailey، مدير قسم الابتكار والنظم، في Temenos، قائلاً: "تقوم Temenos Exchange مقام القوة الدافعة لشركات التكنولوجيا المالية وشركات تطوير البرامج، إذ تساعدها في تطوير حلول مصرفية جديدة والتحقق منها وتحقيق دخل منها. ثم إن التعاون مع Temenos والانضمام إلى Temenos Exchange يعني أن خدمات Dfns أصبحت فعالة ومتوفرة بسهولة لآلاف البنوك على مستوى العالم الفاعلة على منصتنا."

صرحت Clarisse Hagege، المدير التنفيذي في Dfns، قائلة: "إن توفر خدمات Dfns على Temenos Exchange يلبي الحاجة الملحة إلى حلول محافظ آمنة وقابلة للتطوير وقابلة للبرمجة داخل القطاع المصرفي". "يؤكد وجودنا في Temenos Exchange على التزامنا بتزويد المؤسسات المالية بأدوات التطوير التي تحتاج إليها لتحسين وضعها الأمني وتنسيق العمليات وضمان الامتثال لقوانين الأصول الرقمية. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الحماس إزاء الاستفادة من قوة منصة Temenos على صعيد دعم عملائنا في رحلة تحقيق أهدافهم الإستراتيجية."

لمزيد من المعلومات عن مزايا وميزات Dfns، الرجاء زيارة Temenos Exchange .

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