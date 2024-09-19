Thursday, 19 September 2024 11:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركزي الألماني يستبعد نهاية الركود الاقتصادي بالبلاد في الوقت الحالي

9/19/2024 3:00:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن الركود الاقتصادي في ألمانيا لا تلوح له نهاية في الأفق.

وقال البنك في تقريره الشهري الجديد: "الاقتصاد الألماني لا يزال يمر بمرحلة صعبة"، ولفت خبراء البنك إلى "زيادة حالة الغموض على صعيد السياسة الاقتصادية"، مضيفاً أن هذا الأمر أدى إلى عرقلة استثمارات الشركات.

ومع ذلك، ذكر البنك في تقريره أنه "ليس من المتوقع حالياً حدوث ركود بمعنى انكماش ملحوظ وواسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي".

وأضاف البنك أن ارتفاع تكاليف التمويل كان من العوامل التي أدت إلى تباطؤ الأعمال في قطاع البناء.

وأكد البنك المركزي الألماني أيضاً أن استهلاك الأفراد لم ينتعش على الرغم من ارتفاع الأجور، وقال إن الأوضاع في سوق العمل بدأت في التدهور.

وتابع البنك أنه رغم أن عدد العاملين في ألمانيا لا يزال مرتفعاً، فإن الارتفاع في هذا العدد تباطأ مؤخراً. وأشارت تقديرات البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الألماني سيظل مستقراً بشكل أو بآخر خلال الربع الثالث.

MENAFN19092024000110011019ID1108693763

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث