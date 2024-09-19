المركزي الألماني يستبعد نهاية الركود الاقتصادي بالبلاد في الوقت الحالي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن الركود الاقتصادي في ألمانيا لا تلوح له نهاية في الأفق.
وقال البنك في تقريره الشهري الجديد: "الاقتصاد الألماني لا يزال يمر بمرحلة صعبة"، ولفت خبراء البنك إلى "زيادة حالة الغموض على صعيد السياسة الاقتصادية"، مضيفاً أن هذا الأمر أدى إلى عرقلة استثمارات الشركات.
ومع ذلك، ذكر البنك في تقريره أنه "ليس من المتوقع حالياً حدوث ركود بمعنى انكماش ملحوظ وواسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي".
وأضاف البنك أن ارتفاع تكاليف التمويل كان من العوامل التي أدت إلى تباطؤ الأعمال في قطاع البناء.
وأكد البنك المركزي الألماني أيضاً أن استهلاك الأفراد لم ينتعش على الرغم من ارتفاع الأجور، وقال إن الأوضاع في سوق العمل بدأت في التدهور.
وتابع البنك أنه رغم أن عدد العاملين في ألمانيا لا يزال مرتفعاً، فإن الارتفاع في هذا العدد تباطأ مؤخراً. وأشارت تقديرات البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الألماني سيظل مستقراً بشكل أو بآخر خلال الربع الثالث.
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