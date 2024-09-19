بسبب الوضع الأمني المتوتر.. لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل وإيران

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها من إسرائيل وإيران وإليهما.

وأوضحت أكبر شركة ألمانية أنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب وطهران حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 سبتمبر الجاري.

وحتى ذلك الحين، سيتم تجاوز المجال الجوي الإسرائيلي والإيراني. كما سيتم تعليق الرحلات إلى العاصمة اللبنانية بيروت لفترة أطول من المخطط لها، ليستمر هذا التعليق حتى 26 أكتوبر المقبل.

وقالت الشركة إنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب وستقيم الأوضاع في الأيام المقبلة، لافتة إلى أنه من الممكن للركاب المتضررين تعديل الحجز في مواعيد لاحقة مجاناً، أو استرداد سعر التذكرة بالكامل.

يذكر أنه بعد الانفجارات المزعومة والمتناسقة لمئات أجهزة الإرسال المحمولة في لبنان، أعلنت لوفتهانزا أول أمس الثلاثاء، أنها ستعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل وطهران حتى يوم الخميس، على الأقل.

وكان من المقرر أن يظل مطار بيروت محظوراً

لشركات مجموعة لوفتهانزا، والتي تشمل أيضاً سويس إير وشركة الخطوط الجوية النمساوية وبركسل إيرلاينز ويورو وينجز، حتى 30 سبتمبر الجاري، ولكن تم تمديد هذا التعليق أيضاً.