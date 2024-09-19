المركزي الألماني يستبعد نهاية الركود الاقتصادي بالبلاد في الوقت الحالي



أشارت تقديرات الألماني إلى أن الركود الاقتصادي في ألمانيا لا تلوح له نهاية في الأفق.

وقال البنك في تقريره الشهري الجديد: "الاقتصاد الألماني لا يزال يمر بمرحلة صعبة"، ولفت خبراء البنك إلى "زيادة حالة الغموض على صعيد السياسة الاقتصادية"، مضيفاً أن هذا الأمر أدى إلى عرقلة استثمارات الشركات.

ومع ذلك، ذكر البنك في تقريره أنه "ليس من المتوقع حالياً حدوث ركود بمعنى انكماش ملحوظ وواسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي".

وأضاف البنك أن ارتفاع تكاليف التمويل كان من العوامل التي أدت إلى تباطؤ الأعمال في قطاع البناء.

وأكد البنك المركزي الألماني أيضاً أن استهلاك الأفراد لم ينتعش على الرغم من ارتفاع الأجور، وقال إن الأوضاع في سوق العمل بدأت في التدهور.

وتابع البنك أنه رغم أن عدد العاملين في ألمانيا لا يزال مرتفعاً، فإن الارتفاع في هذا العدد تباطأ مؤخراً. وأشارت تقديرات البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الألماني سيظل مستقراً بشكل أو بآخر خلال الربع الثالث.